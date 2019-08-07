 "Боевики будут идти туда, куда им позволят", - Ирина Геращенко о провокации в Станице Луганской

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Геращенко подчеркнула, что бывала в Станице Луганской десятки раз, но никогда не позволяла себе подходить к мосту, чтобы не было провокаций.

"Даже не могу себе представить, какие бы заявления уже сделала специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, какие истерики уже были бы у координаторов от ОБСЕ в минских группах, если бы хоть кто-то из украинских переговорщиков позволил себе подобное хамское поведение, как это сделали так называемые представители ОРЛО, которые "тыкали" представителю украинской власти, пересекая линию соприкосновения. Нас ежедневно проверяют на прочность, зондируют, куда еще может ступить нога боевика, марионетки Кремля, коллаборанта, нас ежедневно тестируют, сколько мы еще позволим им унижать Украину", - написала она.

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"Уверена, на следующем заседании контактной группы должен стоять быть вопрос о недопустимости подобного поведения и подобных жестов. Также это видео я направлю представителю ОБСЕ по вопросам свободы слова с требованием отреагировать на препятствие деятельности журналистов. Кстати, не видела никакой реакции на этот инцидент украинской власти и Национального союза журналистов. Что ж, будем реагировать мы. Боевики будут идти туда, куда им позволят. Будем останавливать вместе", - подытожила политик.

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Напомним, 6 августа пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцевапересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.