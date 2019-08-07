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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19084) Министерство по вопросам оккупированных территорий (399) КПВВ (30)

 В июле линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1,3 млн человек, - МинВОТ

В июле линию разграничения на Востоке Украины в обоих направлениях пересекло 1 290 800 человек. Из них через КПВВ в Донецкой области - 947 500 человек, через КПВВ "Станица Луганская" - 343 300 человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По сравнению с июнем зафиксировано увеличение количества пересечений гражданским населением в Донецкой и Луганской областях в среднем на 8,81%, также увеличилось количество пересечений транспортными средствами на 4,08%.

В июле линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1,3 млн человек, - МинВОТ 01

КПВВ "Станица Луганская" пересекли 343 300 человек и 0 единиц транспортных средств;

КПВВ "Майорское" пересекли 290 500 человек и 34 100 единиц транспортных средств;

Читайте: В июле количество людей, пересекавших админграницу с оккупированным Крымом, выросло на 33%, - МинВОТ

КПВВ "Марьинка" пересекли 274 300 человек и 45 700 единиц транспортных средств;

КПВВ "Новотроицкое" пересекли 244 400 человек и 40 200 единиц транспортных средств;

КПВВ "Гнутово" пересекли 138 300 человек и 30 500 единиц транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории международными организациями было доставлено 80 тонн продуктов питания и 108 тонн строительных материалов.

Также читайте: Наемники РФ обстреляли из крупнокалиберного оружия КПВВ "Марьинка". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3141809
 
 
 Топ комментарии
 
вот поэтому я и кричу: при первом же выстреле, нарушающем договоренности - перекрывайте все КПВВ...
это должна быть догма... выстрел - закрыт шлакбаум - кормильцы идут нах ату, домой...
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Серьезная цифра чтобы давить через них на пуйлушу и террористов. Никаких пенсий и товаров если нарушается перемирие - сидите тихо, тогда будем говорить.
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1.3 міліона-це всьо голодні дамбасята. Вони скоро Китай догонять,якщо рахувати по кількості пересікань .Дайош в наступному році в 2 раза більше. ІВ июле линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1,3 млн человек, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8696 Я б їх усіх пускав по одному пункту пропуску. По тій драбині,що через зруйнований міст йде. Нехай "таварісчі" почують весь кайф життя в цих переходах.
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вот поэтому я и кричу: при первом же выстреле, нарушающем договоренности - перекрывайте все КПВВ...
это должна быть догма... выстрел - закрыт шлакбаум - кормильцы идут нах ату, домой...
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нельзя . европопка скажет шо мы плохие и по жопе нам надает .
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Соссух, тоесть куприк а сказать что хотело?
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можно! можно и нужно!!!
мы заботимся о их безопасности! а вдруг неконтролируемые никакими договоренностями асвабадители хренякнут в толпу? погибнут мирные... кому это надо? русоговносми?
это прекрасный предлог и доходчивый аргумент - перекрывать КПВВ на несколько дней!!!
нам от них ничего не надо...а им нужны пенсии-продукты-деньги...
им эти закрытия ощутимее.... или нет??? (может начнут роптать?...или нет?)
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нет , нельзя . европа нас в угол поставит коленями на соль .
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Серьезная цифра чтобы давить через них на пуйлушу и террористов. Никаких пенсий и товаров если нарушается перемирие - сидите тихо, тогда будем говорить.
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Кто в больницу ходит поймет что ты никому не нужен, а там подавно.
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1.3 міліона-це всьо голодні дамбасята. Вони скоро Китай догонять,якщо рахувати по кількості пересікань .Дайош в наступному році в 2 раза більше. ІВ июле линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1,3 млн человек, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8696 Я б їх усіх пускав по одному пункту пропуску. По тій драбині,що через зруйнований міст йде. Нехай "таварісчі" почують весь кайф життя в цих переходах.
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Шарятся кАрмильцы, мля... К хунте за жратвой туды-сюды шастаютЬ
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Я не представляю, как бы шастали через линию фронта во вторую мировую войну: хоть французы, хоть немцы, хоть обитатели ссср! Это просто недопустимо..., и через линию разграничения в том числе: или там, или здесь! Не должно быть такого потока шляющихся! Пора им определиться, с кем они и где они!
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Вот в этом и заключается смысл понятия - гибридная война...
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Ни хрена себе! Вот это поток! Неужто все за пенсиями? Мне так не кажется. Одновременно, я не совсем представляю- что меня бы подвигло туда смотаться???
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Бізнес Андрій, звичайний бізнес на різниці цін.
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Да? Самый последний бизнес, который я бы попробовал организовать- это бизнес с необходимостью въезда/выезда в Дыру. Ведь есть немалые и многочисленные риски! Неужто там прибыль такая(!) что риски можно не учитывать???
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Шо вони забули у біндер? Вони ж так хотіли на расєю.

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Проходной двор,а не граница с сепарским отродьем..
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Больше 40 тыс.чел и 5 тысяч машин каждые сутки! А вроде как с 21 апреля торговля на крови прекращена...
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Так путіну і його куму медведчуку дайте цю інфу-українці з обох сторін вже мільйони разів переговорили напряму і не вороги.Хай забирає своїх іхтамнет.
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Лучшие новости, за сегодня, явно не на цензоре. Тут пишут жижа на бирже упала ниже 60. Правда горючка всё ни как не дешевеет. Правда странно зебилы?
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Такая война может длиться не только годами, а десятилетиями. И этот придурок хочет руководить пять лет????
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ніхто їх громадянства України не позбавляв - мають право.
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