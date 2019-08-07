EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Происшествия
  1065  22
Материалы по теме:
Все про:Мариуполь (3659) 36 отдельная бригада морской пехоты (34)

 Побратимы и волонтеры простились с погибшими морпехами в морге Мариуполя. ФОТОрепортаж

В Кальмиусском морге Мариуполя прошла церемония прощания побратимов и волонтеров с погибшими 6 августа под Павлополем четырьмя морскими пехотинцами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом священник ПЦУ Любомир Кащй написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня 07.08.2019р. в Кальмиусском морге простились с погибшими морскими пехотинцами ... Печаль и жаль сжимали сердца воинов ... Четверо погибших Героев ... Разве такое можно прощать? ... Оно должно было состояться на площади Свободы и в присутствии местной власти.. Какой стыд за Мариуполь и его жителей, ведь благодаря этим воинам мы можем жить и работать. Слава Украине! Слава Героям! Смерть врагам!".

Волонтер Галина Однорог отметила: "Лучшие сыны Украины идут на небо. Никакие договоренности за пять лет не выполнялись.
Слезы ..... Боль .....Родные ..... уже ангелы .....младшему исполнилось в мае 20 лет ...Спасибо наши родные!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 6 августа в результате обстрела погибли матросы Шарко, Рак, Курдов и солдат Шандра, - ВМС ВСУ. ФОТО (обновлено)

Побратимы и волонтеры простились с погибшими морпехами в морге Мариуполя 01
Побратимы и волонтеры простились с погибшими морпехами в морге Мариуполя 02
Побратимы и волонтеры простились с погибшими морпехами в морге Мариуполя 03

Источник: https://censor.net.ua/n3141831
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
КОГДА будет ответная реакция? когда сепаров упакуют в деревяный макинтош в стократном количестве? почему безнаказанно позволяют убивать солдат?
 показать весь комментарий
 
 
Членомкомандуючий по роялю не дозволяє.
 показать весь комментарий
 
 
а какая вообще перед армией задача стоит?
сидеть в окопах и гибнуть потихоньку? так я понимаю?
 показать весь комментарий
 
При Зеле? !
Еще ждете ответа? Зачем ждать ответа, если ответки не было(((
 показать весь комментарий
 
 
типа раньше была самая сильная армия при мальдивском мародёре. и потом эта армия исчезла из за клоуна???.
 показать весь комментарий
 
по факту, зараз наших тупо вбивають...
А ти давай мантру про «мародьора» далі...
 показать весь комментарий
 
 
задача?прекратить стрелять, на провокации не поддаваться
 показать весь комментарий
 
Где ответка? За одного нашего должно сдохнуть минимум 5 кацапов
 показать весь комментарий
 
 
Вот и ответка.
--------------------------------------------------------------------
Пассажирский автобус упал с обрыва в России (видео)

https://politeka.net/news/incidents/1116712-avtobus-s-detmi-ruhnul-s-obryva-pervye-podrobnosti-chp/
 показать весь комментарий
 
это не ответка. это гражданские. какое отношение они имеют к войне????
 показать весь комментарий
 
Та там вообще никто к войне на Донбассе никакого отношения не имеют.
 показать весь комментарий
 
нельзя, "это может сорвать перемирие"
 показать весь комментарий
 
Мариуполь не посчитал возможным проститься с погибшими Героями на площади?
"Власти" города забыли?

 показать весь комментарий
 
 
верно подмечено.

позор властям. погибли матрося защищающие горд. а простились......
 показать весь комментарий
 
сомнительно, что власти мариуполя, близки к оккупационному блоку этим бы занимались
 показать весь комментарий
 
Ранее- занимались. Очевидно, что что-то изменилось.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх