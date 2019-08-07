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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:граница (3237) Крым (21696) Министерство по вопросам оккупированных территорий (399) КПВВ (30)

 В июле количество людей, пересекавших админграницу с оккупированным Крымом, выросло на 33%, - МинВОТ

В течение июля административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 347 100 человек и 57 819 транспортных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

В июле количество людей, пересекавших админграницу с оккупированным Крымом, выросло на 33%, - МинВОТ 01

По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 33,31%, также увеличилось на 38,09% количество пересечений транспортных средств.

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 83 754 человек и 14 861 единиц транспортных средств, в обратном направлении 94 096 человек и 15 713 единиц транспортных средств;

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КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 66 355 человек и 7 092 единицы транспортных средств, в обратном направлении 75 832 человек и 7 965 единиц транспортных средств;

КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 11 897 человек и 5 601 единица транспортных средств; в обратном направлении 15 166 человек и 6 587 единиц транспортных средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141774
 
   
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Вот такая война . Войны разные бывают .
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Давайте и дальше поднимайте экономику Крыма,вместо того что бы перекрыть все наглухо..
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99% що їдуть в Крим це зелена мразь що голосувала за кокаїнового гнома, зуб даю)
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И еще мы требуем от иностранцев вводить против окупанта санкции?
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А скажите мне, патрыоты, у моей тёщи садовый участок 6 соток под Саками. Нужно его подарить Пуктину?
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садовый участок 6 соток. 3 км от лимана.
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Может нам просто уже сдаться, раз зебилы выбрали клоуна, что бы каждый день не калечить людей на фронте?
Это все равно, что как во время 2 мировой в газетах были бы заголовки,в 1943
"В этом сезоне посещаемость советскими рабочими курортов Баден Бадена выросла на 33%"
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Эти выборочные сравнения давно уже не катят, желательно, все-таки, смотреть на вещи с позиции сегодняшних реалий.
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Это сравнение называется в просторечии - бред сивой кобылы.
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А где миллионы украинцев ,отдыхающих в Крыму?.Пузырь сдулся? Жалкие крохи? Ха-ха.Мужикам в Крым и орду вообще потыкаться не стоит.Можно на Магадан угодить ни за понюшку табака!Не понравился полицаю или фсбшнику-и пр0щавай!.Немало таких згинуло.
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