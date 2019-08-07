 "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Геращенко подчеркнула, что бывала в Станице Луганской десятки раз, но никогда не позволяла себе подходить к мосту, чтобы не было провокаций.
"Даже не могу себе представить, какие бы заявления уже сделала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, какие истерики уже были бы у координаторов от ОБСЕ в минских группах, если бы хоть кто-то из украинских переговорщиков позволил себе подобное хамское поведение, как это сделали так называемые представители ОРЛО, которые "тыкали" представителю украинской власти, пересекая линию соприкосновения. Нас ежедневно проверяют на прочность, зондируют, куда еще может ступить нога боевика, марионетки Кремля, коллаборанта, нас ежедневно тестируют, сколько мы еще позволим им унижать Украину", - написала она.
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"Уверена, на следующем заседании контактной группы должен стоять быть вопрос о недопустимости подобного поведения и подобных жестов. Также это видео я направлю представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием отреагировать на препятствие деятельности журналистов. Кстати, не видела никакой реакции на этот инцидент украинской власти и Национального союза журналистов. Что ж, будем реагировать мы. Боевики будут идти туда, куда им позволят. Будем останавливать вместе", - подытожила политик.
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Напомним, 6 августа пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцевапересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.
эти кацапо-фашисткие мрази понимают только силу!
и будут лезть и брать себе все!что им позволим!
когда вы уже это поймете!зебилоиды!!!!
После атаки оккупационных войск на украинские позиции и гибели четырех украинских военнослужащих Владимир Зеленский позвонил своему российскому коллеге и попросил его "повлиять на ту сторону" Украинскому президенту пора очнуться и отказаться от своих опасных иллюзий. Не существует никакой "той стороны", это выдумка кремлевской пропаганды, пишет Виталий Портников для espreso.tv. Существует только Путин. Это его войска и спецслужбы оккупируют Донбасс. Это он, как главнокомандующий вооружёнными силами России, отвечает за любое обострение в оккупированном регионе. Путин не влияет на "ту сторону", а отдаёт ей распоряжения. Он - не посредник, а участник конфликта. И когда Зеленский просит Путина повлиять на российских наемников, он тем самым выводит его из-под удара, превращает из оккупанта в "парламентера". Это то, что Путину и нужно для продолжения войны. И да, Путину не нужно никакое приближение к миру. Он не для того начал войну, чтобы она закончилась миром. А для того, чтобы она завершилось поражением Украины. Нашим крахом. Путину эта война сегодня не мешает, а только помогает. Помогает держать Украину на крючке, чувствовать себя влиятельным лидером, вести переговоры с Западом. Зачем ему мир? Владимир Зеленский, вы уже не участник предвыборной борьбы, Вы - президент страны, которая находится в войне с жестоким агрессором. И власть этой страны не хочет никакого мира. Непонимание вами этого простого факта будет только множить жертвы, приведёт к новым потерям - и людей, и территорий.
Зеленский всю войну прожил в своем манямирке лиги смеха, сериалов, корпоративов и квартала 95. О том, что происходит в Украине он знал из новостей 1+1. Тебя ****@ли Вова. Все не так. У нас война 6 год. И не было никакого хлебного перемирия.
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і бажано дозволити їм піти STRAIGHT TO HELL
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нє позволяла сєбє, бо якби дозволила - сиділа в дзіндані після колєктівного сєкса і без зубів
Roman Burko @newsburko·2 ч
#Путин использовал звонок, который сделал сегодня #Зеленский для усиления позиций Кремля, играя роль арбитра, вместо ответа за свои действия как агрессор. #INsight собрал информацию в контексте этого события. (link: https://informnapalm.org/47600-putin-ispolzoval-zvonok-zelenskogo/) informnapalm.org/47600-putin-is…