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 Депутат горсовета задержан в Запорожской области при получении 17 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках депутата одного из городских советов Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Депутат горсовета задержан в Запорожской области при получении 17 тыс. грн взятки, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал от директора местного рынка разные суммы взяток за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности.

Взяточника задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного визита к директору рынка за "траншем" в размере 17 тыс. гривен.

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Депутат горсовета задержан в Запорожской области при получении 17 тыс. грн взятки, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении депутату о подозрении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141785
 
 
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В стране война , а некоторые слуги народа все никак не нажрутся.
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Это слуги пред идущих,согласись новые ещё не успели
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