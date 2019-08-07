 Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева в Ялте, до 2014 года принадлежавшую ДУС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Недвижимость продана за 1,2 млрд рублей, сообщила "министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма Анна Анюхина.. По ее словам, объект приобретен российским юридическим лицом, но название компании Анюхина не уточнила.

О планах продать бывшую госдачу стало известно в марте этого года. Сообщалось, что средства от продажи - 1 млрд рублей - учтены оккупантами в доходах бюджета Крыма на 2019 год.

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Пансионат "Глициния" – бывшие госдачи №1 и №2, где с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали руководители СССР, в том числе Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев. Расположен в поселке Нижняя Ореанда (Ялта) на берегу моря. С 1989 года, после строительства госдачи в Форосе, оставалась закрытой здравницей. В 1997 году образован пансионат "Глициния". До оккупации Крыма он принадлежал Госуправлению делами президента Украины.