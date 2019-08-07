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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре провел переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщается на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент Турции еще раз отметил поддержку территориальной целостности Украины и непризнание оккупации Крыма. Также он выразил сожаление в связи с гибелью четырех украинских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, - Эрдоган

Президенты сфокусировали внимание на развитии торгово-экономического сотрудничества и выразили стремление относительно скорейшего завершения переговоров по Соглашению о зоне свободной торговли. Обсуждение вопросов увеличения товарооборота продолжат на восьмом Стратегическом совете высокого уровня, который пройдет в этом году.

Во время встречи также говорилось о развитии туризма и инвестиции. Владимир Зеленский пригласил представителей Турции посетить форум по восстановлению Донбасса, который состоится осенью в Мариуполе, и вкладывать средства в инфраструктурные проекты в Украине.

Кроме того, главы государств обсудили вопросы Минских переговоров и войны в Донбассе.

Также речь шла о защите прав крымских татар в Крыму. 

"В России и оккупированном Крыму незаконно содержится более 100 заключенных. Просим, ​​чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос о их освобождения. В интересах всех стран Причерноморья также важно добиваться освобождения украинских моряков", - подчеркнул глава государства.

Также читайте: В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий

Президент Владимир Зеленский также отметил, что Украина будет улучшать бизнес-климат и гарантировать турецким инвесторам и предпринимателям защиту.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.

Источник: https://censor.net.ua/n3141826
 
 
 Топ комментарии
 
зеля ещё до моста даже не добрался, и сепары приехали у него город отжать, а он уже форум по восстановлению донбасса мутит. идьйот
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Зеленский хоть старается чего то добится в отличие от пороха, который кроме обогащения бабла больше ничего не делал.
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Если у Зеленского есть стратегия, то порохоботьё играет роль, аналогичную предательству.
Если ее у него нет, то роль порохоботов - никчемное хрюканье у опрокинутого корыта.
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Совет форумчанПравила форума
 
Турция это мощный союзник.
Влиятельный в черноморском регионе.
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Это правильно.
Не европу же им слушать.
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та вони взагалі нікого не слухають крім себе - молодці але все одно ненадійні мутняки
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не слушая и не имея при эрдогане ничего достойного собственного, стали просто полумарионeткой в усилиях пуйла по расколу запада и реинсталляции Асада в Сирии. Как русня сидит на бутыле, так и турция сидит на своей курдской проблеме и любое шевеление для нее - пэйн ин зе асс, отсюда и политическая импотентность и хулиганизм эрдогана.
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Как раз действия Турции в Сирии показывают, что это совершненно импотентное государство, попавшее в заложники исламоманьяку Эрдогану. Попользоваться им можно, а искренне дружить с ним - только после другана пуйла Эрдогана.
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чтец Всі ці союзники залежать від США і деяких західних держав.Забрати американські літаки і німецькі танки,і вся потужність здується.
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зеля ещё до моста даже не добрался, и сепары приехали у него город отжать, а он уже форум по восстановлению донбасса мутит. идьйот
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Счастье это город.
А Станица поселок.
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идиёты те, кто не понимают, что русне надо посылать протiворечивые и ничего не обязывающие меседжи, чтобы лишить ее инициативы и нанести удар в удобный момент.
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ага, много ходов очка вовочки-шахматиста...
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Если у Зеленского есть стратегия, то порохоботьё играет роль, аналогичную предательству.
Если ее у него нет, то роль порохоботов - никчемное хрюканье у опрокинутого корыта.
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а если зеля сольет все куйлу, то предатели вы
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Правильніше - співучасники злочину. Хоча вони надіються сховатися за ширмою "А мі нє зналі, мі самі акуєвшіє." Хоча у юриспруденції незнання законів не звільняє від покарання за їх порушення. І хто їм лікар, коли вони справді думають, що у Зєлі є стратегія.
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Больше, чем слила Барыга, никакому зеле не слить уже.
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да это не порохоботы а кгбшное кацапье уселось на сайте и прям выпрыгивает из своих ссаных штанов в попытке стравить украинцев.Это их гнилая тактика
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По моим наблюдения, после перекрытия порошенкова оутсорсинга таковых тут почти нет и заняты они в основном попытками внести неуверенность в проукраинское видение ситуации.
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ключевое слово "Если"
да и что мешает этой стратегии быть капитулянтской?
)))))))))))0
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И не говори))
😀
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Бумеранг завжди повертається. Запам"ятай.
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Я поняла)) Ты забыл пригнуться- и вот плачевный результат))
Хреново тебе без башки?
Или привык?
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я так понимаю, это кресты на могилах четырех морпехов? очень символично...
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почему моего? это Владимир Александрович с ним в десны (или куда там) целуется. "очень просит"! еще чуть-чуть и на колени станет, как обещал. тогда можно будет и настоящий конец (вы не подумайте, ничего такого) отснять для слуги народа.

Боже, какого дурака выбрали президентом... он же ненормальный! буратино криворожский...
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Не выдумывай. Он классный парень, но то, что ваш ордынец , которого правильно назвал грузинский журналист половым органом моржихи
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Я ж говорю, соевые постоянно избегают называть Рашу оккупантом
Вечно у них «сепаратисты»
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Там есть российская оккупанты, оккупированные и коллаборационисты
А сепаров придумали в кремле чтобы ***** могло рассказывать про свои войска что ихтамнет
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а на западе разве не так же называют?
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На Западе как раз и говорят «сепаратисты» в том числе . И это плохо.

Но нельзя требовать от Запада, когда сам говоришь про «сепаратистов»
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сепаратисты это жители лугандона продавшиеся парашке
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Это коллаборационисты
А сепаратисты - это борцы за независимость и отделение, не подходит к оккупации и пособничеству ей
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а разве они не за отделение и присоединение к парашке борются
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Как думаешь, сколько просуществует «ЛДНР», если РФ выведет оттуда своих ихтамнетов, отпускников, ГРУшников
Даже оставив оружие
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сепаратисты поддерживаемые парашкой, а парашка оккупант, так как поддерживает не издалека а своими войсками и ресурсами на нашей территории
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Пособники оккупантов называются коллаборационистами
К тому же «проект Новороссия» сдох
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Надо называть пророссийские наемники, а еще лучше - террористы путинского халифата.
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Vadym Tsyrkalyuk - "... а он уже форум по восстановлению донбасса мутит. идьйот" Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 1004
Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 6553
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Так можно работать! Вот отвечать придётся по взрослому.
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Щас мы ссыкалюка на дейнегу махнем и усё пучком путет.
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а у тебя фамилия подходящая, дуб (тупой что дерево)
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****** ссыкай у халявки малчее, и учаммц азикани тупой.
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Зеленский хоть старается чего то добится в отличие от пороха, который кроме обогащения бабла больше ничего не делал.
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безвиз, томос, армия, пво киева, винтовки спецам, 500 лямов на помощь армии
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Я попросил указать достижения без своей пользы, то что перечислили, порох нехило на этом поимел.
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и в чем его личная польза, например от 500 лямов армии
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ага, свечку держали и так телевизоре сказали )
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И спижжыно 7 лярдов гринов и усё путем, проста *******.
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Тут одного старания мало. Зеленскому нужны хорошие стратегические советники. Не знаю, есть ли такие в Украине...
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Все старания должны закончиться результатом ,который будет выгоден Украине .
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та...у мене сусідка тоже казала. що вигідно сіяти огірки ,а вилізли баклажани.завалили паркан
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бугага...зміни пластівку про "збагачення Пороха"...не актуально вже, зачмориш!1 за зєлєбєнєю слідкуй,- там багато чого цікавого для закумареного лохторату...
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Єрдогану зараз Сирія в голові а не Україна..він там войнушку серйозну затіяває
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В голове у него Гилен, а в дупе - курды.
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так ото слово коробить---патріарх..бл...нагадує---птеродактиль
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Восстанови сначала Украину. Даунбас он собрался уже восстанавливать. Да йух с ним с тем дамбасом. Там идет война и еще долго она будет продолжаться и убивать и взрывать.
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"я дуже вас прошу"

- этот *********** такой ласковый с ******.
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где бы что не говорили, все равно сведет на баб (Филатов). Зели, зебобики, зедебилы - что еще придумаете, блевота порошенковская? Нарулили мрази за пятилеточку... Шавки копеечные.Патриоты с гнилой душой. Ни одной патриотичной морды с мандатом не видел на кладбище у могил хлопцев. Не факт что будет наоборот. Но придержите свои языки (раздвоенные), или вы так же детям своим будете палки вставлять, умники?
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До речі, Донбас вже звільнили що він вже зібрався його відновлювати ? Питання репарацій від кремля. звісно, навіть не стоїть для зе-команди
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Який ідіот вселив, неадекватному Зельцману думку про відновлення Донбасу, в той час, коли там йде війна, кінця, якої, в доступному для огляду майбутньому, і не передбачається, якщо це тільки не капітуляція
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А слабО шмаркле позвонить бакланову, шоб оно черта - фуйла поймало?!
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укропбандерівець - "...Донбас вже звільнили що він вже зібрався його відновлювати ?" Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 5995

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Зеля, порохоботы конечно мрази, но как ты можеш сотрудничать с эрдоганом который подставил сраку путену и раздвинул булки, ты идиот???
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Перед визитом к Трампу это можеть быть способом показать последнему, что Зеленский может даже сделать шелковым пропутеневшего хулигана Эрдогана. А это трампу полезно знать.
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то Зеленский может даже сделать шелковым пропутеневшего хулигана Эрдогана
сам хоть в это веришь?или абы что ляпнуть?
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у него нет задачи верить. его задача лизать)))))))))
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а ты откуда знаешь???или рыбак рыбака видит издалека???
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да круто ты вылизывать умеешь )))))))))))))))))))))))))))))
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а с меркель, не возражающую против сп2 это нормально?да, я думаю и с лукой встретится, как и порох встречался
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чем больше поступает информации о кипучей деятельности нового президента, тем больше недоверие сменяется чувством отвращения. кто этот человек во главе государства? призыватель? проситель? а предложить то взамен и нечего. голый король.
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