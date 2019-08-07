 Российские хакеры атаковали корпоративные сети Microsoft через устройства "интернета вещей"

В некоторых случаях киберпреступникам даже не приходилось ничего взламывать: достаточно ввести заводские пароли, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Как сообщили в Microsoft, специалисты обнаружили как минимум три случая подобных атак. Злоумышленники пытались получить доступ к внутренней сети через VOIP-телефон, офисный принтер и видеодекодер. В двух случаях оказалось достаточно ввести заводской пароль, а на третьем устройстве не было установлено последнее обновление безопасности.
Устройства использовали в качестве точки входа. Через них хакеры проникли в сеть и начали сканировать ее в поиске других незащищенных устройств с учетными записями с высокими привилегиями.
После получения доступа к каждому из устройств злоумышленники устанавливали скрипт для перехвата трафика в локальной сети. При перемещении между устройствами хакеры также внедряли скрипт для укоренения в системе.
Специалисты считают, что хакеры связаны с группировкой Strontium, также известным как Fancy Bear и APT28.
Интернет вещей - это глобальная сеть подключенных к Интернету физических устройств - "вещей", оснащенных сенсорами, датчиками и устройствами передачи информации и объединенных с помощью подключения к центрам контроля, управления и обработки информации.
Вот кому рашисты устроят ещё одну войну.