 Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, - Эрдоган

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наконец-то настало время финализировать переговорный процесс по составлению соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры относительно которого длятся уже много лет", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам.

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Эрдоган также отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4 млрд.

Напомним, 7-8 августа президент Зеленский будет находиться в Турецкой Республике с официальным визитом. Он намерен встретиться с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции и со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Он уже провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продолжались более 2,5 часов.