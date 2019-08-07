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 САП завершила расследование дела в отношении министра энергетики Насалика, который "забыл" задекларировать $1,2 млн

Прокуроры Специализированой антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ завершили досудебное расследование по делу министра экономики и угольной промышленности, который "забыл" задекларировать 1,2 млн долларов США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "По поручению прокуроров САП детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов в уголовном производстве по подозрению Министра энергетики и угольной промышленности Украины в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления по 2015-2018 годы.

После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования будет решен вопрос о направлении указанного производства в суд.

Также читайте: Насалик прокомментировал подозрение от НАБУ: "Оно подготовлено ​​на основе незаконного решения НАПК"

Как уже сообщалось, в 2014 году подозреваемый получил взаймы 1 млн 249 тыс. долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

Важно: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Также читайте: Министру энергетики Насалику вручили подозрение

Источник: https://censor.net.ua/n3141812
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте ему таблеток для памяти САП завершила расследование дела в отношении министра энергетики Насалика, который "забыл" задекларировать $1,2 млн - Цензор.НЕТ 4422
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А нафіга, хтось вже закритий?
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в оригинале - кому супчик жидковат, кому жемчуг мелковат! ))))
(хотя слово "жидковат".... какое-то...не политкорректное что ли?))))))
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насралик - этож порошенкова креатура ?
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Не-а...
Это ещё совковый менталитет...
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не , я имел ввиду чей он ? чью цюцюрку смокче ?
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Это слишком просто!
А отвечать кто будет за грабеж в последние пять лет?
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развє такую мєлочь запомнішь? Я вот нє помню скоко у мєня сєйчас дєнєх в портмоне. А, вспомніл - нєт у мєня портмоне, ну і дєнєх тоже. Оні мнє нє нужни. Только всєм остальним вокруг мєня оні вкрай як потрібні - всьо дай та дай.
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Так в нього законний склєроз. Спробуй докажи, що це не так.
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получил в займы... 1,2 млн... до получки не хватало?
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у кого-то хлєб чьорствий, а у кого-то брільянти мєлкійє
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в оригинале - кому супчик жидковат, кому жемчуг мелковат! ))))
(хотя слово "жидковат".... какое-то...не политкорректное что ли?))))))
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так тож взайми - який то доход? Брати чуже на врємя, віддавати своє навсігда!
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не понял. а что этот насцалик не сделал ноги за свиновальцманом?
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Ці щури все відчувають, якщо не потікали, значить нічого їм не загрожує.
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Какая там погоня. Петя уже с Беней встретился, походу отсыпал немного из вагона и договорились. С Насраликом тоже договорятся и схемамы поделятся
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Вот и я думаю... а не будет ли у меня чувство дежа вю...
Как-то не хочется ещё раз Жити по-новому так само как Жили по-новому последние пять лет...
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От от, далі буде, в мене таке відчуття почалось в кінці травня коли слуги почали ригів підбирати до себе і підприємців до Богдана викликати, а взагалі в них такий бардак щараз, що вони самі не знають що робити далі.
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а в мене це почалося, десь у 2002гому, коли зелений "гумор" побачив....
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Мда, суми ходять, я якщо все продам стільки не назбираю.
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Ведь раздражает не сумма, а то как он её заполучил!
Он ведь точно не заработал! И точно, что украл!
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Нічого не можу сказати, просто не в курсі з чого він починав.
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У нас законы писали воры. В США например чиновника спрашивают, докажи что ты ети деньги заработал. У нас чиновник говорит, докажите что я украл. Вот поетому мы живем как в Украине а не как в США
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В нас римське право, в них прецендентне.
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Хм.... а может САП заняться расследованием незадекларированной виллы зеленского в Италии?
Зеленский "забыл" указать в декларации виллу в Италии
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за пиндоса шапкокрада и его банду все ясно!а свежак: генпридурок, мативоська,мальдивский гандон,мосеййчгук, **********, онишенко, кананен,насатик, насрилов, сколько же ублюдков было у корыта! а сколько еще будет?
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Ойц, за шо судить?? Мелочишка в кармане завалялась...
Со всеми так бывает...
🤗
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Ну бывает. $1,2млн мелочи для него. Могли где то закатиться под шкаф и не заметил
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дали взаймы 1,2 млн.баксов..., он, что , всех за идиотов держит..!? На нары, гниду !
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Забыл? Бывает. Значит они ему не критичны. Конфисковать в казну. А как лекарство от таких случаев склероза прописать штраф в двукратном размере от забытого.
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