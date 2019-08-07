 #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Например, Супрун поддержала активистка Катерина Бутко, назвав среди причин "противодействие фарммафии, нулевую толерантность к коррупции и международную закупку лекарств".

"Хочу, чтобы Ульяна Супрун стала министром здравоохранения Украины и закончила начатые реформы", - отметил лидер группы "Тартак" Сашко Положинский в ролике, добавив, что министром должен быть человек, который хочет что-то менять не ради своей выгоды, а ради общества, и который ведет с обществом активный диалог.

Блогер Иван Оберемко написал, что "Супрун - это единственный пример системного реформирования целой отрасли, где есть яростное сопротивление системных у##бков, визг старой номенклатуры, саботаж и просто огромные денежные вливания в дискредитацию". Он добавил, что Ульяна Супрун и сохранение пути ее реформ - это один из крупнейших вызовов для президента Зеленского.

Активист Сергей Стерненко также считает, что Супрун должна быть в новом правительстве, "потому что управление это не о предпочтениях или дружеских связях. Это о жизни каждого из нас, и работать в исполнительной власти должны те, кто знают, что надо делать и кто уже имеет профессиональные достижения".

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