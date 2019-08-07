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Все про:Путин (24954) нормандская четверка (601) Макрон (281)

 Макрон 19 августа обсудит с Путиным встречу в нормандском формате, - офис президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон 19 августа обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным встречу в нормандском формате.

Об этом сообщил офис президента Франции, комментируя итоги телефонного разговора Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В Елисейском дворце заверили, что Париж готов достичь конкретных результатов в ближайшее время в рамках нормандского формата.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным

Источник: https://censor.net.ua/n3141813
 
   
 Топ комментарии
 
вату_V_ дупу‏ @vatomor69 5 ч.5 часов назад

Путін вбиває чотирьох морпехів.
Говнокомандуючий дзвонить путіну і щось булькотить,геть незрозуміле.А,чому б ото не випрямитися у всі свої могутні 150 сантиметри і не заволати в слухавку :"Я ваш вирок!!!" Шо,нє? А чо,десь же ж бамажка з текстом збереглася,мабуть...
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"коллегой"" Макрон что то тоже террорист?
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«- После того как Люфтваффе бомбило Великобританию - Черчилль звонил Гитлеру с просьбой «повлиять на ту сторону» а также заявил что «подобные бомбежки не способствуют миру».

«Юрий Бирюков: Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону".

Пять лет, пять этих гребаных лет, Украина показывала и доказывала, что нет никакой "той стороны", что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией....А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском? "Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем.

УБЛЮДКИ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.»
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Всем миром одного буйного ублажают..
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нехай балакають, а в Україні буде свято!
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Лучшее средство воздействия на кремлятник это цена на нефть. А она сегодня радует: brent-56,30.
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***
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.

Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.

И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
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вату_V_ дупу‏ @vatomor69 5 ч.5 часов назад

Путін вбиває чотирьох морпехів.
Говнокомандуючий дзвонить путіну і щось булькотить,геть незрозуміле.А,чому б ото не випрямитися у всі свої могутні 150 сантиметри і не заволати в слухавку :"Я ваш вирок!!!" Шо,нє? А чо,десь же ж бамажка з текстом збереглася,мабуть...
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чтобы быть честным, то надо сказать, что там не 150, а все 170см!
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Когда-нить будет. И на ней ЗЕ будут нагибать.
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встретятся и договорятся встречаться дальше
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обсуждалками пощелкают как бы ето встретиться и опять обсуждалками пощелкать...
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Еще один обратился с просьбой к индивиду у которого по локти руки в крови грузин, украинцев, русских, татар, чеченцев, сирийцев. О чем мог "договориться" с ним Макрон, что бы украинцев не убивали хотя бы по четным дням месяца. А в ответ услышать "мы подумаем" и еще, "ну чего вы от меня хотите, я вон россиян дубинками мочалю чрез день, а тут "бЕндЕровцы"
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Шановне Пандство



- Ало, Владимир Владимирович?
- Да, Вова
- А можете перестать стрелять?
- А я и не стрелял
- Ой, извините, ошибся
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«- После того как Люфтваффе бомбило Великобританию - Черчилль звонил Гитлеру с просьбой «повлиять на ту сторону» а также заявил что «подобные бомбежки не способствуют миру».

«Юрий Бирюков: Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону".

Пять лет, пять этих гребаных лет, Украина показывала и доказывала, что нет никакой "той стороны", что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией....А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском? "Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем.

УБЛЮДКИ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.»
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Не порядок - заправить пальто в брюки.Конченный дебил...
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Французы деликатнее немцев. Немцы ЗЕ сразу послали лесом.
Да и нет смысла стараться ради тех, кто решил договориться посередине.
Макрон 19 серпня обговорить із Путіним зустріч у нормандському форматі, - офіс президента Франції - Цензор.НЕТ 946
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нормально. а чо так быстро? а зебобики уже про перемогу кричать начали "макрон послушал валодю и прагнулся под преЗЕдента"
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Встреча в Нормандском формате будет, по инициативе президента Украиньі Зеленского.
Чем п.ботьі недовольньі , Пьіню жалеют ?
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Два хода в риторике и действиях Зеленского,
где Путин - не глава государства-агрессора,
а один из "...лидеров Нормандского формата", который может "...повлиять на ту сторону", означает систему.
А система означает смену политики. Пять лет Украина доказывала всему миру, что Россия - агрессор. С трудом принимала соответствующее внутреннее законодательство, создавала прецеденты и решения международных организаций и держав-партнеров. На этих решениях держались санкции. Санкции ослабляли Россию. Ослабленная Россия - это усиленная безопасность для Украины и многих других стран. Теперь Россия не агрессор. Она только "...влияет на ту сторону". Надо просто позвонить Путину.
Предатель, который сливает страну - это слишком просто. Славный малый, спустивший достижения пяти лет кровавых усилий двумя телефонными звонками - вот сюжет.
С сегодняшнего дня Путин - уже не агрессор. Он как бы мудрый и усталый лидер над схваткой. Санкции уже снимают с России, нет? Ведь мудрый и усталый лидер так старается, чтобы не стреляли. Таким его сделал новый украинский президент. Это только начало.
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Такими темпами к октябрю - декабрю процессы могут стать неуправляемыми.
И в пике страну заведет хороший парень, который просто хочет мира.
И те люди, которые знают правду и ему ее не говорят - ради своих званий и должностей.
Ради личного положения.
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Пуйло робить все, щоб розвалити ЄС, а Макрон і Меркель, цього не хочуть бачити.
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