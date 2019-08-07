 В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий

Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду в Брюсселе в связи с интенсивными боевыми действиями под Павлополем Донецкой области, которые привели к гибели четырех украинских военнослужащих, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Такие действия террористов представитель ЕС назвал "вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск".
Он подчеркнул, что полное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному осуществлению Минских соглашений, что является основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", - заявили в ЕС.
При этом представитель ЕС констатировал, что в Брюсселе известно о призыве президента Владимира Зеленского к встрече в Нормандском формате на уровне глав государств. "Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе", - отметили в ЕС.
Из-за этой неразберихи у порохоботов может случиться удар.
Нет никаких сепаратистов. Есть российская оккупация, оккупанты, коллаборационисты и оккупированные/
Все.
Хотя, что от вас донбасян ожидать, ватой были ватой останетесь. Можно человека вывезти с донбасса, а донбасс с человека нельзя