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Все про:ГПУ (9257) Денисова (477)

 Денисова после допроса в ГПУ осталась в статусе свидетеля, - Лысенко

Допрос уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в управлении спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины длился более семи часов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщил агентству "Укринформ" спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Допрос Людмилы Денисовой в 9.45 начался, в 17.00 завершился. Она осталась в статусе свидетеля. Всю необходимую информацию мы от нее получили. Но не исключаем, что если потребуются какие-то уточнения, можем вызвать ее снова. Пока такой необходимости нет", – сказал представитель Генпрокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисову допрашивают как свидетеля по делу Окружного админсуда Киева, - Лысенко

Он не сообщил никаких деталей допроса омбудсмена, ссылаясь на тайну следствия.

30 июля стало известно, что Денисову вызвали на допрос в ГПУ.

Ее адвокат Андрей Тарасов говорил, что допрос связан с делом в отношении судей Окружного административного суда Киева (ОАСК).

Источник: https://censor.net.ua/n3141827
 
 
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потомучто юга алконавт может только взятки брать и дела продавать. борьба с преступностью- не его профиль деятельности
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допрос длился более семи часов--мабуть катували Денисова после допроса в ГПУ осталась в статусе свидетеля, - Лысенко - Цензор.НЕТ 6060
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Это вот этот Лысенко стал представителем Генпрокуратуры, нехило поднялся.
Денисова после допроса в ГПУ осталась в статусе свидетеля, - Лысенко - Цензор.НЕТ 5158
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