 Большинство представляет старую власть или провалило судебную реформу, - Маселко о рабочей группе Комиссии по правовой реформе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маселко подчеркнул: "Президент утвердил Комиссию по вопросам правовой реформы.

В Комиссию входит рабочая группа по вопросам правосудия, которая должна разработать механизмы исправления провалившейся судебной реформы. Ее состав очень красноречив.

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Эту группу возглавил ректор Нацшколы судей Николай Онищук и вошло 26 членов, из которых:

двое действующих членов ВСП (Грищук и Шелест с ее подаренной квартирой за миллион долларов).

бывший член ВККС, которого Порошенко назначил членом ВСП, но Зеленский отменил Указ о его назначении (Василенко)

еще один экс-член ВСП от Порошенко, назначение которого отменил Зеленский (Исаков)

действующий член ВККС (Дроздов, которого связывают с Изовитовой)

бывший член ВККС Януковиче, который подлежит люстрации, а его сына уволили за нарушение присяги за дела Майдана (Марцинкевич)

четверо председателей кассационных судов Верховного Суда (Смокович, Львов, Кравченко, Гулько)

двое судей Верховного суда (Гудыма и Блаживская, которая является представителем известной прокурорско-судейской семьи)

председатель и заместитель Совета судей (Монич и Бутенко)

судья Хозяйственного суда Киева, который связывают с Артуром Емельяновым (Роман Бойко)

экс-председатель Высшего админсуда и судья КСУ, которого уволен за нарушение присяги (Пасенюк)

два адвоката из одной юрфирмы (Стоянов и Огренчук, которая была невесткой экс-председателя ВККС при Януковиче Самсина)

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Только двое члена комиссии (Красносельская и Куйбида) причастны к разработке радикальных изменений, которые предлагают общественные организации и которые поддержал еще кандидатом Зеленский и партия "Слуга народа" перед выборами.

Ну и минутка юмора: в Положении о Комиссии указано, что ее члены действуют на основе "профессионализма и добропорядочности". Так вот из 12 судей-членов комиссии в 5-ти выводы ГРД об их недобропорядочность. По еще 3 есть серьезные сомнения в соответствии их состояния доходам.

Можно ли ожидать от такой Комиссии "новых лиц" радикальных качественных изменений запущенной судебной реформы? Как по мне, вопрос риторический :(

Вместе с тем Руслан Рябошапка и другие представители команды президента активно раздают комментарии о радикальных и первоочередных изменения в сфере правосудия. Очень интересно, как им удастся выполнить обещанное с такой Комиссией".

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