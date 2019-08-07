 Производства в отношении Дейнего и Кобцевой открыты, но их задержание означало бы срыв перемирия, - СБУ

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Появление вблизи КПВВ "Станица Луганская" "парламентариев" квазиреспублики является продуманной, сознательной и целенаправленной провокацией со стороны террористов и их российских кураторов. Задержание Кобцевой и Дейнего в нейтральной зоне стало бы поводом для оккупантов заявить о срыве Украиной Минских договоренностей и якобы нарушении перемирия", - говорится в заявлении.

В СБУ напомнили, что спецслужба расследует уголовные производства в отношении указанных участников незаконных вооруженных формирований "ЛНР".

"Лица, которые посягнули на государственный суверенитет, конституционный строй и территориальную целостность Украины, будут отвечать перед законом", - подчеркнули в СБУ.

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Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Кобцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.