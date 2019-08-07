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 Наемник "ДНР" из бандформирования "Пятнашка", приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области участника пророссийских незаконных вооруженных формирований.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Наемник ДНР из бандформирования Пятнашка, приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й омбр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР". Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.

Наемник ДНР из бандформирования Пятнашка, приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житель Запорожья, воевавший на стороне террористов "Л/ДНР", приговорен к 5 годам лишения свободы, - СБУ

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Боевику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите также: Наемник РФ из "Республиканской гвардии ДНР" задержан на Донетчине, - СБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141789
 
   
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Сокамерники будут смотреть вместо телевизора.
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Сокамерники будут смотреть вместо телевизора.
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не уж то беременный бабай, кстати, а то бородатое чмо ещё живое? если да, а почему?
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С таким пузом непохоже что служил.Разве что гуманитарку разпределял.
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стоило только Зеленскому уехать в Турцию на важные переговоры, как начались провокации против повстанцев...
Считаю это диверсией против нашего народного президента...
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Охренела гаппота ОРЛДО по бепределу.. совсем страх потеряли..после того позорного рлика зашли два бандюка... одна из них в юбке и матюкает и повернула ******* и тиканули назад НАША ТЕРРИТОРИЯ... ага 2 метра и те будут не вашими падлюки.... а расстрелять в прямом эфире слабо было..хотя бсветошумовую под ноги и пока приходили в себя наручники заковать и в Украину приземлить у парашки..Зеля им просемафорил типа Мир Любофъ унижается перед Х..лом..на коленях пол0зает а тот с него потешается... вот они ЭЛЕКТОРАТ ЗЕбобиков.....в ОРЛДО...и нашему Зеле надо было там в Цари выдвигаться.. такого шоблу там обожают.... Наемник "ДНР" из бандформирования "Пятнашка", приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9052
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Да. Вместо того чтобы в Расею переезжать, оно приехало оформлять загранпаспорт к тем, кого убивал вчера. Это верх наглости. Нужно срочно усилить ответственность за сепаратизм и измену родине и участие в бандформированиях для этих подонков.Во всем мире за это пожизненное или смертная казнь.
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У Зєєєлі вчаться, класична єврейська хуцпа!
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Кстати. А как там поживает база МИРОТВОРЕЦ? Херащенко ее закрыл ?
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Выдать квартиру, срочно! Это же наш зебил!
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Смайлик забыл поставить,а то не понятно нужно смеяться или нет.
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шо ви тварітє!? ето же срив пєрємірія!!!!
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Вы? Шо то сомневаюсь, лаптями пованивает
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почему задержали! ведь по версии некоторых дятлов из СБУ говорят - нельзя арестовать, разрушит перемирие, а то что суки убили 4 молодцов Украины, это не влияет не на что.
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блин, ппц, срочно отпустить и извиниться, а то сорвется перемирие!!! Наемник "ДНР" из бандформирования "Пятнашка", приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ - Цензор.НЕТ 5887
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А чего рожу-то замазали? Чтобы его на улице не узнавали, когда антиукраинский суд его отпустит восвояси?
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Ну і морду замалювали... Я спеціально відкрив статтю, щоб переконатися в своїй правоті. Пятнашка... Найманця "ДНР" із бандформування "П'ятнашка", який приїхав оформляти закордонний паспорт, затримали на Донеччині, - СБУ - Цензор.НЕТ 444 Я б сказав дурашки, ось за кого народ тримають.
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Этот урок нужно преподавать во всех начальных школах Днр .
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А чого його затримали ?
Зелькіне перемир'я попсувати ?
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"Какая овратительная рожа!" (с) "Джентльмены удачи", 0:04:25
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......теперь ВСЕ видите за кого (Украину ) они имеют ?????((((( НАГЛОСЬ БЕС ПРЕДЕЛЬНАЯ !!!! воевали , убиввали , пытали, разрушали и БЕЗ СОВЕСТИ приехал за ПАСПОРТОМ !!!! дайте мне его, я его ЗУБАМИ ЗАГРЫЗУ , ссуку !!!
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У меня вопрос: А как эта МРАЗЬ проехала в Украину???Получается,что к нам могут заезжать тысячами ушлепки?Вот вам и надежность!ДЫРЯВЫЙ кордон!ДЫ-РЯ-ВЫЙ!
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давай, Зєлєпоц, відкривай зони перетину з леденерами! Нехай більше такої погані в мирну Україну заїжджає...загранпаспорти(!!!) оформлювати...тьху...клоун на межі зради держави! тут вже кро туди-сюди не має вирішального значення...
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Оперативники спецслужбы установили...

А самый главный вопрос: почему установили и держат это в секрете? Почему это чмо спокойно получило пропуск СБУ, почему спокойно прошло проверку на КПП? И уже на территории Украины его дома задержали. А если бы он не домой, а в Киев поехал? Да с гранатами? Короче спецслужбы сильны только ларьки на базаре окучивать...
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Так он как и все остальные, до него задержанные,только на блокпосте стоял и на кухне работал.... А наши ребята сами себя поубивали... С*ка твари....
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молодцы , что поймали , но поражает , что все поголовно молчат о тех сроках , которые колаборанты и прочие шпионы мацковии получают по решениям украинских суперпупер гуманнных судов , если Сенцову ни за что про что 20 лет, то любому из этих по 100 лет строгача минимум . Считаю, что надо в разы увеличить сроки по статьям " терроризм" в УК Украины. Срочно причём.
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