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Все про:Геращенко Ирина (1412) Станица Луганская (36)

 "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской

Первый вице-спикер Ирина Геращенко пообещала направить в ОБСЕ видео провокации, которую представители террористов устроили в Станице Луганской.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Геращенко подчеркнула, что бывала в Станице Луганской десятки раз, но никогда не позволяла себе подходить к мосту, чтобы не было провокаций.

"Даже не могу себе представить, какие бы заявления уже сделала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, какие истерики уже были бы у координаторов от ОБСЕ в минских группах, если бы хоть кто-то из украинских переговорщиков позволил себе подобное хамское поведение, как это сделали так называемые представители ОРЛО, которые "тыкали" представителю украинской власти, пересекая линию соприкосновения. Нас ежедневно проверяют на прочность, зондируют, куда еще может ступить нога боевика, марионетки Кремля, коллаборанта, нас ежедневно тестируют, сколько мы еще позволим им унижать Украину", - написала она.

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"Уверена, на следующем заседании контактной группы должен стоять быть вопрос о недопустимости подобного поведения и подобных жестов. Также это видео я направлю представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием отреагировать на препятствие деятельности журналистов. Кстати, не видела никакой реакции на этот инцидент украинской власти и Национального союза журналистов. Что ж, будем реагировать мы. Боевики будут идти туда, куда им позволят. Будем останавливать вместе", - подытожила политик.

Также на Цензор.НЕТ: Когда двое террористов "ЛНР" заходят к нам и спокойно возвращаются к себе - это бессилие государства, - Кулеба

Боевики будут идти туда, куда им позволят, - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской 01

Боевики будут идти туда, куда им позволят, - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской 02

Напомним, 6 августа пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцевапересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.

Источник: https://censor.net.ua/n3141776
 
   
 Топ комментарии
 
и она права!
эти кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
и будут лезть и брать себе все!что им позволим!
когда вы уже это поймете!зебилоиды!!!!
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Прошмандовка тебе народила. А Ірина Геращенко, справжній державний муж і просто гарна жінка.
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Прошмандовка сейчас в Турции, ты попутал.
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О и эта ************ вылезла
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************ тебе народила. А Ірина Геращенко, справжній державний муж і просто гарна жінка.
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Нууу. Вааттнниккк насмешшил ты меня
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Зелена шмаркля обізвав когось ватником?!! Ну-ну. Це коли алкаші називають один одного алкогліками бо жоден сам ніколи не визнає себе алкоголіком.
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************ сейчас в Турции, ты попутал.
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Привыкай я думал при пете дно но зе за сутки его пробил на километры вниз, и самое обидное что это только начало
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Дно и при Пете было пробито. Вспомни как боевики спокойно ездили в Украину к своим родственникам и их никто не задерживал "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 5234
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Ну,если их выявляли,то арестовывали,а не терпели их хамство как сейчас.По действиям зекоманды видно,что унижение Украины - одно из направлений их недолугой работы.За последний месяц только ленивый не унизил Украину и не вытер ноги о т.н.президента Зеленского.
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и она права!
эти кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
и будут лезть и брать себе все!что им позволим!
когда вы уже это поймете!зебилоиды!!!!
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І вони і рузьке мір прийдуть в дім кожного зелебоба.
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А в тебе розуму явно не більше за порохошльондру херащенку
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Портников про Зеленского: Украина будет терять территории, пока он не поймет один простой факт

После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырех украинских военнослужащих Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его "повлиять на ту сторону" Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой "той стороны", это выдумка кремлевской пропаганды, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооружёнными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на "ту сторону", а отдаёт ей распоряжения. Он - не посредник, а участник конфликта. И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". Это то, что Путину и нужно для продолжения войны. И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир? Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы - президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира. Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведёт к новым потерям - и людей, и территорий.
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Роман Донік‏ @donikroman 8 ч.8 часов назад

Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. О том, что происходит в Украине он знал из новостей 1+1. Тебя ****@ли Вова. Все не так. У нас война 6 год. И не было никакого хлебного перемирия.

 "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 9640
"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 4807

"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1895

"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 1924
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Если у нас армия и мусора беззубые импотенты то дайде хоть народу возможность самому себя защитить. Примите законы о оружии и о праве на защиту частной собственности. Я не буду долго думать когда ети боевики которых наши мусора пустили, полезут ко мне в дом.
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Ирина , политической проституткой можно быть раза два . Третий раз - это уже шлюха .
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Не давайте молодежи повторять ваши ошибки
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Вас не "проверяют на прочность", вас ОПУСКАЮТ НА ДНО и САДЯТ НА ПАРАШУ!

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А куда им позволяют идти Минские договорняки, подписанные при Порошенко?
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Вспомнил старый видос где формируют сознание неких сущностей,которые подыхают за рузкэ мир...
"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 7369

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"Боевики будут идти туда, куда им позволят"
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і бажано дозволити їм піти STRAIGHT TO HELL "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 5060
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Геращенко подчеркнула, что бывала в Станице Луганской десятки раз, но никогда не позволяла себе подходить к мосту, чтобы не было провокаций. Источник: https://censor.net.ua/n3141776
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нє позволяла сєбє, бо якби дозволила - сиділа в дзіндані після колєктівного сєкса і без зубів
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Ты, жЫрна щикаладница, ото ж и гиркин здристнул в Донецк, с позволения барыги и его кума, кума *****.
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Походу наркоші з банди вальцмана випробовують терпіння скільки ще їх маразматичний сморід терпітимуть українці
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українці вже шоколадну шоблу відіслали на три веселі літери.. купка соєвих дебілів біснується на Цензорі бо корито відбирають.. і лише
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Надо не видюшки рассылать, а валить на месте эту кацапскую погань. Вашими видеоотчётами обсе задницы вытирает.
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Классная баба... и с яйцами! В отличие от сцыкливого зеговна
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"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 8741 Roman Burko @newsburko·2 ч

#Путин использовал звонок, который сделал сегодня #Зеленский для усиления позиций Кремля, играя роль арбитра, вместо ответа за свои действия как агрессор. #INsight собрал информацию в контексте этого события. (link: https://informnapalm.org/47600-putin-ispolzoval-zvonok-zelenskogo/) informnapalm.org/47600-putin-is…
"Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 7038
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