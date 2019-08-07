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 Политика Украины
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Все про:допрос (1193) Писаренко (153) Шуфрич (824) Гройсман (4838) Нимченко (14) ГБР (479)

 Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы"

Народных депутатов вызывают на допросы в Государственный бюро расследований после обращения нардепов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко по факту "захвата власти в Украине".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщают журналисты-расследователи программы "Схемы: коррупция в деталях".

Как отмечает издание, речь идет о возможном незаконном представление на назначение Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.

Несколько народных депутатов уже подтвердили, что их вызывают на допрос в связи с расследованием производства, внесенного в реестр досудебных расследований 7 июня 2019 г.

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Депутат от группы "Возрождение" Валерий Писаренко заявил, что "часть депутатов уже начала получать повестки на допрос по этому делу - на конец августа-начало сентября", однако лично он еще не получал.

В свою очередь исполняющий обязанности начальника отдела по работе с общественностью и СМИ ГБР Максим Билоусенко сообщил, что ведомство проверяет возможное совершение уголовных преступлений.

"ГБР проверяет возможное совершение уголовных преступлений должностными лицами, занимающими ответственное положение в органах государственной власти, во время представления на назначение премьер-министра Украины в случае отсутствия коалиции в Верховной Раде Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко так и не понял, почему я не пошел с ним на выборы. Нам с ним не по дороге, - Гройсман

Речь идет о ч.1 статьи 109 Уголовного кодекса (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и ч. 2 статьи 364 Уголовного кодекса (совершение служебного злоупотребления путем использования должностным лицом предоставленной ему власти или служебного положения).

Производство открыто по обращению народных депутатов Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. В нем говорится о том, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в Украине, по мнению парламентариев-заявителей, злоупотребляли служебным положением и внесли представление на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман ушел в официальный отпуск, - Рябчук

Ранее журналисты "Схем" узнали, что премьер-министр Владимир Гройсман и внутренних дел Арсен Аваков одновременно посещали олигарха Виктора Пинчука вечером 14 июня. Через день после визита к Пинчуку Гройсман принял участие в прямом эфире одного из телеканалов олигарха. А через неделю после гостин Гройсман опубликовал видеоролик, где его восхваляет експрезидент Польши Александр Квасьневский, а ныне - председатель наблюдательного совета форума YES, который в Украине ежегодно организует олигарх Пинчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3141818
 
 
 Топ комментарии
 
Ось бачите, порохоботи, як важливо вчасно пи..дити шуфріча.
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Єдине що могли пи..дити порохоботи - це гроші.
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все бы ничего, но позыв от шухрича, это вообще писец.
Хотя, получайте ответочку, сюсюкались с сепарами рыгоанальными, теперь выгребайте
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И этого хитруна с фальшивым дипломом тоже за решетку нафиг,но если даст показания на главаря банды можно и отпустить на родину.
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твоего портнова за решетку в первую очередь
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После того как он засадит и разорит потроха.
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Ось бачите, порохоботи, як важливо вчасно пи..дити шуфріча.
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Єдине що могли пи..дити порохоботи - це гроші.
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Правильно Порошенко назначил своего ставленника, а Палубий делал вид, что за Гройсмана проголосовала ВР.
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ха ха ха - когда будете судить за изгнание Янукивича ?
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У нас будет такое количество клетчатых одеял? Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5457
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Шо-то я не понял! Так их вызывают чтобы уточнить каким Орденом наградить? Ведь Грося, вроде как- слился по жуткому, хотя я в такие фортели таки не до конца верю. Уж больно откровенное вероломство и предательство, с перебором.
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все бы ничего, но позыв от шухрича, это вообще писец.
Хотя, получайте ответочку, сюсюкались с сепарами рыгоанальными, теперь выгребайте
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По-моему, это прекрасно, что рыги грызут друг друга
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Ти про що, кацапе?
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а оно тупое.
это у него наследственное, от родителей кацапав.
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А обстоятельства назначения люстрированого Богдана сначала главой АП, а потом главой ОПУ они не хотят выяснить?
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Хотят и будут, но уже при следующем президенте Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3466
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Буде як в Румунії чи Кореї, більшість попередників за гратами, правда там ще на економіку трохи відволікаються.
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Думав захват влади виглядає по іншому.
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Точно. Который месяц небитый ходит - непорядок! Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5530
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Хтось може пояснити, нащо захоплювати владу, встановлювати диктатуру і спокійно програти на виборах?
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Такое может быть вероятным в единственном варианте: если признать Теорию о тотальном управлении всеми процессами. Ты понял- о Закулисье и Всемирном Правительстве. Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5880
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Не подходит...
Это случай один на миллион!
Народ Украины решил проголосовать душой...
Ни Петя, ни Путя, ни Европа, ни США к этому не были готовы...
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Я не верю в случайности в Политике. Особенно, если шанс, ка вы говорите- один- на миллион!
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А мы, народ Украины, можем быть непредсказуемые, когда от нас ждут просто обычных действий...
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Ну тогда мало не покажется, так как "ИМ" выгодно что(б) Рашка напала

Кстати, ЦРУ высрало шо "не ожидало захвата Крыма". Понятно что это гон, но как раз и подтверждает "режиссуру" Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 317
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ну он же не знал, што идиотов больше чем сволочей, плюс аваков
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В какой-то мере ответ Андрею (чуть ниже) может служить и вам ответом...
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А когда паруцбейца позовут на коврик? Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7474
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У инвалида льготы, его в последнюю очередь.
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Там статей десь на десяточку, але сумніваюсь що нікчему-управлінця посадять. В першу чергу через расову солідарність.
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ты сатри как затрубил, наверное штото орезали, што хорошим творческим людям мешает))
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А потрібно уточнити чи вообше ходив у школу Гройсман,бо заправляв базаром в шкільні роки,скільки і кому башляв за дипломи заочника
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Ну в слузі народа одні проффесори трускавецької школи бізнесу, про них уточнити не хочеш?
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ЗЕбилятня со своими недельными курсами вобще б заткнулась и молчала... Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5901
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Не так далеко той день, коли вже колишніх нардепів будуть викликати на допит, щоб пояснювали як так сталося, що під Порошенко та його кума Югіка Луценко вони здійснили наругу над законами України.
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Над какими законами, уточните? Очень интересно
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Пора привлечь попа Гапона Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5355 Ингу Заёнц и Колю Остенбакен Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5355
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ну,то есть криминального ничего не нашли...теперь труба решил влезть в политические дела Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2781.кажись и трубе труба незабаром...
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Роман Донік‏ @donikroman 2 ч.2 часа назад

А помните 8 тысяч добровольцев и патриотов, которых Порошенко уничтожал в тюрьмах? Тех, о которых нам каждый день, рассказывали журналисты и борцы с барыгами. Какая их судьба? Они сейчас где? Их выпустили уже или при владе Зеленского продолжают сидеть? А то я как то упустил это
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цель трубы - уничтожение остатков майдана.
вы, зебилы, за это проголосовали. дважды ))))
у пукина опять шампанское пьют ))))))
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интересно, а трубочист куда будет бежать, к шефу на ростов?
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А самому Гройсману в будущем светят вызовы в подразделение полиции по борьбе с экономическими преступлениями за обман покупателей. Дело в том, что Гройсман порешал вопрос с раввином и после окончания премьерской каденции рядом с синагогой откроет торговлю кольцами сушёных кальмаров. Так вот то будут не кальмары.
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Щас маупосделаный кляйсман сядет за измену - сдал все секретные изобретения мардве. Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6675 Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6675 Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6675
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Яка дикість - відкривати кримінальну справу з приводу політичного призначення на посади, передбачені Конституцією і в порядку, нею передбаченим...
Якщо Труба цим займається - його потрібно звільняти.
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Представляю как соевая челядь последние два месяца по два раза на день бабло перепрятывает перед сном чтоб спокойно заснуть и утром после кошмарно-потных снов так им и надо уродам!!!
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