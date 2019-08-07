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 Политика Украины, За рубежом
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 В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий

В Евросоюзе вновь заявили, что ожидают от России использования своего влияния на террористов на Донбассе с целью немедленного прекращения боевых действий, а также отметили важность активизации переговорных усилий для мирного урегулирования конфликта.

Соответствующий комментарий европейской стороны был распространен в среду в Брюсселе в связи с интенсивными боевыми действиями под Павлополем Донецкой области, которые привели к гибели четырех украинских военнослужащих, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Такие действия террористов представитель ЕС назвал "вопиющим нарушением согласованного прекращения огня, которое также ставит гражданских жителей под большой риск".

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Он подчеркнул, что полное соблюдение режима прекращения огня является решающим шагом на пути к полному осуществлению Минских соглашений, что является основой для мирного и устойчивого урегулирования конфликта, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", - заявили в ЕС.

При этом представитель ЕС констатировал, что в Брюсселе известно о призыве президента Владимира Зеленского к встрече в Нормандском формате на уровне глав государств. "Мы подчеркиваем важность активизации переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное урегулирование конфликта. В этой связи мы вновь подтверждаем нашу полную поддержку усилиям в нормандском формате, ОБСЕ и Трехсторонней контактной группе", - отметили в ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141823
 
 
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быстро ес сорентировался на слова зелебени...тоже повлиять требует.вместо требований прекращения огня
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кацапа,не тешь свое вяличие иллюзиями В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 1592.бо это называется мастурбация,или рукоблудие
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Уточняйте пожалуйста о какой ЕС идет речь.
Из-за этой неразберихи у порохоботов может случиться удар.
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ЕС . США так могут говорить , а ЗЕ так не может говорить !? Порохоботы -вы кумедни !
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"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", - заявили в ЕС Источник: https://censor.net.ua/n3141823

Нет никаких сепаратистов. Есть российская оккупация, оккупанты, коллаборационисты и оккупированные/

Все.
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Они просто повторили слова преЗедента, не нравится? Нечего было голосовать за ватана!

Хотя, что от вас донбасян ожидать, ватой были ватой останетесь. Можно человека вывезти с донбасса, а донбасс с человека нельзя
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Это звучало бы очень убого из уст представителей ЕС, если бы до этого президент страны, чьих морпехов убили кацапы, не толкал еще более убокие речи, с попыткой лизать сраку вове Х.
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Фан-клуб ЗЕбобика запустили - ну им и ответили !!!!!! Это ж какая любовь и уважуха !!!!!! В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 6337 В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 3198
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Мардва астановицца еси аной в мардовскае раздолбанае ашко засунуть феньку без кальца. В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 9164 В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 9164 В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 9164
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ЕС - идите *****! Дегенераты подлые В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 1783 Путлер на них не "влияет", а отдаёт приказы! Финансирует , вооружает, ставит цели и задачи. Именно по его приказу они убивают украинцев!
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