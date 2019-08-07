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Все про:минирование (828) Нацполиция (9858) Харьков (4384)

 В связи с сообщением о заминировании 7 августа взрывотехники выезжали на 17 объектов в Харькове, - полиция

Специалисты взрывотехнического управления обследовали почти 35 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории.

Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, трех железнодорожных и двух автостанций, железнодорожного вокзала, трех станций метрополитена, четырех жилых домов и трех государственных учреждений поступили на электронную почту полиции 7 августа около 13:30.

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По адресам выезжали сотрудники следственно-оперативных групп, кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Информация внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в Харькове массовые сообщения о заминировании регулярно поступают с 21 апреля. Силовики проверяли гостиницы, торговые центры, школы, университеты и колледжи, районные администрации, заводы, вокзалы, аэропорт и тому подобное. Ни в одном случае взрывчатку не нашли.

Министерство внутренних дел изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141830
 
 
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С такими передовыми технологиями не могут вычислить откуда звонки поступают. В связи с сообщением о заминировании 7 августа взрывотехники выезжали на 17 объектов в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 431
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