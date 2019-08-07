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 На Черниговщине объявили трехдневный траур по погибшим на Донбассе морским пехотинцам

В Козелецком районе Черниговской области объявили трехдневный траур по землякам - морпехам Александру Шарко и Владиславу Раку, которые 6 августа погибли в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Козелецкой райгосадминистрации.

"В связи с трагической гибелью в зоне проведения ООС Шарко Александра Александровича и Рака Владислава Николаевича, с целью чествования памяти погибших, обязываю: объявить в Козелецком районе 07, 08, 9 августа 2019 траур", - говорится в распоряжении главы РГА.

Согласно документу, в знак скорби по бойцам в районе должны быть приспущены Государственные флаги с траурной лентой, запрещено использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Трехдневный траур по жителю Козельца Владиславу Раку 1998 года рождения объявил также Козелецкий поселковый совет.

Второй погибший - Александр Шарко 1988 года рождения - проживал в селе Савинка Козелецкого района, которое входит в состав Коптевской ОТГ.

Как сообщалось, 6 августа, во время обстрела украинских позиций у Павлополя Донецкой области погибли четверо военнослужащих одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского. Двое из них - выходцы из Козелецкого района Черниговской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3141775
 
 
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зе на похороны с хомчаком приедет ведь эти смерти на их совести(((((((((((
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вони ще цього не знають.

Взагалі, ще не всі зебіли доганяють, що вони зі своїм 73%43% наробили. Це вкурили тільки вороги: портнов, дубінський, мосейчук і прочая мразота.
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ЗЕ с Хамчаком на похороны приедет просить прощение у родственников погибших или он просит только у *****?
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На Черниговщине объявили трехдневный траур по погибшим на Донбассе землякам морскими пехотинцами - Цензор.НЕТ 3966

Вічна пам"ять Воїнам
співчуття іхнім родинам
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ПОРОХОБОТЫ что вы с*ки перекручиваете в каждой теме лишь бы насрать, при вашем порохе вообще был полный отстой, неизменная коррупция и взятки ,безпредел на каждом шагу ,куча погибших на донбассе и луганщине, а он только обогащался ,ну наверное и вам приходилось на местах решать проблемы беря , бо лямку срываете за него ,а там ладно посмотрим может чего и измениться, рано говорить о результатах, а они возможно появятся в отличие от 28 лет бездарной работы предидущих презов ,не валите х-ню за ранниеб придёт время под итожите ,будьте людьми выдержанными, а не детьми из дет садочка
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