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Все про:флешмоб (114) Супрун Ульяна (549)

 #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун

В интернете набирает обороты флешмоб в поддержку действующего и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Например, Супрун поддержала активистка Катерина Бутко, назвав среди причин "противодействие фарммафии, нулевую толерантность к коррупции и международную закупку лекарств".

"Хочу, чтобы Ульяна Супрун стала министром здравоохранения Украины и закончила начатые реформы", - отметил лидер группы "Тартак" Сашко Положинский в ролике, добавив, что министром должен быть человек, который хочет что-то менять не ради своей выгоды, а ради общества, и который ведет с обществом активный диалог.

Блогер Иван Оберемко написал, что "Супрун - это единственный пример системного реформирования целой отрасли, где есть яростное сопротивление системных у##бков, визг старой номенклатуры, саботаж и просто огромные денежные вливания в дискредитацию". Он добавил, что Ульяна Супрун и сохранение пути ее реформ - это один из крупнейших вызовов для президента Зеленского.

Активист Сергей Стерненко также считает, что Супрун должна быть в новом правительстве, "потому что управление это не о предпочтениях или дружеских связях. Это о жизни каждого из нас, и работать в исполнительной власти должны те, кто знают, что надо делать и кто уже имеет профессиональные достижения".

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#Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун 01

#Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун 02

#Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3141767
 
   
 Топ комментарии
 
Блогер, солист, активист - и как ни странно, ни одного пенсионера в поддержку пани Супрун. Потому что все перечисленные могут вольно молоть языком, а пенсионеру плоды реформы приходится уже чувствовать на себе.
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Уже никакую заказуху бутуска не стесняется ставить.
Супруншу - нахуй.
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Самый лучший флешмоб был недавно по телевизору, когда старенькую бабушку привезли по скорой в больницу всю в переломах после ДТП, а ей выкатили 60 000 счет. И где эта Супрун была с клятвами что скорая помощь да с угрозой жизни будет бесплатна? Писала как полезно матом ругаться, единственное на что она способна.
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Вот все ее любят кроме самих врачей,да и в мединституты конкурс упал в два раза. #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 9143
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Вообще-то реформа делается для пациентов. И если врачи будут работать для пациента больше, то не всем из них это понравится.
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Пацієнти після цієї реформи,навіть у морг попадають через хабар.Гарна реформа.
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Та і до тюрми через хабарі попадають...
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Помиляєшся, хабар дають щоб у тюрму не попасти
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Не всем пациентам ЭТО нравится. Особенно то, что -почему заезжая дамочка непонятной внешности решает судьбы украинцев? У нас в стране совсем уже не осталось нормальных докторов и приличных врачей? ТеХ, кто прошел все испытания врачебной практики в больницах районных, сельских, поработав на приемах в наших родных поликлиниках... Видя отсутствие тех условий, о которых Супрун даже не догадывается!! Эта дама - с другого мира, с другой планеты! Неужели Положинскому это непонятно? Неужели те, кто подпсывает подобные писЮльки, никогда этого не поймет?

Лично для меня врач, да любой медицинский работник прежде всего ассоциируется с чистотой и потрясающей внешностью. Белый халат, безупречная одежда и прическа. Белоснежные зубы и скромный макияж. Где все это у Супрун? Нету, а значит, для меня она просто американская тетЯ.
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Лично для меня врач, да любой медицинский работник прежде всего ассоциируется с профессионализмом. Потрясающие внешности ищите на конкурсах красоты.
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А что потрясающего сделала на своем посту доктор Смерть?
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«В человеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли…»,- так сказал когда-то великий классик.

А у министра здравоохранения тем более! А у нас пока что есть министр здравоохРЕНЕния))
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Лично для меня врач, да любой медицинский работник прежде всего ассоциируется с чистотой и потрясающей внешностью- Давно в поликлиннике бывали?
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О! Уже цепляетесь к словам... ПРЕЖДЕ ВСЕГО!! Видите там эти слова? И вот... прежде всего Я ЭТОГО НЕ вижу на Супрун. Она прежде всего НЕ ассоцируется ни по прическе, ни по знаниям, ни по профессионализму с тем, кто называется врач, доктор, медиК... Обычная байкерша из Детройта, так и ходит в кепке с распущенными волосами - о ужас!! А если они у нее еще и выпадают... фу...

Наши больницы... То и есть отдлельный разговор. Но Супрун к ним не имеет отношения(к дольницам). У нее наши больницы - в розовом цвете. И она уверена в том, что все так тоже видят, как она)). Еще раз. Нашей стране нужен украинец (или украинка) - министр здравоохранения! Хватит с нас уже Яресько и Супрун.......... мисс катафалк).
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вы написали о врачах, я задал вопрос по поводу врачей. причем тут Супрун.?
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не всегда хороший врач- хороший администратор. но это так . главное что бы симпатичной была ? вот , подход.
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дебілка! Мені пох..яка зовнішність! аби допомагали...Ти ібонітлва на всю свою тупу голову! Супрун- майже єдина, яка не гребе хабарі в цій країні серед посадовців...Як такі уйо**ща, як ти, ще тут цвірінькають з "вумним" видом...А коли "красунечки" свою бездонну кишеню "роззявляють" для хабарів, то нах...така "краса" комусь потрібна...От же дурепа...ітіть...слів немає...
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Алё! Умняшка! То иди к беззубому, с грязными когтями, с вонючим ротякой, с засмальцованными патлами и в грязном окровавленном Хвартучке и ЛЕЧИСЬ НА здоровье! Ото воно ТЕБЕ точно допоможе. И не забудь еще подстелить под себя трАпочку из под обосра..го кого-нить))). ХАМЫДЛО ты!)
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дебілка! іди куди хочеш, трясця твоїй матері...На пенелі там ще фахівців пошукай! Вони красуньки там! в ескортах.. Твій вибір, але не мели тут юхню, тупоголова курка! Іди краще чоловікові борщ звари, а не вихваляйся власною тупістю!
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ти на секс туди ходиш до амчо? чи лікуватися? Ти вже вирішуй...Люди взагалі-то лікуватися ходять...а тобі не туди, так виходить...
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нет, и вообще... не мешайте мне там, выше, с "умным" разговаривать) Вот пристал, так пристал Lyusi UA . А "на мне узоров нет и цветы не растут".))
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хорошим врачам это нравится , к ним идут . плохие по боку.
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наверное у тебя врачей знакомых нет . а если есть, то те к которым до сих пор с курицой да яйцами ходят. средневековая медицина и средневековые отношение с врачами .
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Уже никакую заказуху бутуска не стесняется ставить.
Супруншу - *****.
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Ну так кушать хочется, чуть с верху накинут и не такое запустит
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Самый лучший флешмоб был недавно по телевизору, когда старенькую бабушку привезли по скорой в больницу всю в переломах после ДТП, а ей выкатили 60 000 счет. И где эта Супрун была с клятвами что скорая помощь да с угрозой жизни будет бесплатна? Писала как полезно матом ругаться, единственное на что она способна.
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Счет выкатила бригада скорой помощи?
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О, вылез порохобот, что ни ответь все Юлька виновата и больница конечно.
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Про Юлю в моем посте ни полслова. Так как, ответ на вопрос будет?
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Блогер, солист, активист - и как ни странно, ни одного пенсионера в поддержку пани Супрун. Потому что все перечисленные могут вольно молоть языком, а пенсионеру плоды реформы приходится уже чувствовать на себе.
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это точно! у меня батя пенсионер каждый месяц в поликлинику или больницу ходит а то и несколько раз за месяц, вот кто может рассказать про реформу и одними матерными выражениями!!
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Кто за это платит? Неужели бескорыстная Уля? Или совдеп?
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Это наверняка те, кто не лечился последние время и прихвостни супрунихи
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Дайте людині довершити нею розпочате.
Вона знає, що робити !
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Ни хрена себе, президент - махровый коррупционер,премьер - коррупционер-идиот,генпрокурор - коррупционер-алкаш,а министерша у них чистенькая девочка с нулевой толератностью к коррупции,где разум у этих людишек..
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а "прікінь"...що таке буває...бо вихована не на хабарях від народження до смерти, а в країні, де такої ганьби немає...
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Уникальность Супрун пока не доказана ни учеными ни законом...
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На днях вызывали семейного врача онкобольному соседу. Не пришла, сказала, что устала, много больных. Это реформа или хамство врача?
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Це реформа,треба було гривень 200 дати,тоді б прийшла.
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Перезаключаете договор с другим семейным и у "уставшей" сразу полегчает в карманах.
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Ти дурень? Це була порада Віктору. Якого біса Ви за нього відповідаєте? Чи, може, Ви родичі?
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ось такий він кацапский мір. його не питають, а воно лізе.
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Есть два пути.
1. искать хорошего врача в другом районе и заключать с ним договор. Раньше - только за взятку.
2 Сидеть на печи 33 года и ждать, когда хорошие врачи сами придут.
Я, так понимаю Вы сторонник 2-го варианта? Так это и раньше не запрещалось.
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1 Соседний район за 100 км дорог нету, иди ищи удачи искатель!!
2 Посадить в тюрьму козла который закрыл местную больничку а всех врачей которые там были разогнал!!
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А чого не у Київі?Гарно булоб,що був один лікарь у Київі,і всі до нього їздили?Так?Ти тупорилий хоть розумієш як воно старому та хворому їхати у інший район?
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может один и тот же работает под двумя никами , не много сбился ))))
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Ні перше, ні друге: "сімейний лікар" не ходить до пацієнта - в випадку визова лікаря додому треба лікарю за це платити з власної кишені суму на якій дійшли згоди лікар та пацієнт. От така вона рехворма... Все для людей! І назва "сімейний лікар" звучить, як знущання.
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конечно во всем виновата супрун. могла бы придти и пинка врачу дать
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Почему не в штангисты или в таксисты? #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 5990
Варианты, с меньшим злом для украинцев...
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#Улянувштангісти

#Улянувтаксісти

#Улянувкавалеристы

#Улянувхоккеисты

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Какая нахер реформа! Все порохоботы токо и вопят про какую то мафию которую она победила, но никто этой мафии не видел и побежденные то же так сказать не объявляются! так что кого она там победила и где знают токо ПОРОХОСИСИ!!Ну а насчет закупки лекарств то наскоко я в курсе последние 2-3 года кругом токо и жалоб что лекарств не хватает!! Либо закупают не те либо вообще ничего не закупают!!
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одна Богатирьова зі своїм синочком гребла стільки бабла, що хай тобі в ночі не насниться, бо діарея з одночасовим нетриманням сечі тобі до віку "світить"...ідійот!
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ну так Богатырева и сейчас гребет, может не так как раньше но гребет!!
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В процессе борьбы с мафией лекарства подорожали на 50-70% (пример Эвказолин: стоил 30 грн, сейчас 50, производитель Фармак Жебривского). Шимкив сидел-сидел в правительстве, смотрит Уляна мафию поборола: - нуу всёё, думает, можно идти Дарницей руководить.
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у нас все лекарства либо иностранные либо сделаны из иностранных материалов! до ПЕТИ и СУПРУН на ввозимые лекарства и компоненты не было НДС=20%! После реформы ввели НДС что сразу привело к подорожанию как иностранных лекарств так и внутренних которые производятся из иностранного сырья! СЛАВА РЕФОРМЕ!
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Я всегда её ненавидел. Просто за обильное загаживание ИНЕТа всякой дрянью, типа "развенчивания мифов". Со временем- ненависть усилилась.
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а ти собі там ненавидь когось за бугром в ліву/праву руку, як зручніше тобі...а тут нех срати...Твої словесні "іспражнєнія" тут нікого не цікавлять, чмо ти забугорне!
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Для начала бы Улю хорошо подлечить у хорошего психиатра...
#Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 2165
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А ще портрет уляни в палаті повісити... і не один...
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Лутший министр здравохранения за всю историю Украины. Реально начала реформы медицины. Отсюда и толпа недовольных сидевших на корупционных схемах, и само собой зрадофилов гавкающих раньше за ботоксную бабаку Жюлю, а теперь после слива их бабки переобутых ЗЕбилов которые ессно будут выискивать зраду везде. У этого ЗЕбилья победа только тогда когда их ЗЕкловун сам звонит ***** и просит шоб ТА сторона перестала стрелять...
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реально начала закрывать больницы и разгонять врачей! некоторые долбодятлы называют это реформами!!
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ЛуTший - 100% Причем от слова "Лутшение" #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 2933
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тьоток в міністри охорони здоров'я не ставлять, ставлять лікарів.
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Тетка хороша только пирожками у метро торговать...
Нормальная тетка - нормальными пирожками с горохом
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А давайте дієвого міністра поставим, а не вибір програмістів Порошенка.
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вчора побував в поліклініці.. почув багато "добрих" слів від лікарів та медперсоналу про цю "рехформаторшу".. як же її ненавидять
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Зато она умеет слушать! А это немаловажно для чиновника!

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после культа лучезарного пэпы возник ещё один иррациональный культ.. #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун - Цензор.НЕТ 4198
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Треба якийсь флеш-моб накшталт «Скількох цуциків можна прибити огидною мармизою Уляни Супрун?»
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Уже писал и повторюсь, моему ребенку уже 12-тые сутки колят антибиотик "Миронем", кому интересно посмотрите его цену за 1000 мг, это суточна доза, колят АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО, без даже намека на взятку или еще что-то, не дай боже кому-то из вас или ваших близких болеть, но если до власти опять дорветься фарм мафия, подумайте, потяните вы такое лекарство на 14 дневный курс?
З.Ы. И плюс абсолютно спокойно перевел своих детей в часную клинику которая подписала договор со службой здоровья, мне такой вариант очень подходит.
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