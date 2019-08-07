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 Политика Украины
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Все про:вуз (711) Минобразования (1102) абитуриент (102) Гриневич (396)

 Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич

В Украине сеть университетов осталась на уровне, который был 20 лет назад, а количество студентов уменьшилось почти в два раза.

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Глава Минобразования подтвердила, что конкуренция за места в высших учебных заведениях снизилась.

"В хорошие университеты конкурс есть, на рейтинговые специальности конкурс есть. И мы видим, например, что у нас есть проблема с учителями как раз естественных предметов: физика, математика, химия. Хорошие университеты привлекают абитуриентов, как магниты, и они выигрывают от широкого конкурса, то есть когда "место идет за абитуриентом", за лучшим абитуриентом", — отметила Гриневич.

По словам министра, сеть университетов будет "упорядочена" "эволюционным путем".

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"Мы пошли путем эволюционным. Вот введение этого принципа "место за студентом", когда студент сам выбирает, куда ему идти, уже привело к тому, что часть университетов не добирают студентов и поэтому должны сокращаться. Потому что что такое "меньшее количество студентов"? Это означает меньшее количество ставок преподавателей, если университет не придумывает какого-то интересного предложения", — добавила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3141825
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем ПТУ если есть новые курсы в Трускавце ?
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это типа или похороны или свадьба... ну ну.... приведу пример коглда я 1982 году поступал на юридический факультет Одеского госуниверситета..кидаловоскй бурсы не было в помине там было №3 ПТУ... так вот на ВСЮ Украину было юридических факультетов.... во Львове, Харькове, Киеве и Одессе и все остальное бли школы милици готовившие младший и средний персонал для МВД... потом уже МВД и армия подбимрали себе бюристов и с иных вузов педагоги, историки, переводлики, ждурналисты, технари...медики даже.. а сегодня в любом ларьке Шаурма тебе выдадут Диплом юриста... который скорее бандурист, чем правовед... что то типа Трускавца....курсы.. но намного дольше... на 5 лет и дороже...
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Я взагалі вважаю, що із всіх універів, створених після 1991 року лише ДВА нормальні - Могилянка і Острозька академія...

Решта є або конторами по платній видачі дипломів, або 30 років тому були ПТУ і технікумами, а тепер стали академіями і універами.
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Ну так позакрывай коммерческую всю эту мерзость. В каждом сарае юридический факультет + экономический и журналистики.
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да туда как раз и прут, ибо не учеба, а куиваляние....
атхадил... фкасу уплатил... держи диплом.

зато по селу павлином....

и ваще, стоять на лотке на троещинском базаре без высшего экономического образования... вьетнамцы засмеют, чесслово.
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Гройсман грозился пту возродить, да не успел - власть не вовремя как всегда поменялась.
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Зачем ПТУ если есть новые курсы в Трускавце ?
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Учёным можешь и не быть! А депутатом быть обязан!
В депутаты я б пошел,пусть меня научат! Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич - Цензор.НЕТ 7770
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витись ніколи не пізно--особливо в трускавці Кількість вишів в Україні залишилася на рівні 20-річної давності, а студентів поменшало майже вдвічі, - Гриневич - Цензор.НЕТ 6799
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у вас якось неоднозначно вийшло, що там не пізно в тому Трускавці... Кількість вишів в Україні залишилася на рівні 20-річної давності, а студентів поменшало майже вдвічі, - Гриневич - Цензор.НЕТ 9065
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Молодёжь в Польшу едет учиться. Тут, либо развивать, либо крест поставить на Вышке☹️
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это типа или похороны или свадьба... ну ну.... приведу пример коглда я 1982 году поступал на юридический факультет Одеского госуниверситета..кидаловоскй бурсы не было в помине там было №3 ПТУ... так вот на ВСЮ Украину было юридических факультетов.... во Львове, Харькове, Киеве и Одессе и все остальное бли школы милици готовившие младший и средний персонал для МВД... потом уже МВД и армия подбимрали себе бюристов и с иных вузов педагоги, историки, переводлики, ждурналисты, технари...медики даже.. а сегодня в любом ларьке Шаурма тебе выдадут Диплом юриста... который скорее бандурист, чем правовед... что то типа Трускавца....курсы.. но намного дольше... на 5 лет и дороже...
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Я взагалі вважаю, що із всіх універів, створених після 1991 року лише ДВА нормальні - Могилянка і Острозька академія...

Решта є або конторами по платній видачі дипломів, або 30 років тому були ПТУ і технікумами, а тепер стали академіями і універами.
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Щось не віриться в слова Гриневич. Кількість вузів і студентів після краху СРСР явно збільшилися. Не могли вони наплодитися виключно в 90-і.
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Что хорошо?
Что ВУЗов много или что молодежи мало?
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Получается как не крути куда проще торговать просроченной селёдкой чем быть спецом особенно технорём и это беда, разбираться в чипах и схемах ремонтируя сложную технику не модно нынче, проще килькой торговать и предсказывать будущее, а также не знать таблицу умножения, а ну да забыл ведь Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2886 придуманный умными людьми калькулятор и электронные весы спасу т
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>>разбираться в чипах и схемах<<
Це у будь-який час і будь-якій країні дано далеко не кожному. Раніш придурки, які потрапляли до технічних вишів, могли стати спортсменами, комсюками або кагебістами, а тепер кому такі потрібні?
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Мне дано и я этим живу и мне нет необходимости ехать например в Польшу я здесь как бы заработаю не меньше и не напрягаясь работая меньше и сам себе режисёр сам директор актёр , но разница и несправедливость в том ,что кто то будет торговать просроченной селёдкой и зарабатывать штуку баксов в месяц надувая народб а я буду поднимать принося пользу smart телики у которых ценник превышает штуку а то и две зелени, ремонтировать сложные материнки после грозы, собственно за те же бабки, купив при этом кучу оборудования такого же как на сервис центре , а что я поделаю если народ покупает не по карману технику,а потом ноет что ремонт не по зубам купили за 1000 зелени а отремонтировать хотим за 30 баксов смешно и печально , ну да приходится и выкупать а после востанавливать и продавать другим и это к стати куда выгоднее чем ремонтировать
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Респект, колего. Щоправда я після середини 90-х не працював на енд-юзерів, але знаю що буває під час грози і з радіомодемом, і з HDSL (по мідних дротах), особливо коли вони встановлені в апаратних під телевежами.
До речі, у совкові часи дехто не розумів, чому вартість ремонту магнітофона енд юзера становить 25-50 рублів, а такого же магнітофона діджея - від 100 рублів.
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не скажи, технари довольно востребовани. Если умеешь что то хорошо делать даже в Украине можно расcчитивать зп от 500$. А если свободний английски и еще немецкий, приличний зароботок. Можно работать из дома. Если нужно на обьект к заказчику, лоукостом. Кто хочет тот не ищет оправданий.
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О чем ты какие 500,ты что издеваешься как то и при штуке не комфортно туда сюда глядишь фигня и ресторы не посещая ,ну когда 1.5 ну как бы и не плохо, но очень относительно, бо другие и на взятках куда больше делают например мусора ,мусор может спокойно поднять за день с напарником штуку зелени за смену , остановив 6-10 выпивших за баранкой, не знал бы не говорил, вот то то и оно,вот так и цены на этом простом примере формируются
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ps В моей работе английский только технический нужен, главное мозги ,опыт ,знания ,форумы оборудование, aliexpress ,терпение и развитие (не стоять на месте), ну и конечно же адекватная не глупая на уровне дерева клиентура ,(которая утверждает, что в плазменном или жк телевизоре меньше деталей, чем в советском электроне, приходится им предлагать посмотреть в 10 кратную лупу или микроскоп , тогда как бы доходит и даже до доярки не в обидуКількість вишів в Україні залишилася на рівні 20-річної давності, а студентів поменшало майже вдвічі, - Гриневич - Цензор.НЕТ 9977)
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После того как переехала в Германию поняла насколько не развитому Украине среднее образование (по примеру западного, а не ПТУ)

Вот зачем продавцы, операторы в банке, секретари, бухгалтеры обязательно с высшим образованием? 5 лет инвестировать в учебу, большая часть из которой им вообще не пригодится в жизни
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У нас просто корочку вважають престижною... У вакансіях продавців і секретарів ж ніхто не вимагає наявності диплому. Просто не надто розумні люди поступають в галімі невідомі вузи, а після цього тільки й можуть працювати секретарями чи продавцями.

А топові вузи у нас не такі вже й погані - подивіться, скільки наших студентів займають призові місця на міжнародних олімпіадах.
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Просто нет нормального среднего образования для офисных специальностей
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После того как переехала в Германию, поняла что Украине надо как то отомстить за бесцельно прожитьіе годьі , потому і сижу здесь на форуме, потому и голосовала по-приколу
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У меня не было бесцельно прожитых лет в Украине.

Дякую Боже що я не порохобот
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- Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, в Трускавце учился...
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все на клубнике в Поляндии...перемога!
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Тенденция. Когда доживут свой век родившиеся в 80-е, население Украины сократится вдвое, со времен совка естественно. Это где-то 25-26 миллионов. Это не учитывая уезжающих. Как видим молодежи уже, в два раза меньше стало.
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А ця тьотя не хоче назвати скільки шкіл вона закрила за своєї каденції на посту міністра освіти?
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Реальность такова, что если хочешь получить и знание и работу делай правильный выбор. У большей половины моих знакомых дети уехали учится за границу и бесплотно. Хорошие мозги там в цене и это практически по всем специальностям. На медика в Кракове, на экономиста в Амстердаме, на психолога в Лондоне, на программиста в Варшаве... меньший сын сам начал изучать немецкий чтобы учиться в Германии на инженера, бесплатно. Укровузы не рассматривает как перспективу вообще.
Молодёжная эмиграция катастрофична, деградация необратима. У власти каждый раз избирают Фунта всё хуже
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И сколько учится за границей чтобы хоть как-то влиять на статистику? А как вы объясните сокращение числа школьников?


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Прозаика такова, что колледж в Польше окончить выгоднее чем академию в Одессе или Харькове. Известно непонаслышке.
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Так рождаемость на сколько упала! Пусть вводят налог на бездетность, процентов 40. Потом в ПТУ будет конкурс десяток на место.
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зато черномазеньких студиозов в студ районах - мама не горюй!
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Розумна молодь поступає в польські виші. Ціна та ж що в Україні на платному, але після навчання гарантоване працевлаштування та гідне життя в європейській країні - ніхто з них не хоче піднімати непідйомну економіку кишенькової країни олігархів. Життя одне...
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Самое интересное, послушать этих министров освиты, так это мы, граждане, эти университеты Украине понаоткрывали!
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