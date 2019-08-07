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 Политика Украины
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Все про:СБУ (13690) Станица Луганская (36)

 Производства в отношении Дейнего и Кобцевой открыты, но их задержание означало бы срыв перемирия, - СБУ

В Службе безопасности Украины пояснили, почему террористы Владислав Дейнего и Ольга Кобцева не были задержаны на лини разграничения в Станице Луганской.

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия", - говорится в заявлении.

В СБУ напомнили, что спецслужба расследует уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

"Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом", - подчеркнули в СБУ.

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Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Кобцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.

Производства в отношении Дейнего и Кобцевой открыты, но их задержание означало бы срыв перемирия, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141771
 
   
 Топ комментарии
 
то есть закон можно не выполнять???????????
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Тоесть боевики завтра припрутся в Киев и будут отлавливать наших людей а наша армия и мусора будут стоять в стороне чтобы не сорвать перемирие??? Теперь представьте что будет когда ордиловцам дадут особый статус. Ето будет как чеченцы в Маскве, которых все боятся тронуть чтобы не нарушить мирный договор
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4 убитых и один раненый простили ? Производства в отношении Дейнего и Кобцевой открыты, но их задержание означало бы срыв перемирия, - СБУ - Цензор.НЕТ 8483
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Что то Лалалала, Калашниковы, Деды Пихто и прочая нечисть притихли.
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Кстати...из-за отсутствия в УЗ дизеля стоят военные эшелоны. Уже по трое суток. Назначением на Донбасс. Закупать не дают в судах портновских. Плохо дело...бить в набат и собираться пора.
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Хто провокує Народ України? Де рішення які захищають українців і територіальну цілісність?
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Они не для того приведены к власти, чтобы защищать Украину и её территориальную целостность. А вовсе наоборот.
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звідки тільки таких тупих набирають в спецслужбу? Вже за час так званого "перемир'я" загинуло 6 військових, а вони не затримують сепарів, тому що перемир'я. Да просто оці спецслужбісти просто струсили, адже вони пішли в АТО, щоб отримати корку учасника бойових дій, а тут потрібно когось затримувать, а вдруг хтось стрільне?
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Гражданских задерживать на нейтральной территории,это как?
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4 загиблих Героя... То ось як, виявляється, виглядає "пєрєміріє" по зеленському!!? Дивно, а чого ж тоді під час гарячої фази війни всі так обурювались перемиррями які наголошував Порошенко?
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СБУ довно пора распустить как недееспособный орган защиты государственности,ожиревшему комсоставу устроить децимацию.
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В Крыму так же про провокации говорили, а сейчас у рабов в мацквабаде провокатор любимое слово!
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6 парней погибло, да это всего лишь провокация, давайте раздвигайте булки шире рабы из СБУ !
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Дорогипе мальчики и девочки!
Ну не лезьте в вопросы, которые выше вашего понимания.
Да, бывают ситуации, когда вы видите действия, которые КАЖУТСЯ вам предательством.
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Зачем вы так снисходительно говорите о комментаторах? Ту 95% либо брокеры с Уолл-Стрит, либо ведущие аналитики из МакКинзи, либо боевые генералы, в крайнем случае основные кандидаты на роль министров и премьер-министров!))))
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"Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка"
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завдання цих ботів в тому і полягає - морочити людям голову !
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Боевого генерала срезал, ждём остальных))))
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А-ха-ха. Я сама дочь офицера. Поверьте, тут не все так однозначно!
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СБУ , а убийство морпехов это не срыв перемирия ?
Вы там в адеквате все ?
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Короче, эти выродки могут свободно приходить на нашу сторону, глумиться над нашей властью, отмудохать главу администрации Станично-Луганского района Юрия Золкина и им ничего не будет, потому что их задержание будет означать срыв перемирия. Как же стыдно за страну, какой позор... Провадження стосовно Дейнего і Кобцевої відкриті, але їх затримання означало б зрив перемир'я, - СБУ - Цензор.НЕТ 8149
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Нехеровый обменный фонд прошляпило СБУ.
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Хм.... Тобто, якщо Гіркін або Плотніцкій зараз приїде пошопитися в Київ, їхній арешт буде означати зрив вистражданого Зеленським ;перемирря;?
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Гівно як гівно. Бузина його зачекався в пеклі.
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Перемир'я не може слугувати перепусткою для злочинців.Наступного разу вони сбушникам у суп насруть під приводом перемир'я і будуть праві.
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у зели 6 убитых солдат всу не означает срыв перемирия. а два сепара означает
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Да, ещё 2-3 таких объяснения со стороны нынешнего руководства СБУ, в момент гибели украинских воинов на передовой, и футболки, и значки с надписью:"Зеленский - вон из Украины!" будут мегапопулярны...
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Они не боятся убивать наших людей, а мы боимся ихних арестовывать? себеу серьезно так страну защищает?
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проти Дейнега і Кобцевої , пеціне СБУ за всі 5 років так і не спромоглося відкрити карну справу !
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тупий зебіл навіть не може вкурити, що вище по-сутті написано. зебіл ж бо...
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глаза протри: В СБУ напомнили, что спецслужба расследует уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формированийИсточник: https://censor.net.ua/n3141771
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Баканов вже на чолі Служби з дружиною кацапкою, ЗЕлена шмаркля перемир`я влаштовує, Хомчак каже, що то поодинокі випадки, а цей NNN все на Чоколяда звертає.
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ФСБУ вірити - себе не поважати !
П.С - а навіть , якщо це і так - що з того що воно "расследует уголовные производства в отношении указанных участников" - якщо вони вільно почувають себе навіть на території України ?
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все вопросы теперь к зеле, он управляет сбу
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от коли ***** повернуть з за кордону і він відповість за всі 5 років - лише тоді можна буде щось питати в нового Президента , а поки що - все що відбувається зараз - результат дій офшорного кнура !
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твоїх кацапських матюків тут не розуміють - спілкуйся українською !
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Во-первых, а что это, вообще, такое - нейтральная зона (на территории Украины, между прочим), и в каких документах описан её статус и права лиц, в ней находящихся?
Во-вторых, а где оно, это перемирие, о котором лепечет СБУ? То есть, убить четырех наших военнослужащих - это не срыв "перемирия", а арестовать двух луганских ублюдков - срыв?
Импотенты вы, а не СБУ.
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А що , власне , відбулося - чого всі так збудилися ? Все , що відбувається - логічний наслідок "мінських угод" Порошенка-Медведчука ... Провадження стосовно Дейнего і Кобцевої відкриті, але їх затримання означало б зрив перемир'я, - СБУ - Цензор.НЕТ 8681 Чи вже забули , як міністр Насалік в ДНРу спокійно катався ? Провадження стосовно Дейнего і Кобцевої відкриті, але їх затримання означало б зрив перемир'я, - СБУ - Цензор.НЕТ 7759
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У тому й то справа, що нічого не змінилося, а стало ще гірше, кацапе.
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так цей кацап себе мав на увазі - для них , кацапів , все стало гірше ! ..))
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Бо він кацап або підкацапник. Якось затирав мені в одній з тем, що громадянин України має завжди мати при собі документи, що засвідчують особу. Це суто кацапські поліцейські правила, що я йому й сказав, а він побіг до модера жалітися. Тому я й вважаю, що це законспірований кацап, або лугандонець.
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Смішно чути від фаната Петешарія про тролів та кацапів😁
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Ну за думкаю сбу та зебілов воно так і є.... ((Українських воїнів вбивати будуть рогаті, а ми таиви шо, зараз переміріє, тут таке питання яке і для кого і скільки воно коштує життів Українців???
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Порошенківські платні тролі такі грізні і патріотичні! Аж жах.
Хто забороняє тролям взяти в руки зброю і йти мститись Дейнезі і Кобцевій? Ніхто не забороняє. Чому не йдуть? Хочуть, щоб хтось? Не вони? Бо тролі не дурні?
Зрозуміло....
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Так саме я і не закликаю заарештовувати парламентарів. Навіть, якщо вони заслуговують на кулю. Отримають колись своє.
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По итогу 4 убитых воина и два террориста на свободе - за это себеу никто из врагов и не будет обвинять! Молодцы-запроданцы!
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Кто мешает мирно надеть наручники, не срывая перемирия? Им даже не предложили пройти в ближайшее отделение СБУ для проверки документов. Это все отупительная система образования, из которой глобализаторы изъяли основы миропонимания, а напичкали фрагментами прикладных знаний, не объясняя к чему это вообще прикладывается.
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Укр777

@zsusso777

·30 мин
Производства в отношении Дейнего и Кобцевой открыты, но их задержание означало бы срыв перемирия - СБУ Тем временем в тюрьме Луганска пытают, ребят из диверсионной группу 8 полка ССО.
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Може не треба було Порошенку відпускати російських військових просто так? Він же повипускав їх усіх.
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Другими словами- эти два дебила перескакивают через мост, садятся в автобус. Бесплатно доезжают до места, где курсирует транспорт дальше в Украину.Приезжают на нем в Киев, выходят на Хрещатик, митингуют, унижают и оскорбляют Украину и тем же путем назад в лугандонию.И ниче, порядок.
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Де це ви побачили? Вони на нейтралці розмовляють.
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давай, може, вони до тебе додому прийдуть і скажуть , шо в тебе на кухні нейтралка.
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Завтра танки попруть,и ничьо? Ну шоб перемирья не порушувать...Я в а...уе((((
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Баним тролля Пригожина NNN из КаХеБее и эФэСБе.
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Место проживания - «ОДЕССА». Но где в Южной Жемчужине находится Деволановский спуск, они не знают.
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием «Боярышника».
Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам. На любые возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака».
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. В воскресенье дети сатаны Церковь не посещают. После смерти их тела будут топливом для ада.
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Він тонше працює. Вдає з себе палкого патріота, навіть на людей, що російською пишуть кидається іноді. Такі вже те ж бували. Створять патріотичну групу в ФБ, а сам в Мацквє сидить і працює за принципом 60/40
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песики - це вишиватні псевдопатріоти
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