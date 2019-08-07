 Макрон 19 августа обсудит с Путиным встречу в нормандском формате, - офис президента Франции

Об этом сообщил офис президента Франции, комментируя итоги телефонного разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Елисейском дворце заверили, что Париж готов достичь конкретных результатов в ближайшее время в рамках нормандского формата.

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