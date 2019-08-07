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 Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

В Сумах при получении взятки задержан старший лейтенант Госпогранслужбы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура 01

Установлено, что сотрудник межрайонного оперативно-розыскного отдела Госпогранслужбы, который осуществляет оперативное сопровождение в уголовном производстве по факту сбыта наркотических веществ, получил 500 долларов "вознаграждение" от гражданина за непривлечение его к уголовной ответственности.

7 августа пограничника задержали "на горячем" на остановке общественного транспорта в Сумах.

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Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура 02

Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 5 до 10 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141817
 
 
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Боятся, что расформировать могут и работать начали?
Или что? Или как?
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Берут все от мало до велика,Украина уникальна в этом и вся на виду,потому что она не Россия ,которая на тысячи километров.Нужно как то строже относиться к взяточникам, может самого садить ,а семью переселить на поселение в Запорожские степи?
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За это спасибо сказать надо кравчуку, кучме (два раза), ющенко, януковичу и особенно порошенко, который Майданом подтерся.
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Правонарушителю готовится сообщение о подозрении в совершении преступления,Источник: https://censor.net.ua/n3141817

Это не правонарушитель, а преступник,он же не украл шоколадку в супермаркете Офицер-пограничник задержан в Сумах при получении 500 долл. взятки, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 4037Слово в данной новости имеет серьёзное значение
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