Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия", - говорится в заявлении.
В СБУ напомнили, что спецслужба расследует уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР".
"Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом", - подчеркнули в СБУ.
Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Кобцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.
СБУ...пряча голову в песок... оголяете тыл
Ну не лезьте в вопросы, которые выше вашего понимания.
Да, бывают ситуации, когда вы видите действия, которые КАЖУТСЯ вам предательством.
Вы там в адеквате все ?
П.С - а навіть , якщо це і так - що з того що воно "расследует уголовные производства в отношении указанных участников" - якщо вони вільно почувають себе навіть на території України ?
Во-вторых, а где оно, это перемирие, о котором лепечет СБУ? То есть, убить четырех наших военнослужащих - это не срыв "перемирия", а арестовать двух луганских ублюдков - срыв?
Импотенты вы, а не СБУ.
Хто забороняє тролям взяти в руки зброю і йти мститись Дейнезі і Кобцевій? Ніхто не забороняє. Чому не йдуть? Хочуть, щоб хтось? Не вони? Бо тролі не дурні?
Зрозуміло....
Укр777
@zsusso777
·30 мин
Производства в отношении Дейнего и Кобцевой открыты, но их задержание означало бы срыв перемирия - СБУ Тем временем в тюрьме Луганска пытают, ребят из диверсионной группу 8 полка ССО.
Баним тролля Пригожина NNN из КаХеБее и эФэСБе.
Задача тролля с помощью нецензурной лексики и оскорблений, вывести собеседника из равновесия, втянуть его в словесную перепалку и пожаловаться на него Модератору. Чтобы не вызвать сомнений в их «любви» к Украине, они используют украинскую символику или американский флаг. Место проживания - «ОДЕССА». Но где в Южной Жемчужине находится Деволановский спуск, они не знают.
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием «Боярышника».
Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам. На любые возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака».
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. В воскресенье дети сатаны Церковь не посещают. После смерти их тела будут топливом для ада.