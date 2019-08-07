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Все про:Россия (73545) Апаршин Иван (16)

 Украина должна готовиться к нападению России так же, как Япония готовится к цунами, - Апаршин

Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии со стороны Российской Федерации. Главное управление разведки ВСУ подготовило 8 сценариев, по которым может развиваться ситуация безопасности вокруг Украины.

Об этом во время круглого стола заявил помощник руководителя Офиса Президента Украины Иван Апаршин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Я как эксперт, имея соответствующие документы, цифры, утверждаю, что в ближайшей перспективе, а возможно и в среднесрочной перспективе, вооруженный конфликт с Российской Федерацией вероятен. Поэтому все, что сегодня обсуждается в экспертной среде - какой будет система безопасности и обороны в будущем и сейчас - должно исходить из того, что все сценарии, о которых мы можем говорить, исходят из этого основного аргумента: Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии (я не говорю об уровне этой агрессии, о ее масштабах) со стороны Российской Федерации. Япония же готовится к цунами, они же не знают, когда это цунами будет, но всегда готовятся к тому, чтобы последствия цунами были меньше. Вот на сегодняшний день Украина та сама Япония, которая готовится к возможному цунами", - отметил Апаршин, подчеркнув, что это не официальная позиция власти, а его экспертное мнение.

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Он сообщил, что Главное управление разведки ВСУ подготовило восемь сценариев, по которым может развиваться ситуация безопасности вокруг Украины.

"Варианты, предложенные Главным управлением разведки, эксперты оценили как очень положительные. Это тот исходный материал, с которым начинают работать эксперты и в том числе государственные учреждения, которые должны получить именно те сценарии, по которым может развиваться ситуация вокруг Украины", - сообщил Апаршин.

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Он призвал сделать более открытой информацию о возможных сценариях для Украины и объяснить их обществу простым языком.

Источник: https://censor.net.ua/n3141780
 
   
 Топ комментарии
 
Апаршин, заспокойся. І тебе і Гриценко наі.пали. Ці покидьки прийшли не будувати країну, а руйнувати!
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ворог в нас завжди один це росія.
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Молодец Апаршин-хочешь мира готовься к войне.Кацапы враг очень реальный
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Апаршин, заспокойся. І тебе і Гриценко наі.пали. Ці покидьки прийшли не будувати країну, а руйнувати!
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Молодец Апаршин-хочешь мира готовься к войне.Кацапы враг очень реальный
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Зебил, кацапы напали 5 лет тому назад, а опарыш только проснулся и несет чушь про цунами, штиль сейчас на войне, ни туда ни сюда, только каждый день воины уходят...
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да, не может быть, Зеленский попросит путкина чтоб не нападал
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а это шо еще за крупное экспертное мнение? Украина должна готовиться к нападению России так же, ак Япония готовится к цунами, - Апаршин - Цензор.НЕТ 6636
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Даже если бы мы в десна с рашей целовались , все равно надо быть готовым к войне с ней! Как впрочем и с венграми, румынами и поляками, увы!
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Співідношення румунської армії чи угорської з нами гірше ніж у нас з москалями, а об'єднатись вони не зможуть, там між собою напруга.
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06.08.2019 г. Хроника одного Президента ...
Завтра Президента не будет. Сегодня еще нет. Количество не визированных документов приближается к четырем сотням.

В высших сферах нарастает звенящее напряжение критического момента. Коломойский вслед за Ахметовым отверг планы Зеленского по грандиозному дерибану по плану "Реинтеграция Донбасса". Причины этого уже не важны. Есть факт категорического "нет".
Перед Вовой замаячила абсолютно "квартальная" ситуация, когда он будет работать на Коломойского за гроши, которые при этом еще нужно будеть у него просить! Куда бы Вова не повернулся в надежде подхватить кусочек пирога, уже торчит улыбающаяся физиономия Богдана, предлагающего очередного Вавриша...
Парадоксальная ситуация - "квартальные" при власти, но без денег... И "при власти" ли ? Мягкий намек на возможность увольнения Богдана показал Вове, что ему не на кого опереться даже в собственном ОПУ! Все эти Рябошапки, Тимошенки, Стефанчуки побежали облизывать Богдана, даже не заикнувшись о "пусть Президент решает" ! Вове пришлось самому доказывать что ОН решает. Неубедительно получилось...
Верными остались только "квартальные". И тут Вова реально испугался. Выиграть выборы Президента, выиграть выборы в ВР и .... дальше работать на кого то за гроши? Эта мысль невыносима...
Конфликт с Кличком, в который его втянул Богдан и Вавриш, показал Зеленскому, что его подводят к очень опасной черте. Кличко просто снял трубку и позвонил в самый центр власти США ... В посольстве США Вове рассказали что именно ему ответили из этого центра.
Этот момент можно смело считать моментом образования "антиколомойской" коалиции. Теперь нужно выиграть время для консолидации вокруг Президента верных ему людей. Вопрос о КГГА ставится на красивую паузу - Кличко идет в отпуск, откуда мягко помахал лапкой Богдану и Вавришу.
Зеленский и Баканов уединяются в СБУ до глубокой ночи... Шефир замечен с Кошевым. Время пошло.
Кстати противная сторона то же не спит. Богдан с Разумковым всеми путями (окончательным неподсчетом голосов, не оглашением результатов выборов) пытаются затянуть начало работы нового состава ВР яростно вербуя под себя все новых и новых депутатов. Сколько их там под Палицей уже? Мы внимательно ждем развития событий !
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Гроші вони знайдуть і без Коломойського.
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А что за унитаз изрыгнул эти тонны фекалий псевдоаналитического характера?
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Відредагуйте назву посту, на " "как" Япония....
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Да, нужно учиться у японцев, нам к Чернобылю нужна еще Фукусима.
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Ну так пусть это объяснит команде клоунов, если они конечно в состоянии это понять.
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Работа всегда должна быть на перспективу.А не так,как при Иловайске и Дебальцево,Крыме.Пропарадничали и водкой себя успокаивали.Системный подход Зе мне нравится.Кадры во ВРУ он набрал не ахти, но надо заставить работать на Украину и их.Какие мы- такая и ВРУ- хитрож--ая.Заграница ожидает слаженной работы.И мы -тоже .Во власти ,кроме,как во ВРУ пока не вижу алчноозабоченных.К концу года появятся первые плоды и выводы.А сейчас- сплошной понос лузеров и врагов,причём синхронный.Не отличишь!!!
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Как будто кто-то пнул Беню, а Беня - сего субъекта Украина должна готовиться к нападению России так же, ак Япония готовится к цунами, - Апаршин - Цензор.НЕТ 7038
Может это мантры попов(добрых) помогли, а может Обама. В мантры и божков верить наивно, а Обама - реально существует и жаждет мести за свою травлю Россией.)
Сибири привет от Обамы, может повторить Украина должна готовиться к нападению России так же, ак Япония готовится к цунами, - Апаршин - Цензор.НЕТ 3383
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Нащо Обамі якась росія на краю світу?
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Правильно мыслите товарищ Ганнибал Лектер. Украина должна готовиться к нападению России так же, ак Япония готовится к цунами, - Апаршин - Цензор.НЕТ 5907
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А есть такой сценарий, что нападение будет, но не будет вторжения? У них есть такие возможности все разбомбить не вводя живую силу - наглядный пример Сирия.
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Є, якщо москалям не шкода Брянська, Воронежа, Белогорода, Курська,Ростова ті ж самі снаряди з Піонів чим зупиняти будуть, чи Вільху. В таких випадках лупдять у відповідь всім чим є.
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А чім е ? Зеро , про " Пионьі" и "Вільху" можно только пошутить. Нужньі , срочно , ОТРК -для начала , ну и КР и баллистические ракетьі средней дальности. Все для єтого в Украине есть , не бьіло пять лет политической воли.
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там бегают рузге от пармезана иногда режась с братушке рузге из хезболоидов и КСИРА Украина должна готовиться к нападению России так же, как Япония готовится к цунами, - Апаршин - Цензор.НЕТ 610
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Украину и без нападения скоро смоет зелёное цунами , так что можно не готовится.
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Зелібоби, і де корона саркастична фраза "А то Путін нападе"?
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А задумывались ли вы, кто именно "устал от войны"?
Да и вообще, как и кто устают от войны?

Устать от войны можно, долго и непрерывно воюя лично.
Теряя на ней родных и близких одного за другим.
Непосильно трудясь во имя приближения победы.
Вот так можно устать.

Но слышали ли вы подобные заявления, "я устал" от таких людей? От воевавших и воюющих, от потерявших дорогих людей, от волонтеров? От истинно могущих бы от нее устать?
Вряд ли.

Так от кого же мы это слышим?

Да прежде всего от нарида, который устал не от войны, а от надоедливых напоминаний ему о ней.
Им хочется жить в свое удовольствие (та какая разница, под кем!), жарить шашлычок, слушать веселую музычку, танцевать в клубах, бухать... А тут им - сводки, обстрелы, гибели, ранения, нарушения соглашений, участники боевых действий, льготы...

Их мучает это все, как надоедливое комарье.
Но как же спрятаться от тоненького, пищащего голоса совести, мешающего мариновать шашлычок под сообщения об очередном обстреле и потерях? Да очень просто - нужно удалить причину раздражения, всего-то делов!..

- Достали вы уже со своей войной! - вопит нарид.
- Идите нах с ней! Мы вас туда не посылали, сами поехали! Зеля - молодец, заканчивай ее, похер как! Отводи войска, прекращай стрелять!..

- Да уж, достали... - осторожно вторят узеленские.
- Надо как-то заканчивать, а то нарид требует. А мы ж обещали... Достала эта война, давайте закончим ее! Вот мы отвели войска... ммм, не работает... Вот перестали стрелять... да шо ж такое, а...
Ну, пожалуйста, Владимир Владимирович, прекратите, а? Ну что вам стоит? А то у нас нарид требует...

Война может закончиться по-разному.
Но кто сказал, что один из вариантов не будет выглядеть так: вконец "уставший" нарид завопит "Путенприми" и "Ра-си-я!", страстно желая продолжить "жить легко", а узеленские радостно разведут руками - "ну, раз нарид трибует..." - и поведут нарид в "светлое будущее" Малороссийского федерального округа?

Вот к появлению этого варианта стоит быть готовым.
А кому и как быть готовым - не маленькие, сами знаете.(с)

Украина должна готовиться к нападению России так же, как Япония готовится к цунами, - Апаршин - Цензор.НЕТ 4374
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Украина должна готовиться к нападению России так же, как Япония готовится к цунами, - Апаршин - Цензор.НЕТ 2150 Vitaly Portnikov @portnikov·4 ч

Володимир Зеленський, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру. Нерозуміння вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій.
https://t.co/ttF1CHs0PV?amp=1

Украина должна готовиться к нападению России так же, как Япония готовится к цунами, - Апаршин - Цензор.НЕТ 2327
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Не думаю , что ***** нападёт в ближайшие месяцы ( вообще на кого-нибудь ) . Сирия просит денег , на Африку зачем-то влез , с ираном - непонятка , на сибирь , вообще , х..уй положил , в маскве беспорядки ... . Зеленский позвонил , насчёт четверых убитых Украинцев ... . Самое время лечь на пластику .
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