 В связи с сообщением о заминировании 7 августа взрывотехники выезжали на 17 объектов в Харькове, - полиция

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, трех железнодорожных и двух автостанций, железнодорожного вокзала, трех станций метрополитена, четырех жилых домов и трех государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 7 августа около 13:30.
По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Напомним, в Харькове массовые сообщения о заминировании регулярно поступают с 21 апреля. Силовики проверяли гостиницы, торговые центры, школы, университеты и колледжи, районные администрации, заводы, вокзалы, аэропорт и тому подобное. Ни в одном случае взрывчатку не нашли.
Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании.