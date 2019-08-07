 Депутат горсовета задержан в Запорожской области при получении 17 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал от директора местного рынка разные суммы взяток за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности.

Взяточника задержали в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередного визита к директору рынка за "траншем" в размере 17 тыс. гривен.

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В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении депутату о подозрении.

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