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 Прощание с погибшим под Павлополем морпехом Сергеем Шандрой пройдет 8 августа в Винницкой области, - ОГА

В Винницкой области в четверг, 8 августа, будет церемония прощания с погибшим морским пехотинцем Сергеем Шандрой.

"Вчера, 6 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, во время выполнения боевой задачи героически погиб 24-летний боец из Винницкой области Сергей Иванович Шандра. Ориентировочно торжественный митинг памяти погибшего состоится 8 августа 2019 г. в Хмельнике у памятного знака Героям Небесной сотни", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Винницкой облгосадминистрации.

Сообщается, что Сергей Шандра родился в с. Торчин Хмельницкого района. До службы в армии работал механизатором в местном фермерском хозяйстве, у него остались мать и сестра. После срочной службы в ноябре 2018 года он подписал контракт с ВСУ.

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Похоронят погибшего бойца в родном селе.

Напомним, 6 августа российско-оккупационные войска совершили обстрел из РПГ возле Павлополя. В результате четверо украинских военных погибли. Все они служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3141792
 
 
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Украинцы уходят только на Небо-Рай. Слава Герою.
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Наші хлопці загинули..
Вклоняємось Героям..
Царство Небесне, вічний спокій.
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https://www.obozrevatel.com/society/stante-na-koleni-otets-pogibshego-morpeha-obratilsya-k-zelenskomu/amp.htm
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земля пухом Прощання із загиблим під Павлополем морпіхом Сергієм Шандрою відбудеться 8 серпня у Вінницькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 9066 Прощання із загиблим під Павлополем морпіхом Сергієм Шандрою відбудеться 8 серпня у Вінницькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 9066, дякую героїз та службу Україні
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Черт!!! Мальчики!!!(((((
Спасибо, Родненькие, за мир в моем доме в Марике! Простите, что не был рядом с Вами...
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