 Побратимы и волонтеры простились с погибшими морпехами в морге Мариуполя. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом священник ПЦУ Любомир Кащй написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня 07.08.2019р. в Кальмиусском морге простились с погибшими морскими пехотинцами ... Печаль и жаль сжимали сердца воинов ... Четверо погибших Героев ... Разве такое можно прощать? ... Оно должно было состояться на площади Свободы и в присутствии местной власти.. Какой стыд за Мариуполь и его жителей, ведь благодаря этим воинам мы можем жить и работать. Слава Украине! Слава Героям! Смерть врагам!".
Волонтер Галина Однорог отметила: "Лучшие сыны Украины идут на небо. Никакие договоренности за пять лет не выполнялись.
Слезы ..... Боль .....Родные ..... уже ангелы .....младшему исполнилось в мае 20 лет ...Спасибо наши родные!"
сидеть в окопах и гибнуть потихоньку? так я понимаю?
Еще ждете ответа? Зачем ждать ответа, если ответки не было(((
А ти давай мантру про «мародьора» далі...
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"Власти" города забыли?
позор властям. погибли матрося защищающие горд. а простились......