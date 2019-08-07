 Путин поднял тему изменения Конституции в контексте гибели 4 военнослужащих. Это называется шантаж, - Найем

Эта красная линия - особый статус Донбасса. Об этом Найем написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"После телефонного разговора двух президентов в Кремле сообщили, что президенты обсудили необходимость внесения изменений в Основной закон. На что Банковая лаконично отметила, что для прекращения убийств нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины", - напомнил Найем.
"Циничность диалога в том, что тема изменений в Конституцию поднята в контексте гибели четырех украинских военнослужащих. Человеческим языком это называется шантаж и давление с целью изменить государственное устройство под дулом автоматов", - отметил нардеп.
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский по телефону призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным
По мнению Найема, по одну сторону с Путиным за обозначившейся красной линией особого статуса находится только одна фракция - Оппозиционной платформы.
"Думаю, в глубине души Виктор Медведчук представляет себя если не Муфасой, то Шрамом. В действительности, на фоне всех этих смертей, трагедий и предательств бывшие регионалы больше напоминают стаю гиен под предводительством Шензи", - подытожил нардеп.
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Он попросил российского лидера "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей".
В Кремле сообщили, что Путин во время беседы подтвердил "исключительную важность … предоставления ДНР и ЛНР особого статуса".
Также на Цензор.НЕТ: "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль
В Офисе Президента подчеркнули, что для защиты прав всех украинцев, независимо от того, где они находятся, нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.
Не упрощайте. Война всегда и у всех ведётся на всех фронтах, в том числе и на дипломатическом. Особенно, когда противник превосходит по численности.
У вас за пять лет мозги отшибло?
Смотри СН.
це поступки лише з нашої сторони.
а фуфло сміється і вказує нашому шуту гороховому змінити конституцію.
Зеля сам загнав себе в капкан миру, відмовившись від боротьби, бо бачте, наротт, втомився від війни.
То давайте здамо державу ! Нафіга за неї боротися ???
О чём и поётся в этой песне :
Queen - Mustapha - Jazz - Lyrics (1978) HQ
1. Остановить войну может только тот кто ее развязал.
2. Мьі можем только принудить к миру.(вариантьі обсуждаются)
Все... остальное все лукавство, игра на публику и обжевьівание гавна.
А задумывались ли вы, кто именно "устал от войны"?
Да и вообще, как и кто устают от войны?
Устать от войны можно, долго и непрерывно воюя лично.
Теряя на ней родных и близких одного за другим.
Непосильно трудясь во имя приближения победы.
Вот так можно устать.
Но слышали ли вы подобные заявления, "я устал" от таких людей? От воевавших и воюющих, от потерявших дорогих людей, от волонтеров? От истинно могущих бы от нее устать?
Вряд ли.
Так от кого же мы это слышим?
Да прежде всего от нарида, который устал не от войны, а от надоедливых напоминаний ему о ней.
Им хочется жить в свое удовольствие (та какая разница, под кем!), жарить шашлычок, слушать веселую музычку, танцевать в клубах, бухать... А тут им - сводки, обстрелы, гибели, ранения, нарушения соглашений, участники боевых действий, льготы...
Их мучает это все, как надоедливое комарье.
Но как же спрятаться от тоненького, пищащего голоса совести, мешающего мариновать шашлычок под сообщения об очередном обстреле и потерях? Да очень просто - нужно удалить причину раздражения, всего-то делов!..
- Достали вы уже со своей войной! - вопит нарид.
- Идите нах с ней! Мы вас туда не посылали, сами поехали! Зеля - молодец, заканчивай ее, похер как! Отводи войска, прекращай стрелять!..
- Да уж, достали... - осторожно вторят узеленские.
- Надо как-то заканчивать, а то нарид требует. А мы ж обещали... Достала эта война, давайте закончим ее! Вот мы отвели войска... ммм, не работает... Вот перестали стрелять... да шо ж такое, а...
Ну, пожалуйста, Владимир Владимирович, прекратите, а? Ну что вам стоит? А то у нас нарид требует...
*****
Война может закончиться по-разному.
Но кто сказал, что один из вариантов не будет выглядеть так: вконец "уставший" нарид завопит "Путенприми" и "Ра-си-я!", страстно желая продолжить "жить легко", а узеленские радостно разведут руками - "ну, раз нарид трибует..." - и поведут нарид в "светлое будущее" Малороссийского федерального округа?
Вот к появлению этого варианта стоит быть готовым.
А кому и как быть готовым - не маленькие, сами знаете.
Хомчак: Бойовики підійшли, вистрелили в наших військових,які будували інженерні спорудження, внаслідок чого 4 військових загинули. Ми були готові відповісти, але бойовики відійшли і БІЛЬШЕ НЕ СТРІЛЯЛИ.
Бойовики лише раз вистрелили і вбили 4 воїнів
(C)
@josefkneht1
☹️
(C)
@Vitauskas_A
☹️
Итоги дня президента:
1. послан на...й Путиным
2. послан на...й Меркель
3. турецкий онинклюзив
Ответили в духе, "вы ж сами хотели договариваться посредине, вот и идите на...й договариваться". Дякую, дуже дякую.
Дурень, так він на них і впливає.
(C)
@miroslavgai
☹️
Я супермен, я джентельмен,
Дела мои неплохи.
Я тут и там, я там и тут,
Я нужен ежечасно!
Я там и тут, куда пошлют,
А посылают часто.
Я там и тут, куда пошлют,
А посылают часто." из м/ф "Приключения капитана Врунгеля"
Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону".
Пять лет, пять этих гребаных лет, Украина показывала и доказывала, что нет никакой "той стороны", что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией.
А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском?
"Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем.
УБЛЮДКИ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.
Юрий Бирюков
******
Послушал брифинг Хомчака и Зеленского по вчерашней гибели морпехов.
Коротко, по тезисам:
Хомчак: "количество обстрелов уменьшилось" - да, правда. Уменьшилось.
Хомчак: "в большинстве обстрелы неприцельные" - неправда. Несмотря на замалчивание штаба ООС обстрелы были прицельные, и часто, а не "иногда и прицельные". И не только на Светлодарке и на югах. Более того, и ДРГ отгоняли уже не раз, и точечные обстрелы были расчитанные на уничтожение бойцов на конкретной позиции. Просто на этой позиции у сепаров получилось. А до этого много раз не получалось.
Хомчак: "к мосту в Станице-Луганской нас боевики не подпускают, но зато мы разминировали все свои позиции". Вот такие мы молодцы.
Зеленский: "Нам нужна встреча лидеров нормандской четверки и прекратить эту войну.
Нам надо построить мост в Станице-Луганской и обменять пленных, мы долго с Путиным общались.
Я ему говорил что наших людей убивают, а он мне сказал что мы стреляем по мирным жителям Донбасса" (фраза после этого не была продолжена, это что за пистец, он реально в это верит? Это что за менделивщина?).
"Я общался с Путиным, очень просил его, потому что вот это (гибель морпехов) - это вам не игрушки".
Хоспаде, какой пистец. Не игрушки. Четыре человека погибли, а наш главнокомандующий говорит что это не игрушки. У меня нет слов.
Serg Marco
С 2014 года идет война, а ты хочешь чтобы кто-то на кого там повлиял..... Ну как ребенок! Тебе не ясно - ИДЕТ АГРЕССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ???
Какой ты хочешь мир получить? Мир будет только на условиях уйла! Не страдай фигней. Раша прекратит агрессию в 2-х случаях:
1. Мы сдадимся.
2. Умоем ее кровью. Будет недовольство масс и тогда возможны варианты.
Ты дурак!
Давайте вот просто на пальцах. По фактам. Слова, это, конечно, здорово, но давайте уберем в сторону весь этот бла-бла-бла информационный шум и просто посмотрим на пальцах. Вот то, что сходу, за последние несколько дней.
При проклятых старых барыгах, которые наживались на войне:
Армия двигалась в сторону границы.
Оборонительные сооружения строились.
Президент вел стратегию, одним из трех основополагающих компонентов которой была мова.
Украинизация и геть от Москвы.
Керченский пролив - наш. Мы будем здесь ходить.
На переговорах Президент орал на Путина.
При новых лицах:
Армия движется вглубь страны.
Оборонительные сооружения демонтируются.
Но строится русскоязычный канал.
Спикер, серый кардинал и Президент дают интервью и комментарии русским газетам на русском языке.
Опять поднимается вопрос о статусе русского языка на Донбассе.
Керченский пролив забыт. Мы там больше не ходим.
На переговорах Президент просит Путина погрозить пальчиком.
Ну и?
А.Бабченко
Ну,или есть... Кароче, главное что не Петя.
(не дай бог!!!)
"Путен нападе" - сказочка для запугивания собственного народа, чтобы не возмущались происходящим развалом и разграблением страны. Все властьимущие прекрасно понимают, что кацапские войска и армии не двинутся. Это угробит рашку в прямом смысле. Поэтому остается только давить на нее экономически, но не слишком сильно, чтоб не дай бог необходимые ресурсы не перестала им поставлять (ибо мировые цены на энергоносители взлетят до небес, что спровоцирует множественные коллапсы в других финансовых секторах в развитых странах).
Украину просто используют в своих целях америка, британия, германия и... Рф. Разменная монета. А выживет она в процессе или нет - им наплевать.
Я уже отвык от такого бронебойного единогласия на ЦЕНЗОРе.
- Ну вы знаете, нарот наверное не поймет ...
- А если мои пристрелят не 4-х а скажем 400, передумаете?
- А стрелять сразу потом прекратите? Я же обещал!
1. Цель Путина проста и понятна - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление НАТО-ЕС. Эта позиция НИКОГДА не поменяется. Ещё желательно такой подарок обменять на признание аннексии Крыма.
2. Без помощи Запада нам НЕ выстоять. А Западу нужен Минск? Делаем вид и ведём бесконечную дискуссию.
3. Максиму, чего мы можем добиваться - прекращение огня на линии соприкосновения. Кардинального решения проблемы в обозримом будущем НЕТ,
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
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Зе обложили вже з усіх сторін. Сказав А, кажи і Б. ТА СТОРОНА запрошує Зе на ПРЯМІ перемовини. Це приниження і дипломатична поразка. Одна дибільна фраза і ти вже заручник ситуації. Навіщо Хутіну зустрічатися, якщо є ТА СТОРОНА. Пасічник гарантує Зе безпеку. Лови "мир" Вова.