 Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Глава Минобразования подтвердила, что конкуренция за места в высших учебных заведениях снизилась.

"В хорошие университеты конкурс есть, на рейтинговые специальности конкурс есть. И мы видим, например, что у нас есть проблема с учителями как раз естественных предметов: физика, математика, химия. Хорошие университеты привлекают абитуриентов, как магниты, и они выигрывают от широкого конкурса, то есть когда "место идет за абитуриентом", за лучшим абитуриентом", — отметила Гриневич.

По словам министра, сеть университетов будет "упорядочена" "эволюционным путем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования назвало ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами

"Мы пошли путем эволюционным. Вот введение этого принципа "место за студентом", когда студент сам выбирает, куда ему идти, уже привело к тому, что часть университетов не добирают студентов и поэтому должны сокращаться. Потому что что такое "меньшее количество студентов"? Это означает меньшее количество ставок преподавателей, если университет не придумывает какого-то интересного предложения", — добавила она.