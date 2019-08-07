EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
  384  20
Все про:Германия (3380) МИД (5088) Донбасс (19084) нормандская четверка (601)

 Переговоры в нормандском формате относительно Донбасса на рабочем уровне ведутся постоянно, - представитель МИД Германии Адебар

В Берлине обеспокоены последними событиями на Донбассе и надеются на скорейшее возобновление переговоров в нормандском формате.

Об этом сказала в среду на брифинге в Берлине представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы знаете, насколько важным для нас является Нормандский формат и Минский процесс. На рабочем уровне постоянно проходят разговоры. Ничего не могу сказать о том, состоялся ли телефонный разговор", - отметила Деммер на вопрос, обсудили уже ситуацию на Донбассе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса

Официальный представитель МИД Германии Мария Адебар добавила, что переговоры в нормандском формате относительно Донбасса на рабочем уровне ведутся постоянно. По ее словам, Берлин обеспокоен гибелью 4 украинских бойцов, "как и каждой эскалацией, каждым проявлением насилия в этом регионе". В Германии, добавила Адебар, всегда осознают, что на Донбассе может что-то случиться, что там очень хрупкая ситуация, но надеются, что сейчас удастся, "несмотря ни на что, решить ситуацию мирно и начать переговоры".

"Тем важнее начать процесс, который позволит нам продвинуться вперед в реализации Минских соглашений. Это базис, на котором мы работаем", - сказала Адебар.

"Мы надеемся, что сможем немного продвинуться осенью", - отметила пресс-секретарь МИД ФРГ.

Напомним, 6 августа российско-оккупационные войска совершили обстрел из РПГ возле Павлополя. В результате четверо украинских военных погибли. Все они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Также читайте: В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий

Источник: https://censor.net.ua/n3141828
 
 
 Топ комментарии
 
После кипиша, который навел Зе, все зашевилились, все шото обсуждают, делают
 показать весь комментарий
 
Зельцман вже телефонував. В Смольний.
 показать весь комментарий
 
перевожу для зеботов,
ну а фуле ви хотели у вас война, єто ваши проблеми, ми и так делаем что можем. У нас своих проблем хватает.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
За януковича не так было стыдно.. Цє пи*дец полный
 показать весь комментарий
 
 
Зєлєнскій нє в курсі, чи його просто не запрошують?
 показать весь комментарий
 
 
Т.е на просьбу Президента Украины о встрече глав государств нормандского формата чиновник из Германии сказал: "Нам это на пуй не нужно, разбирайтесь там сами".
 показать весь комментарий
 
 
После кипиша, который навел Зе, все зашевилились, все шото обсуждают, делают
 показать весь комментарий
 
 
"После кипиша, который навел Зе, все зашевилились,..."
Переговоры в нормандском формате относительно Донбасса на рабочем уровне ведутся постоянно, - представитель МИД Германии Адебар - Цензор.НЕТ 3823
 показать весь комментарий
 
 
Зельцман вже телефонував. В Смольний.
 показать весь комментарий
 
 
Есть ли кто- то более узколобый, чем ты?
Ни ума , ни фантазии))
 показать весь комментарий
 
перевожу для зеботов,
ну а фуле ви хотели у вас война, єто ваши проблеми, ми и так делаем что можем. У нас своих проблем хватает.
 показать весь комментарий
 
 
Осенью может быть будет встреча, пока они заняты северным потоком 2
 показать весь комментарий
 
чем дольше обеспокоенность, тем стабильнее ВВП. Они этим пользуются еще со времен Грузии. Мне одному кажется, что штанмайер похож на эсесовца из советских фильмов о войне Переговоры в нормандском формате относительно Донбасса на рабочем уровне ведутся постоянно, - представитель МИД Германии Адебар - Цензор.НЕТ 2271
 показать весь комментарий
 
К сожалению, нет запроса на правду
Которая состоит в том актуально , что путлер захватывает территории, а запад не хочет этому действенно противостоять
 показать весь комментарий
 
запрос на правду есть, только у них она немного другая, пока
 показать весь комментарий
 
 
Мы бы обеспокоились , если бы они не были обеспокоены . А так всё в порядке , можно закрывать вопрос до следующей обеспокоенности .
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх