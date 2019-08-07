 В июле линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекли 1,3 млн человек, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По сравнению с июнем зафиксировано увеличение количества пересечений гражданским населением в Донецкой и Луганской областях в среднем на 8,81%, также увеличилось количество пересечений транспортными средствами на 4,08%.

КПВВ "Станица Луганская" пересекли 343 300 человек и 0 единиц транспортных средств;

КПВВ "Майорское" пересекли 290 500 человек и 34 100 единиц транспортных средств;

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КПВВ "Марьинка" пересекли 274 300 человек и 45 700 единиц транспортных средств;

КПВВ "Новотроицкое" пересекли 244 400 человек и 40 200 единиц транспортных средств;

КПВВ "Гнутово" пересекли 138 300 человек и 30 500 единиц транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории международными организациями было доставлено 80 тонн продуктов питания и 108 тонн строительных материалов.

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