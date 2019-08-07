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 Происшествия
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 Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 июля обстреливал позиции подразделений Объединенных сил (ОС) из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как уточняют в пресс-центре ОС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела - вблизи Водяного и Лебединского (из стрелкового оружия), информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ОС обстреляли трижды - неподалеку от Луганского (из автоматических гранатометов), Пивденного (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия) и Новозвановки (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

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О погибших или раненных не сообщается.

Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС 01

Напомним, 6 августа погибли четверо украинских воинов, один ранен. Наемники РФ применяли запрещенные 120-мм минометы.

Также читайте: Прощание с погибшим под Павлополем морпехом Сергеем Шандрой пройдет 8 августа в Винницкой области, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3141808
 
 
 Топ комментарии
 
Огонь в ответ не открывать! Та же наши люди! Я все правильно написал зебилы?
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тссс.. никому об этом не говорите... это может сорвать перемирие
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Де інформація про удар у відповідь і зажмурених рашистів та їх холуїв ?
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тссс.. никому об этом не говорите... это может сорвать перемирие
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Ну так подвезли боекомплект, теперь будут стрелять. А что, кто то надеялся на что то другое? Ну вы ребята даете...
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Может у Украины своя особая роль в Мироздании, всегда быть униженной и оскорбленной? Рыдать ртом набитым варениками, зовя защитников, устав от вечной войны и просматривая одним глазом очередную серию сватов...
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Огонь в ответ не открывать! Та же наши люди! Я все правильно написал зебилы?
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А литинант бакланов сказал ...что ничего он не нарушил.... и хомячОк иловайский того же мнения....
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Ну пять раз не п*дарас? Продолжаем терпеть. Вдруг у врага снаряды закончатся или стволы отвалятся
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Де інформація про удар у відповідь і зажмурених рашистів та їх холуїв ?
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на закуску слова хомчака премирие есть а обстрелы можно не замечать правда что делать если есть раненные и убитые такое кислое выступление с зе как сегодня уже не прокатит
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Какой режим где ответка ПаССивая обороны Украины ХВАТИТ ПОЗОРИТСЯ С РЕЖИМОМИ Б.........ЛЯ Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3159 Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3159 Враг с начала суток пять раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3159
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Хомчак предатель, трус и дезертир. О какой ответке от него вы ждете? Я бы его сторожем к себе на работу не взял а вы армию и страну ему доверили.
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Так ныне у Зе и ко "хомчаки" в почете..При адекватном ВГК сей генерал и ему подобные давно уж угодили под трибунал.
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Кацапский скот понимает только насилие,наглость,и беспощадность! С этими генетическими отбросами иначе нельзя! Для них доброта означает слабость,человечность - лоховское начало,а справедливость - уступки их имперским замашкам!!!
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Главное не стрелять в ответ, и тогда не будут убивать Украинских Воинов. Не?☹️
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По ходу эта формула не работает, ребятам еще нужно все осмыслить, в Трускавец на курсы смотаться пару раз, думаю разберутся, когда нибудь. Им же мало Приднестровья, Абхазии, они и не знают даже где это, не понимают что нужно кацапам.
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Щось замовчують у штабі... Смерть клятим расіянсько-московським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія!!!!
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_Режим прекращения можно нарушить только один раз. А дальше это уже боевые действия, а не прекращение огня.
А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! (с)
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Видно команда подобралась любящая отгребать по морде, размазывать сопли по щекам, и плакать, плакать, звать мамочку и созывать нормандские переговоры.
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