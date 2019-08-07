 Умер известный юрист и ученый Василий Кисиль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Факты

Василь Кисиль более 40 лет посвятил юридической практике. Он входил в научно-консультативные советы при Верховном Суде, Высшем хозяйственном суде, Высшем административном суде, был членом третейского суда в Гааге.

Кроме практической правоприменительной деятельности, Кисиль занимался подготовкой будущих юристов - доктор юридических наук (2001), профессор кафедры международного частного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

За подготовку юридических кадров он награжден орденом "За заслуги" III степени.