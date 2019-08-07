 Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева в Ялте, до 2014 года принадлежавшую ДУС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила "министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма Анна Анюхина.. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила.
О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте этого года. Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены оккупантами в доходах бюджета Крыма на 2019 год.
Пансионат "Глициния" – бывшие госдачи №1 и №2, где с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. Расположен в поселке Нижняя Ореанда (Ялта) на берегу моря. С 1989 года, после строительства госдачи в Форосе, оставалась закрытой здравницей. В 1997 году образован пансионат "Глициния". До оккупации Крыма он принадлежал Госуправлению делами президента Украины.
а так, канешна
Колишній кагебіст із "дев'ятки", згодом займався посередництвом з оренди турагенціями площі колишніх держдач. З радістю перейшов на бік кацапів, навіть назву фірми - "Віза" - не змінив.
Аплодисменти герою - Віталію Серафимовичу Заходякіну.
Мы ведь все знаем ответ , не правда ли ?
А «Закон об оккупированных территориях» не пробывал почитать?