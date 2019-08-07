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Все про:отставка (2437) ВККСУ (390) Щотка (41)

 Замглавы ВККСУ Щотка подал в отставку

Замглавы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Станислав Щотка подал в отставку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт ВККСУ.

"7 августа 2019 Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя Председателя Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об увольнении его с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - сказано в сообщении.

Напомним, что 5 декабря 2014 года Станислав Щотка был введен в состав ВККС приказом главы Государственной судебной администрации. В составе Комиссии он возглавлял также квалификационную палату.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141781
 
 
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пЕРВЫЙ СУДЬЯ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ УКРАИНЫ-наверное чуть чуть совести осталось
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Чувствует что за потужну рехформу скоро придется отвечать. Решил, лучше к федорычу.
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Понял, что лавочка прикрывается и лучше свалить самому, может, пронесёт
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это счастье - иметь чуйку... и во время свалить!))))
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Ці зміни влади в Україні нагадують гру в дурня. Партія - роздача - козир піка. О, новий дурень здає - крзир бубна. Козир міняється - а гра - ні. Може у щось інтелектуальніше якщо б зіграли - то був би який результат, окрім чергового дурня.
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