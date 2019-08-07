 Наемник "ДНР" из бандформирования "Пятнашка", приехавший оформлять загранпаспорт, задержан на Донетчине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации "ДНР". Злоумышленник "служил" автоматчиком в составе 5-й омбр "ДНР", бандформировании "Пятнашка" и так называемом казачьем 11-м батальоне "ЛНР". Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных.
Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Боевику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Считаю это диверсией против нашего народного президента...
Зелькіне перемир'я попсувати ?
А самый главный вопрос: почему установили и держат это в секрете? Почему это чмо спокойно получило пропуск СБУ, почему спокойно прошло проверку на КПП? И уже на территории Украины его дома задержали. А если бы он не домой, а в Киев поехал? Да с гранатами? Короче спецслужбы сильны только ларьки на базаре окучивать...