 Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, - Эрдоган

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам.
Эрдоган также отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4 млрд.
Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.
Эрдоган - зебил?
ВаЗелиновые,расчехляйте кошельки
Теперь Эрдоган ЗЕлупу прогнет, как уже прогнуло *****, Макрон и Меркель.
А в результате поехал «кловун» Зе и вуаля
😂
Страна резко отупела...вы мозг хоть иногда используете или только жопой думаете?
Договор о свободной торговли-это предмет сотен переговоров,торгов.Турция очень сильный игрок-она своими интересами размениватся не станет.
Теперь вопрос,какие отрасли экономики слил Зеленский,в обмен на эту «пэрэмогу»?
В основном же реформаторская деятельность Порошенко свелась к возведению потемкинских деревень
Под конец его каденции в немецкой прессе (со ссылкой на Штаты) уже прямым текстом писали, что все это было просто шоу для Запада