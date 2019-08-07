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Все про:реформы (3349) Высший совет правосудия (286) Маселко (28)

 Большинство представляет старую власть или провалило судебную реформу, - Маселко о рабочей группе Комиссии по правовой реформе

Адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко проанализировал персональный состав рабочей группы по вопросам правосудия в Комиссии по правовой реформе, утвержденный Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маселко подчеркнул: "Президент утвердил Комиссию по вопросам правовой реформы.

В Комиссию входит рабочая группа по вопросам правосудия, которая должна разработать механизмы исправления провалившейся судебной реформы. Ее состав очень красноречив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перезапуск ВККСУ и изменение процедуры привлечения к ответственности, - Рябошапка рассказал, что ждет судебную ветвь власти. ВИДЕО

Эту группу возглавил ректор Нацшколы судей Николай Онищук и вошло 26 членов, из которых:

двое действующих членов ВСП (Грищук и Шелест с ее подаренной квартирой за миллион долларов).

бывший член ВККС, которого Порошенко назначил членом ВСП, но Зеленский отменил Указ о его назначении (Василенко)

еще один экс-член ВСП от Порошенко, назначение которого отменил Зеленский (Исаков)

действующий член ВККС (Дроздов, которого связывают с Изовитовой)

бывший член ВККС Януковиче, который подлежит люстрации, а его сына уволили за нарушение присяги за дела Майдана (Марцинкевич)

четверо председателей  кассационных судов Верховного Суда (Смокович, Львов, Кравченко, Гулько)

двое судей Верховного суда (Гудыма и Блаживская, которая является представителем известной прокурорско-судейской семьи)

председатель и заместитель Совета судей (Монич и Бутенко)

судья Хозяйственного суда Киева, который связывают с Артуром Емельяновым (Роман Бойко)

экс-председатель Высшего админсуда и судья КСУ, которого уволен за нарушение присяги (Пасенюк)

два адвоката из одной юрфирмы (Стоянов и Огренчук, которая была невесткой экс-председателя ВККС при Януковиче Самсина)

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это очень правильное решение и это только первый шаг", - Маселко о вызове на допрос главы и трех судей ОАСК

Только двое члена комиссии (Красносельская и Куйбида) причастны к разработке радикальных изменений, которые предлагают общественные организации и которые поддержал еще кандидатом Зеленский и партия "Слуга народа" перед выборами.

Ну и минутка юмора: в Положении о Комиссии указано, что ее члены действуют на основе "профессионализма и добропорядочности". Так вот из 12 судей-членов комиссии в 5-ти выводы ГРД об их недобропорядочность. По еще 3 есть серьезные сомнения в соответствии их состояния доходам.

Можно ли ожидать от такой Комиссии "новых лиц" радикальных качественных изменений запущенной судебной реформы? Как по мне, вопрос риторический :(

Вместе с тем Руслан Рябошапка и другие представители команды президента активно раздают комментарии о радикальных и первоочередных изменения в сфере правосудия. Очень интересно, как им удастся выполнить обещанное с такой Комиссией".

Также читайте: "Пример ручного Вовчьего правосудия": Судья ОАСК Арсирий восстановил в должности экс-следователя ГПУ Суса, - Маселко. ДОКУМЕНТ

Большинство представляет старую власть или провалило судебную реформу, - Маселко о рабочей группе Комиссии по правовой реформе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141833
 
 
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Зебилы , вы в ответе за это ! Вы это сделали своими руками
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вот придет фотограф!
фотограф все изменит.... к лучшему (с) Більшість представляє стару владу або відповідальна за провал судової реформи, - Маселко про робочу групу Комісії з правової реформи - Цензор.НЕТ 7507
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В Комиссию входит рабочая группа по вопросам правосудия, которая должна разработать механизмы исправления провалившейся судебной реформы Источник: https://censor.net.ua/n3141833
это как понимать понимать???вроде ж все реформы пети были успешными и "потужними"?
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Тоже ненравится, но может их в кучу и собрали чтоб послушать и сделать всё наоборот я бы так коварно и поступил!
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Зебилы , вы в ответе за это ! Вы это сделали своими руками
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Блин так почитаешь и такое ощущение что Зеленскому предложили хороших новых патриотичных экспертов, а он такой: нееет, возьму этих

Пан Мацелко может порекомендовать кандидатуры лучше? Прекрасно. Пусть рекомендует.
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Если у тебя в руке гавно , ты можешь сделать пулю? Если не можешь, то зачем вообще комиссию создавать? В чем тогда смысл? Пиар?
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а если порекомендует, неужели к нему прислушаются?сильный авторитет?
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Совет добропорядочности при Набу - не кухонные посиделки. Это государственный уровень

Поэтому пусть порекомендует. Потому что я сходила по ссылке к нему на ФБ, там тоже не рекомендует
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надо попросить, наверное...хотя президент уже утвердил тот состав, и вряд ли что то пересмотрит
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Гопники дорвались к власти . Толи ещё будет !
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все верно, но с одной поправкой - их же кто то выбрал?
я и тут встречал среднестатистического "зедебила" - зрелище не для слабонервных
но никогда не думал, шо у них в Украине гнездо...
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короче закон о люстрации не действует.
отсюда и судьи "старой закалки" и богданы с АП на ОП скачущие и много другое о чем вы лучше меня знаете....
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а хіба є закони , які діють ?На всіх і в повній мірі ?
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законы есть вроде, но соблюдают их люди, следят за исполнением законa соответствующие органы, наказывают за неисполнение закона суды.
а когда одни не соблюдают, другие не следят, третьи не наказывают - то закона нет ((
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а где доказательства что новые зебилы лучше
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Петра молдавського судять!Конокрадство!Суддя питає:- Кажи,як було?- Йду собі по стежці-бачу-кінь лежить.Обходжу справа - не пройти,зліва - теж,переступаю і тут її як понесе!!! Дай бог здоровья громадянам-зупинили,бо хто зна куди б занесла!
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Один кучма, назначенный зеленским в минскую группу показывает, что такое "слуга народа".
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