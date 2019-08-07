 Прощание с погибшим под Павлополем морпехом Сергеем Шандрой пройдет 8 августа в Винницкой области, - ОГА

"Вчера, 6 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, во время выполнения боевой задачи героически погиб 24-летний боец из Винницкой области Сергей Иванович Шандра. Ориентировочно торжественный митинг памяти погибшего состоится 8 августа 2019 г. в Хмельнике у памятного знака Героям Небесной сотни", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Винницкой облгосадминистрации.

Сообщается, что Сергей Шандра родился в с. Торчин Хмельницкого района. До службы в армии работал механизатором в местном фермерском хозяйстве, у него остались мать и сестра. После срочной службы в ноябре 2018 года он подписал контракт с ВСУ.

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Похоронят погибшего бойца в родном селе.

Напомним, 6 августа российско-оккупационные войска совершили обстрел из РПГ возле Павлополя. В результате четверо украинских военных погибли. Все они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.