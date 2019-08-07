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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2404) Турция (2118) Эрдоган (434) ЗСТ (508)

 Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, - Эрдоган

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре 7 августа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам.

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Эрдоган также отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4 млрд.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.

Источник: https://censor.net.ua/n3141819
 
   
 Топ комментарии
 
Порохоботы ищите негатив ! Например .что Зеленский ниже Эрдогана ! Или что нибудь в этом роде . очень забавно наблюдать .
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Вот блин, что же оно творится в мире, почти все президенты за Зеленского. Соя в глубоком нокауте.
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Треба на сальдо дивитись, тоді буде зрозуміло.
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Да нет уж точно не порохобот,не в обиду его поддержателям и содумцам Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 5615 , а точнее не идиот, а что кому то ну например ....,хочется ,что бы в стране было всё только хуже и замкнуться на языке и трёх героях
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10 лет толковище вели с турками! А Зеленый пришел с мудрецами и враз решит.
ВаЗелиновые,расчехляйте кошельки Прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган - Цензор.НЕТ 3036
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Раз переговоры длились долго значит условия не устраивали стороны.

Теперь Эрдоган ЗЕлупу прогнет, как уже прогнуло *****, Макрон и Меркель.
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Вот блин, что же оно творится в мире, почти все президенты за Зеленского. Соя в глубоком нокауте.
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Порохоботы ищите негатив ! Например .что Зеленский ниже Эрдогана ! Или что нибудь в этом роде . очень забавно наблюдать .
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Кацапы , напряглись Как будете существовать в условиях санкций ?
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Самая жесть в этой новости то, что Петю позиционировали как успешного бизнесмена, талантливого менеджера.
А в результате поехал «кловун» Зе и вуаля

😂
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Что «вуаля»,хотя кому я задаю этот вопрос...
Страна резко отупела...вы мозг хоть иногда используете или только жопой думаете?
Договор о свободной торговли-это предмет сотен переговоров,торгов.Турция очень сильный игрок-она своими интересами размениватся не станет.
Теперь вопрос,какие отрасли экономики слил Зеленский,в обмен на эту «пэрэмогу»?
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Торговля - взаимовыгодный процесс, а не сдача интересов
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Ты чьих такой умный здесь нарисовался?
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Хорошее начало далее будем помотреть у Пети было много хороших начал бно всё свелось к болтовне обещанкам и не более, ораторские способности и образование не помогли, собственно как и у яныка дуборез брёвненизм Прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6519
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Имхо у Пети были просто спичрайтеры и пендели от Запада
В основном же реформаторская деятельность Порошенко свелась к возведению потемкинских деревень
Под конец его каденции в немецкой прессе (со ссылкой на Штаты) уже прямым текстом писали, что все это было просто шоу для Запада
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А то, что сегодня с Израилем подписали соглашение о свободной торговле писали ?
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В АП працюють 140 спеціалістів заспамити інтернет. Іще 220 кнопкодавів на підході, які зрозуміло не можуть висловитись. Так що армія підтримки слуг велика, заспамлять будь-який інтернет-ресурс.
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