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 "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов

25 августа 2019 состоится всеукраинский забег, посвященный памяти погибших в российско-украинской войне. Каждый, кто уважает героев, сможет присоединиться к организованным забегов в шести городах Украины - Луцке, Черновцах, Запорожье, Коломые, Николаеве и Сумах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы акции.

В сообщении отмечается: "Ты можешь пробежать марафон в любом другом городе и присоединиться к общему движения через страницу в фейсбук "Voiny":

пробеги в этот день погибшего героя, где бы ты ни был!

сделай фото / видео отчет о том, за кого ты пробежал и делись на своей странице!

"Уважаю воинов, бегу за героев Украины" - основана в прошлом году традиция, национальное движение памяти павших воинов.

Это возможность пробежать за каждого из тех, кто защищал страну, поблагодарить и поддержать близких наших героев.

Почему стоит бежать ради погибших?
мы Помним
мы Сочувствуем
мы Помним
Мы помогаем семьям преодолевать боль утраты
Потому Мы - вместе!

Справка. Всеукраинский Забег в память павших основан агентством Republic в рамках инициативы Voиny. Voиny - это первый в Украине социальный проект, цель которого - повысить осведомленность украинского общества о погибших воинах, ввести единую процедуру захоронения и поощрить к почетному чествованию защитников Украины. Voиny начат агентством Republic вместе с украинским правительством, экспертами, гражданским обществом и представителями ответственного бизнеса.

Опыт США
В 2008 году в США начали традицию чествования памяти погибших американских военных - забег Run for the Fallen (Беги за павших). Движение действует в большинстве штатов и забег стал общенациональной традицией. Именно этот факт вдохновил Republic начать аналогичную инициативу в Украине. В прошлом году George Lutz, соорганизатор американского Run for the Fallen, поддержал наш первый забег-чествование в Киеве и посетил столицу:

"Для семей погибших важное - понимать, что смерть близких им людей была небесполезная, и о них помнят. Важно не только помнить имена героев, важно помнить об их семьях и боли, через которую они прошли".
Бегите с нами 25 августа, почтите героев Украины!"

Шаную воїнів, біжу за героїв України, - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов 01
Шаную воїнів, біжу за героїв України, - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3141784
 
   
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Странная у нас политика. Забег в память погибших. Я бы понял чтобы в память погибших завтра Мертвечук и пару десятков рашистов пойманых в Украине на столбах с утра висели. У нас же сопли кулаком продолжают вытерать и стоять раком.
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так це 5 років вже триває - але схоже людям це й досі не набридло ... отже - продовжуйте бігати .
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"Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 4435"біжу за героїв України" "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 4113 Це якась маячна. Хіба герої бігають? Краще б ходу пам'яті організували. Та з національними прапорами та смолоскипами. Це шанування загиблих вошнів, а не забіг у труселях У Тагила пример берете?
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Смысл в таких акциях? Я понимаю, к примеру, концерт, сборы от которого семьям. А это...
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Родственники Героев в первую очередь должны видеть что Зло убившие ихних детей наказано, виновные сидят в Аду. А пробег ето скорее самоуспокоение бегущих, типо они бегут и грусть уходит.
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Ето типа как в совке, трудящим грамоты и ордена, чтобы не забывали какие они герои, а начальству квартиры и путевки за границу?
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Макс это классная идея
А потом она должна перетворитися в благотворительный марафон
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в благотворительный марафон

благодійний марафон - конфіскація всіх активів втікача -Порошенка на користь ЗСУ ! "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 3750
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Ну это само собой

Но в принципе чем сидеть и ждать можно взять и побежать ещё дополнительно 😊
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У меня дети бегают благотворительные марафоны несколько лет уже. Ну в школе. Вначале в начальной.

Каждый спонсор (Родители, соседи, крестные и так далее), короче, ребёнок побирается у знакомых, заполняет в форме, сколько он пожертвует: за каждый км или итого.

После марафона с заполненной таблицей (там вносят количество км и ставят штемпель) он идёт уже деньги собирать.
Потом сдаёт всю сумму в школу

Ну и те собирают так с каждого, а потом это идёт на проект какой-то. Чаще всего - детям Африки.
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у нас тоже самое....... "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 3882 , наша начальная школа в прошедшем учебном году собирала для детей больных раком.........
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Если так ,то поддерживаю. Но чойта мне кажется, что организаторы вымутили у, допустим, мэрии тэньгэ. Спонсорам пиар типа "Акция при поддержке нашего любимого ...", вождю леммингов монетки, журнализдам сюжет для зомбоящика.
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Это пародия на "Место встречи изменить низзя" Подеревьянского ?
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Зеленский предал армию, ВСУ , предоставив врагу возможность беспрепятственно убивать украинских воинов"Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов - Цензор.НЕТ 3383
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Це з циклу так вип'єм же ящик тройного одеколону за героїв, яких нема. Тільки від трезвенників. До речі, героями не народжуються, а стають, і слава не приходить сама.
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