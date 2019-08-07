 "Шаную воїнів, біжу за героїв України", - 25 августа в шести городах состоится забег, посвященный памяти погибших воинов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают организаторы акции.
В сообщении отмечается: "Ты можешь пробежать марафон в любом другом городе и присоединиться к общему движения через страницу в фейсбук "Voiny":
пробеги в этот день погибшего героя, где бы ты ни был!
сделай фото / видео отчет о том, за кого ты пробежал и делись на своей странице!
"Уважаю воинов, бегу за героев Украины" - основана в прошлом году традиция, национальное движение памяти павших воинов.
Это возможность пробежать за каждого из тех, кто защищал страну, поблагодарить и поддержать близких наших героев.
Почему стоит бежать ради погибших?
мы Помним
мы Сочувствуем
мы Помним
Мы помогаем семьям преодолевать боль утраты
Потому Мы - вместе!
Справка. Всеукраинский Забег в память павших основан агентством Republic в рамках инициативы Voиny. Voиny - это первый в Украине социальный проект, цель которого - повысить осведомленность украинского общества о погибших воинах, ввести единую процедуру захоронения и поощрить к почетному чествованию защитников Украины. Voиny начат агентством Republic вместе с украинским правительством, экспертами, гражданским обществом и представителями ответственного бизнеса.
Опыт США
В 2008 году в США начали традицию чествования памяти погибших американских военных - забег Run for the Fallen (Беги за павших). Движение действует в большинстве штатов и забег стал общенациональной традицией. Именно этот факт вдохновил Republic начать аналогичную инициативу в Украине. В прошлом году George Lutz, соорганизатор американского Run for the Fallen, поддержал наш первый забег-чествование в Киеве и посетил столицу:
"Для семей погибших важное - понимать, что смерть близких им людей была небесполезная, и о них помнят. Важно не только помнить имена героев, важно помнить об их семьях и боли, через которую они прошли".
Бегите с нами 25 августа, почтите героев Украины!"
А потом она должна перетворитися в благотворительный марафон
благодійний марафон - конфіскація всіх активів втікача -Порошенка на користь ЗСУ !
Но в принципе чем сидеть и ждать можно взять и побежать ещё дополнительно 😊
Каждый спонсор (Родители, соседи, крестные и так далее), короче, ребёнок побирается у знакомых, заполняет в форме, сколько он пожертвует: за каждый км или итого.
После марафона с заполненной таблицей (там вносят количество км и ставят штемпель) он идёт уже деньги собирать.
Потом сдаёт всю сумму в школу
Ну и те собирают так с каждого, а потом это идёт на проект какой-то. Чаще всего - детям Африки.