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 Погибшего воина 36-й ОБМП Владислава Рака похоронят 8 августа в Козельце Черниговской области

8 августа, в соборе Рождества Богородицы поселка городского типа Козелец Черниговской области в 14.00 состоится церемония прощания с погибшим украинским воином Владиславом Николаевичем Раком

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Владислав Рак, 1998 года рождения, матрос, гранатометчик десантно-штурмовой роты 1-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 6 августа в 10.30 в районе села Павлополь Донецкой области в результате смертельных осколочных ранений, получивший во время обстрела наших позиций с РПГ-7 с использованием мины калибром 82 мм, которая была прикручена к реактивному двигателю гранаты.

Владислав Рак с 2017 года находился в рядах Военно-Морских Сил Украины. У него остались родители.

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Погибшего воина 36-й ОБМП Владислава Рака похоронят 8 августа в Козельце Черниговской области 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141814
 
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