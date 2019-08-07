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 Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева в Ялте, до 2014 года принадлежавшую ДУС

Оккупационные "власти" Крыма продали пансионат "Глициния" в Ялте, где во времена Советского Союза располагались государственные дачи руководства страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила "министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма Анна Анюхина.. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила.

О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте этого года. Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены оккупантами в доходах бюджета Крыма на 2019 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационные власти Крыма начали ликвидацию Ялтинской киностудии

Пансионат "Глициния" – бывшие госдачи №1 и №2, где с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. Расположен в поселке Нижняя Ореанда (Ялта) на берегу моря. С 1989 года, после строительства госдачи в Форосе, оставалась закрытой здравницей. В 1997 году образован пансионат "Глициния". До оккупации Крыма он принадлежал Госуправлению делами президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141829
 
 
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Новость ни о чем, вернем Крым, вернем дачу.
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Новость ни о чем, вернем Крым, вернем дачу.
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Я надеюсь Украина не признает операции с недвижимостью и другие документы выданные на окупированных территориях и после возвращения крыма дачу можно будет вернуть безоплатно? Или Петя втихаря продал крым?
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если сделку не оформили где-то в Херсоне...
а так, канешна
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Мне не кажется, что у кого-то есть лишние почти 20 лямов долларов. А уж у дебила- совсем вряд ли. Может быть покупатель не такой уж и дебил? А просто обладает ИНФой, которая нам недоступна?
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Думал об этом, но хочется верить, шо скоро вернется Крым.
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Я навіть здогадуюся хто брав активну участь у продажі:
Колишній кагебіст із "дев'ятки", згодом займався посередництвом з оренди турагенціями площі колишніх держдач. З радістю перейшов на бік кацапів, навіть назву фірми - "Віза" - не змінив.
Аплодисменти герою - Віталію Серафимовичу Заходякіну.
Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева в Ялте, до 2014 года принадлежавшую ДУС - Цензор.НЕТ 2681
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В Киеве дач Щербицкого украл в аренду советник Кравчука на 40 лет .Потом на этой даче жэил Игорь Бакай ,потом эта дача Щербицкого была оддана под российских послов .Так кто враг Украины?
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То есть дачи Брежнева и совковой элиты просто перешли после 1991 в пользование Кравчуков, Кучм, Ющей и их придворных
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А вот почему за всё это время Украина не приняла закон , по которому все имущественные сделки на оккупированных территориях считались бы недействительными ???
Мы ведь все знаем ответ , не правда ли ?
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Центроболт - "Мы ведь все знаем ответ , не правда ли ?"

А «Закон об оккупированных территориях» не пробывал почитать?
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