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 Политика Украины
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 Сущенко по инициативе российской стороны подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, - Фейгин

Незаконно заключенный в России украинец Роман Сущенко подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине.

Об этом сообщил его защитник Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время общения с Романом Сущенко, недавнего - по телефону, и более раннего - личного, мы обсуждали и перспективы обмена, освобождения. Могу сказать, что летом Роман подписал данные по инициативе российской стороны бумаги о его согласии на отбывание наказания в Украине. Но преувеличивать значение этого факта не стоит. Эти бумаги могут достаточно долго лежать в папках, ожидая своего времени. Планы российской стороны нам неизвестны", - сказал Фейгин.

По его мнению, в целом переговоры о возможном обмене сейчас "на стадии замирания". В частности, не совсем понятно, кто с украинской стороны отвечает за это, какова стратегия освобождения украинских политзаключенных в России, отметил защитник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть основание считать обмен Сущенко на Вышинского возможным, - Фейгин

"Но такая ситуация имеет и вполне объективные причины. В Украине сейчас проходит естественный процесс переформатирования власти после выборов. Надеюсь, что уже к осени ситуация изменится", - резюмировал Фейгин.

Напомним, Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

В течение двух дней после ареста никто не знал о судьбе журналиста, ему не давали связаться ни с женой, ни с адвокатом, ни с представителями украинского посольства в РФ. Позже члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы случайно обнаружили его в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово" во время инспекционного визита. На тот момент Лефортовский районный суд Москвы уже арестовал украинца на два месяца.

7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже" по статье 276 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является работником Главного управления разведки Минобороны Украины и якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, что является государственной тайной". В ГУР Минобороны это опровергли. Сам журналист отвергает обвинения ФСБ РФ и не признает своей вины.

Также читайте: Украинский журналист Роман Сущенко уже 1000 дней незаконно удерживается в РФ. ИНФОГРАФИКА

Позже защитника Сущенко Марка Фейгина лишили статуса адвоката. Он представляет Сущенко только как общественный защитник.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор "законным".

Источник: https://censor.net.ua/n3141801
 
   
 Топ комментарии
 
По этой же схемке хотят Украину подловить в ситуации с пленными Сущенко по инициативе российской стороны подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, - Фейгин - Цензор.НЕТ 3596
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Этим самым Сущенко признал свою несуществующую "вину" перед вонючей парашей. Сущенко по инициативе российской стороны подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, - Фейгин - Цензор.НЕТ 7103
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Для Сущенко, конечно, похер. Ему главное- на свободу вырваться. А для Украины- нет.
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Давно бы так. Украинский суд - самый гуманный суд в мире.
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Этим самым Сущенко признал свою несуществующую "вину" перед вонючей парашей. Сущенко по инициативе российской стороны подписал документы о согласии отбывать срок в Украине, - Фейгин - Цензор.НЕТ 7103
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похер. Украинский суд его оправдает
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Для Сущенко, конечно, похер. Ему главное- на свободу вырваться. А для Украины- нет.
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Даже преклонив колено перед врагом ето его никапли не спасло. Что и требовалось доказать.
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Тобто визнав правомірність судового вироку росіскої федерації ?
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По этой же схемке хотят Украину подловить в ситуации с пленными
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Сущенко по инициативе российской стороны подписал документы о согласии отбывать срок в Украине всех высших должностных лиц российской федерации.
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Лишь бы не получилось как с взносом раши в европарламент, где жалких евродрыщей послали с ожидаемыми деньгами. Сущенко подпишет все на себя, и останется сидеть дальше, ведь все политика кремля только для внутреннего потребления, и понимают они только удар сапогом по рылу. А все это соглошательство воспринимают как слабость соперника, гопота...
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На его месте, все бы пошли на расстрел, чем на свободу.
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Это ловушка. У нас он сидеть не будет - не за что.
На этом основании путин больше никого не отдаст, т. к. скажет - Украина не выполняет своих обещаний и отпускает осуждённых рос. судом, хотя обещала, что будут отбывать наказание.
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"У нас он сидеть не будет - не за что"...........

А Ви впевнені? Сущенко з ініціативи російської сторони підписав документи про згоду відбувати термін в Україні, - Фейгін - Цензор.НЕТ 374
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Вот так в глазах порохоботов "умирают" герои.
Подумайте о человеке, прежде всего, соеголовые.
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Ты бредишь, пару серий Сватов и спать.
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Рашисты поганку какую-то задумали. К бабке не ходи!
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А от мені цікаво - якщо Росія передасть цього сущенка Україні для відбування тюремного терміну - Україна звільнить його чи ні???
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