 Суд оставил под стражей полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил адвокат семьи Тлявовых Андрей Левковец.

Предварительный срок содержания под стражей подозреваемых истек 31 июля, но его продлили на 60 суток.

По словам бабушки Кирилла Александры Николаевны, заседание Голосеевского райсуда состоялось 27 июля.

Ранее сообщалось, что по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком появился четвертый подозреваемый. Им оказался несовершеннолетний.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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