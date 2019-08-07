 Украина должна готовиться к нападению России так же, как Япония готовится к цунами, - Апаршин

Об этом во время круглого стола заявил помощник руководителя Офиса Президента Украины Иван Апаршин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я как эксперт, имея соответствующие документы, цифры, утверждаю, что в ближайшей перспективе, а возможно и в среднесрочной перспективе, вооруженный конфликт с Российской Федерацией вероятен. Поэтому все, что сегодня обсуждается в экспертной среде - какой будет система безопасности и обороны в будущем и сейчас - должно исходить из того, что все сценарии, о которых мы можем говорить, исходят из этого основного аргумента: Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии (я не говорю об уровне этой агрессии, о ее масштабах) со стороны Российской Федерации. Япония же готовится к цунами, они же не знают, когда это цунами будет, но всегда готовятся к тому, чтобы последствия цунами были меньше. Вот на сегодняшний день Украина та сама Япония, которая готовится к возможному цунами", - отметил Апаршин, подчеркнув, что это не официальная позиция власти, а его экспертное мнение.

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Он сообщил, что Главное управление разведки ВСУ подготовило восемь сценариев, по которым может развиваться ситуация безопасности вокруг Украины.

"Варианты, предложенные Главным управлением разведки, эксперты оценили как очень положительные. Это тот исходный материал, с которым начинают работать эксперты и в том числе государственные учреждения, которые должны получить именно те сценарии, по которым может развиваться ситуация вокруг Украины", - сообщил Апаршин.

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Он призвал сделать более открытой информацию о возможных сценариях для Украины и объяснить их обществу простым языком.