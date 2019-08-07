 Денисова после допроса в ГПУ осталась в статусе свидетеля, - Лысенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Укринформ" спикер ГПУ Андрей Лысенко.



"Допрос Людмилы Денисовой в 9.45 начался, в 17.00 завершился. Она осталась в статусе свидетеля. Всю необходимую информацию мы от нее получили. Но не исключаем, что если потребуются какие-то уточнения, можем вызвать ее снова. Пока такой необходимости нет", – сказал представитель Генпрокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисову допрашивают как свидетеля по делу Окружного админсуда Киева, - Лысенко



Он не сообщил никаких деталей допроса омбудсмена, ссылаясь на тайну следствия.



30 июля стало известно, что Денисову вызвали на допрос в ГПУ.

Ее адвокат Андрей Тарасов говорил, что допрос связан с делом в отношении судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).



