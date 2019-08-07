 В июле количество людей, пересекавших админграницу с оккупированным Крымом, выросло на 33%, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилась на 33,31%, также увеличилось на 38,09% количество пересечений транспортных средств.

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 83 754 человек и 14 861 единиц транспортных средств, в обратном направлении 94 096 человек и 15 713 единиц транспортных средств;

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КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 66 355 человек и 7 092 единицы транспортных средств, в обратном направлении 75 832 человек и 7 965 единиц транспортных средств;

КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 11 897 человек и 5 601 единица транспортных средств; в обратном направлении 15 166 человек и 6 587 единиц транспортных средств.

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