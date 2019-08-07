 #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Например, Супрун поддержала активистка Катерина Бутко, назвав среди причин "противодействие фарммафии, нулевую толерантность к коррупции и международную закупку лекарств".
"Хочу, чтобы Ульяна Супрун стала министром здравоохранения Украины и закончила начатые реформы", - отметил лидер группы "Тартак" Сашко Положинский в ролике, добавив, что министром должен быть человек, который хочет что-то менять не ради своей выгоды, а ради общества, и который ведет с обществом активный диалог.
Блогер Иван Оберемко написал, что "Супрун - это единственный пример системного реформирования целой отрасли, где есть яростное сопротивление системных у##бков, визг старой номенклатуры, саботаж и просто огромные денежные вливания в дискредитацию". Он добавил, что Ульяна Супрун и сохранение пути ее реформ - это один из крупнейших вызовов для президента Зеленского.
Активист Сергей Стерненко также считает, что Супрун должна быть в новом правительстве, "потому что управление это не о предпочтениях или дружеских связях. Это о жизни каждого из нас, и работать в исполнительной власти должны те, кто знают, что надо делать и кто уже имеет профессиональные достижения".
Лично для меня врач, да любой медицинский работник прежде всего ассоциируется с чистотой и потрясающей внешностью. Белый халат, безупречная одежда и прическа. Белоснежные зубы и скромный макияж. Где все это у Супрун? Нету, а значит, для меня она просто американская тетЯ.
мысли…»,- так сказал когда-то великий классик.
А у министра здравоохранения тем более! А у нас пока что есть министр здравоохРЕНЕния))
Наши больницы... То и есть отдлельный разговор. Но Супрун к ним не имеет отношения(к дольницам). У нее наши больницы - в розовом цвете. И она уверена в том, что все так тоже видят, как она)). Еще раз. Нашей стране нужен украинец (или украинка) - министр здравоохранения! Хватит с нас уже Яресько и Супрун.......... мисс катафалк).
Супруншу - *****.
🤗
Вона знає, що робити !
1. искать хорошего врача в другом районе и заключать с ним договор. Раньше - только за взятку.
2 Сидеть на печи 33 года и ждать, когда хорошие врачи сами придут.
Я, так понимаю Вы сторонник 2-го варианта? Так это и раньше не запрещалось.
2 Посадить в тюрьму козла который закрыл местную больничку а всех врачей которые там были разогнал!!
Варианты, с меньшим злом для украинцев...
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#Улянувштангісти
#Улянувтаксісти
#Улянувкавалеристы
#Улянувхоккеисты
Нормальная тетка - нормальными пирожками с горохом
З.Ы. И плюс абсолютно спокойно перевел своих детей в часную клинику которая подписала договор со службой здоровья, мне такой вариант очень подходит.