 Не все депутаты "Слуги народа" понимают вызовы, которые перед ними стоят. Меня это пугает, - президент школы экономики Милованов после Трускавца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Милованов заявил в интервью "Украинской правде".
Такой вывод Милованов сделал после недельного обучения будущих депутатов, которое в Трускавце провела KSE.
По его мнению, не все избранные парламентарии понимают, что нужно много работать, чтобы стать успешными.
"И не все понимают, насколько велики вызовы перед ними стоят относительно потенциального подкупа пророссийскими силами или олигархами. Тут я думаю, что люди, к сожалению, еще не полностью осознают. Скажем так, не все это увидели. Это меня пугает ", - отметил Милованов.
В чиїх руках опинилась країна
"Невеличким" он по определению быть не может((((
Это уже сейчас пугает ( ну, как видно из статьи) даже специалистов
Армагеддон - це кінець світу...
чи ви не читали Біблії, .. хм, тоді, чому розкидуетеся словами?
Тим більше, коли це стосується не Сірії?
з цим я погоджуюсь.
а от нормальні голосували за інші партії.
Да это ППЦ.
На Планете Земля среди всего населения 80% клинических идиотов.
Совпадение с выборами?
Можно даже и не удивляться.
Таким образом, Газпром уходит ещё в более глубокий минус.
Ждём очередной визит Бойко и Медведчука к Медведеву😂
Будут плакать и умолять купить у них напрямую😉
(C)
@_Fashington
🤔
И эти проникнутся.
підставки -кнопкодавки.
Послушал бы этот милонов тогда тех дупутатов, вообще помер бы от инфаркта
Они "не понимают, насколько им много надо будет работать и какие вызовы ожидают "
Просто смешно
Да не собираются они напрягаться и думать о каких-то вызовах.
Да от них этого и не требуется.
Кнопки научаться нажимать как собачки Павлова да и ладно
шось там навыбирали - все буде аху....
Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників
(254 -слугам і по одному Вова з Бодьою на пам'ять узяли)
Половина шнырей, треть оболтусов, десятина дегенератов - чем не правящая партия?
Думаю в скором будущем «отцы основатели» слуги народа начнут петь песни , что-то вроде «невиноваты мы , это народ нас выбрал , значит народ во все в ответе»
Так а сам цей Милованов, його "школу" хіба не Пінчук утримує. )
думаю, стоит прислушаться. он их с близка видел...
(C)
@UaReview
🤔😱