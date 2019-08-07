 Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Глава Минобразования подтвердила, что конкуренция за места в высших учебных заведениях снизилась.
"В хорошие университеты конкурс есть, на рейтинговые специальности конкурс есть. И мы видим, например, что у нас есть проблема с учителями как раз естественных предметов: физика, математика, химия. Хорошие университеты привлекают абитуриентов, как магниты, и они выигрывают от широкого конкурса, то есть когда "место идет за абитуриентом", за лучшим абитуриентом", — отметила Гриневич.
По словам министра, сеть университетов будет "упорядочена" "эволюционным путем".
"Мы пошли путем эволюционным. Вот введение этого принципа "место за студентом", когда студент сам выбирает, куда ему идти, уже привело к тому, что часть университетов не добирают студентов и поэтому должны сокращаться. Потому что что такое "меньшее количество студентов"? Это означает меньшее количество ставок преподавателей, если университет не придумывает какого-то интересного предложения", — добавила она.
атхадил... фкасу уплатил... держи диплом.
зато по селу павлином....
и ваще, стоять на лотке на троещинском базаре без высшего экономического образования... вьетнамцы засмеют, чесслово.
В депутаты я б пошел,пусть меня научат!
Решта є або конторами по платній видачі дипломів, або 30 років тому були ПТУ і технікумами, а тепер стали академіями і універами.
Что ВУЗов много или что молодежи мало?
Це у будь-який час і будь-якій країні дано далеко не кожному. Раніш придурки, які потрапляли до технічних вишів, могли стати спортсменами, комсюками або кагебістами, а тепер кому такі потрібні?
До речі, у совкові часи дехто не розумів, чому вартість ремонту магнітофона енд юзера становить 25-50 рублів, а такого же магнітофона діджея - від 100 рублів.
Вот зачем продавцы, операторы в банке, секретари, бухгалтеры обязательно с высшим образованием? 5 лет инвестировать в учебу, большая часть из которой им вообще не пригодится в жизни
А топові вузи у нас не такі вже й погані - подивіться, скільки наших студентів займають призові місця на міжнародних олімпіадах.
Дякую Боже що я не порохобот
Молодёжная эмиграция катастрофична, деградация необратима. У власти каждый раз избирают Фунта всё хуже