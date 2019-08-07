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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Путин (24954) шантаж (52) Найем (496)

 Путин поднял тему изменения Конституции в контексте гибели 4 военнослужащих. Это называется шантаж, - Найем

Народный депутат Мустафа Найем считает, что сегодняшняя беседа Зеленского и Путина очертила первую "красную линию", за которую ни один из них не готов заходить.

Эта красная линия - особый статус Донбасса. Об этом Найем написал на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"После телефонного разговора двух президентов в Кремле сообщили, что президенты обсудили необходимость внесения изменений в Основной закон. На что Банковая лаконично отметила, что для прекращения убийств нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины", - напомнил Найем.

"Циничность диалога в том, что тема изменений в Конституцию поднята в контексте гибели четырех украинских военнослужащих. Человеческим языком это называется шантаж и давление с целью изменить государственное устройство под дулом автоматов", - отметил нардеп.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский по телефону призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным

По мнению Найема, по одну сторону с Путиным за обозначившейся красной линией особого статуса находится только одна фракция - Оппозиционной платформы.

"Думаю, в глубине души Виктор Медведчук представляет себя если не Муфасой, то Шрамом. В действительности, на фоне всех этих смертей, трагедий и предательств бывшие регионалы больше напоминают стаю гиен под предводительством Шензи", - подытожил нардеп.

Путин поднял тему изменения Конституции в контексте гибели 4 военнослужащих. Это называется шантаж, - Найем 01

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Он попросил российского лидера "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей".

В Кремле сообщили, что Путин во время беседы подтвердил "исключительную важность … предоставления ДНР и ЛНР особого статуса".

Также на Цензор.НЕТ: "У Путина есть свой кайф, который он получает от унижения людей, создавая для них неприятные ситуации", - Зеркаль

В Офисе Президента подчеркнули, что для защиты прав всех украинцев, независимо от того, где они находятся, нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3141766
 
   
 Топ комментарии
 
Як забути цей брифінг ганьби?
Хомчак: Бойовики підійшли, вистрелили в наших військових,які будували інженерні спорудження, внаслідок чого 4 військових загинули. Ми були готові відповісти, але бойовики відійшли і БІЛЬШЕ НЕ СТРІЛЯЛИ.
Бойовики лише раз вистрелили і вбили 4 воїнів
(C)
@josefkneht1
☹️
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Да все єти переговорьі тупая белиберда для лохов.
1. Остановить войну может только тот кто ее развязал.
2. Мьі можем только принудить к миру.(вариантьі обсуждаются)
Все... остальное все лукавство, игра на публику и обжевьівание гавна.
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а что зе хотел услышать????????? извинения за погибших????????
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так пускай и принимают свою детскую Конституцию!
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А что Наем хотел услышать от сатаны, который издевается и насмехается? Он говорит -это шантаж, но кто сказал,что сатана не шантажист? Если Путин почти 6 лет убивает украинцев, то это разве не признак того.что с ним бесполезно о чем либо говорить и он будет только врать,шантажировать и издеваться? Наем этого не понимает, как и Зеленский, а ведь вроде высшее образование у обоих.
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Найем лишь констатировал факт. Не вижу смысла в переговорах. Разве что в качестве красивой обертки для ЕС. Но тогда жду очередной ответки за смерть бойцов.
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"Наем этого не понимает..." С чего Вы взяли, что не понимает? Вы призываете ни о чём не говорить с агрессором? Дескать, пошёл он нах и точка? Так в дипломатии не делается...
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Кто сказал? Война и оружие не предполагает дипломатии. С началом войны обычно разрываются все отношения.
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"Война и оружие не предполагает дипломатии..."
Не упрощайте. Война всегда и у всех ведётся на всех фронтах, в том числе и на дипломатическом. Особенно, когда противник превосходит по численности.
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Сталин много вел дипломатических переговоров с Гитлером?
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Вёл, и много. Ну не лично сам, а дипслужбы, разведки. Читайте больше историю.
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Вы договоритесь "посередине".
У вас за пять лет мозги отшибло?
Смотри СН.
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Я не отношусь к СН. Никакой середины. Наступать пока не можем, но может оказывать сопротивление. Ни пяди украинской земли больше не отдавать! И никакого мира быть не может. Это нужно понять всем. Вооружённое Сопротивление не предполагает мира. Стоять на этом, а дальше видно будет.
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Так у вас некомплект дипломатии выходит!
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все понимают, просто шоб куйло подставить под санкции нужен определенный протокол...
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а что зе хотел услышать????????? извинения за погибших????????
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Раньше такого не было? Или нужно было голосовать за Мертвечука?
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За Мародера который всех обокрал, всех на*бал и все уничтожил? Иди нах. Хватило 5 лет его терпеть.
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А смысл? Или при Порошенко не было всяких переговоров, мирных инициатив и прочей лабуды?
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це не зовсім мир.
це поступки лише з нашої сторони.
а фуфло сміється і вказує нашому шуту гороховому змінити конституцію.
Зеля сам загнав себе в капкан миру, відмовившись від боротьби, бо бачте, наротт, втомився від війни.
То давайте здамо державу ! Нафіга за неї боротися ???
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А Найем без харчевания остался )))

О чём и поётся в этой песне :

Queen - Mustapha - Jazz - Lyrics (1978) HQ
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В ответ арестуйте Мертвечука и расстреляйте скопление войск на дамбасе. Иначе ето только начало действий *****.
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и шо дальше?хуйло испугается и освободит дамбац?и то не дай бог еще и крым?
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Нет. Но так мне будет спокойнее. И ето ***** охладит, сепарок медведчуковский Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм - Цензор.НЕТ 5359
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***** не освободит ни крым ни дамбас пока видит перспективу и безнаказанность своих действий. И ету надежду ему дает и прошлая и сегодняшняя власть и продажный украинский народ. Иначе уже завтра война бы закончилась будь украинцы сплоченные и патриотичны как израильтяне.
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ольгинское,хорош свои старые шансоны про фсеаниадинакавые заводить.никого не удивишь и не впечатлишь.ты все тот же дранный ватник,просто вывернутый наружу засаленным и обгаженным.
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Да все єти переговорьі тупая белиберда для лохов.
1. Остановить войну может только тот кто ее развязал.
2. Мьі можем только принудить к миру.(вариантьі обсуждаются)
Все... остальное все лукавство, игра на публику и обжевьівание гавна.
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Но наш презедент этого не понимает...
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Все он понимает. Просто нет у Украины желания воевать, так как воевать надо будет по полной программе, с мобилизацией всех резервистов, военным положением и т.д
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Люди устали от войны?

А задумывались ли вы, кто именно "устал от войны"?
Да и вообще, как и кто устают от войны?

Устать от войны можно, долго и непрерывно воюя лично.
Теряя на ней родных и близких одного за другим.
Непосильно трудясь во имя приближения победы.
Вот так можно устать.

Но слышали ли вы подобные заявления, "я устал" от таких людей? От воевавших и воюющих, от потерявших дорогих людей, от волонтеров? От истинно могущих бы от нее устать?
Вряд ли.

Так от кого же мы это слышим?

Да прежде всего от нарида, который устал не от войны, а от надоедливых напоминаний ему о ней.
Им хочется жить в свое удовольствие (та какая разница, под кем!), жарить шашлычок, слушать веселую музычку, танцевать в клубах, бухать... А тут им - сводки, обстрелы, гибели, ранения, нарушения соглашений, участники боевых действий, льготы...

Их мучает это все, как надоедливое комарье.
Но как же спрятаться от тоненького, пищащего голоса совести, мешающего мариновать шашлычок под сообщения об очередном обстреле и потерях? Да очень просто - нужно удалить причину раздражения, всего-то делов!..

- Достали вы уже со своей войной! - вопит нарид.
- Идите нах с ней! Мы вас туда не посылали, сами поехали! Зеля - молодец, заканчивай ее, похер как! Отводи войска, прекращай стрелять!..

- Да уж, достали... - осторожно вторят узеленские.
- Надо как-то заканчивать, а то нарид требует. А мы ж обещали... Достала эта война, давайте закончим ее! Вот мы отвели войска... ммм, не работает... Вот перестали стрелять... да шо ж такое, а...
Ну, пожалуйста, Владимир Владимирович, прекратите, а? Ну что вам стоит? А то у нас нарид требует...
*****
Война может закончиться по-разному.
Но кто сказал, что один из вариантов не будет выглядеть так: вконец "уставший" нарид завопит "Путенприми" и "Ра-си-я!", страстно желая продолжить "жить легко", а узеленские радостно разведут руками - "ну, раз нарид трибует..." - и поведут нарид в "светлое будущее" Малороссийского федерального округа?

Вот к появлению этого варианта стоит быть готовым.
А кому и как быть готовым - не маленькие, сами знаете.

Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм - Цензор.НЕТ 3888
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И соевые глисты тут как тут .
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чо тупой такой?от рождения,или сикелева смотришь? Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм - Цензор.НЕТ 9088
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чо тупой такой?от рождения,или сикелева смотришь? :- Изрек соевый глист ,и рванул в задний проход
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Порохоботы (скрытые сепаратисты), а где именно здесь зрада?
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глупая зеленая обезьяна, иди убейся
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Та не кажи, тотальна перемога!!! Пів року тому не було б ніякого дзвінка *****. А за десять хвилин, пів години ппісля цього обстрілу, з десяток сепарів, причетних до обстрілу, поповнили б двохсоту бригаду. А так, перемога!
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А я думаю, що поповнення парку двохсотих таки буде, але без шуму, як це вже було не один раз. А поки що хай так звані європейські союзники подивляться, кого вони зібралися приймати назад у ПАРЄ.
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Як забути цей брифінг ганьби?
Хомчак: Бойовики підійшли, вистрелили в наших військових,які будували інженерні спорудження, внаслідок чого 4 військових загинули. Ми були готові відповісти, але бойовики відійшли і БІЛЬШЕ НЕ СТРІЛЯЛИ.
Бойовики лише раз вистрелили і вбили 4 воїнів
(C)
@josefkneht1
☹️
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Хомчак на прошлой неделе уверял, что обстрелы не являются признаками срыва перемирия.... Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм - Цензор.НЕТ 1576
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А чего, собственно, вы ожидали? Яблочный пирог от Путина? В принципе и такое возможно, но настоятельно не рекомендую. Шантаж - собственно и есть Путин. Разговаривать с Путиным означает напрямую столкнуться с шантажом. Все примитивно просто.
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оказывается ваш президент до сих пор не знал чего хочет путин, ну и президента вы себе выбрали
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Сентябрь 1940 года. Черчилль после бомбежек Лондона авиацией Люфтваффе спешит позвонить Гитлеру с просьбой "повлиять на ту сторону" и прекратить убийства, которые не приближают Великобританию к миру с Германией.
(C)
@Vitauskas_A
☹️
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При вербовке агентов оперативный работник не совершает "подход" к объекту, если есть уверенность в его отказе.....
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А ведь ещё полгода назад Украина была игроком, а не пешкой

Итоги дня президента:
1. послан на...й Путиным
2. послан на...й Меркель
3. турецкий онинклюзив

Путин поднял тему изменения Конституции в контексте гибели 4 военнослужащих. Это называется шантаж, - Найем - Цензор.НЕТ 6926

Ответили в духе, "вы ж сами хотели договариваться посредине, вот и идите на...й договариваться". Дякую, дуже дякую.
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Зеленський про загибель чотирьох наших морських піхотинців: "Терміново подзвонив Путіну, сказав, що це нас не наближує до миру. Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивство наших людей".

Дурень, так він на них і впливає.
(C)
@miroslavgai
☹️
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Вот уже в который раз приходится повторять: это выбор большинства украинцев. (((((((((((
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"Я сын своей эпохи!
Я супермен, я джентельмен,
Дела мои неплохи.

Я тут и там, я там и тут,
Я нужен ежечасно!
Я там и тут, куда пошлют,
А посылают часто.
Я там и тут, куда пошлют,
А посылают часто." из м/ф "Приключения капитана Врунгеля"
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Гибридный президент

Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм - Цензор.НЕТ 9701

Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону".

Пять лет, пять этих гребаных лет, Украина показывала и доказывала, что нет никакой "той стороны", что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией.

А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском?

"Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем.

УБЛЮДКИ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО ВМЕСТЕ.

Юрий Бирюков
******
Послушал брифинг Хомчака и Зеленского по вчерашней гибели морпехов.

Коротко, по тезисам:

Хомчак: "количество обстрелов уменьшилось" - да, правда. Уменьшилось.
Хомчак: "в большинстве обстрелы неприцельные" - неправда. Несмотря на замалчивание штаба ООС обстрелы были прицельные, и часто, а не "иногда и прицельные". И не только на Светлодарке и на югах. Более того, и ДРГ отгоняли уже не раз, и точечные обстрелы были расчитанные на уничтожение бойцов на конкретной позиции. Просто на этой позиции у сепаров получилось. А до этого много раз не получалось.
Хомчак: "к мосту в Станице-Луганской нас боевики не подпускают, но зато мы разминировали все свои позиции". Вот такие мы молодцы.

Зеленский: "Нам нужна встреча лидеров нормандской четверки и прекратить эту войну.
Нам надо построить мост в Станице-Луганской и обменять пленных, мы долго с Путиным общались.
Я ему говорил что наших людей убивают, а он мне сказал что мы стреляем по мирным жителям Донбасса" (фраза после этого не была продолжена, это что за пистец, он реально в это верит? Это что за менделивщина?).
"Я общался с Путиным, очень просил его, потому что вот это (гибель морпехов) - это вам не игрушки".

Хоспаде, какой пистец. Не игрушки. Четыре человека погибли, а наш главнокомандующий говорит что это не игрушки. У меня нет слов.

Serg Marco
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Читай читай Зеленский! Ты заслужил. Толи ещё будет.
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А ти с"ка лисая чим думала коли всі 5 років "мочила" порошенка, разом до речі з жопоблоком і всіма свсобаками? А зараз ти такий розумний ..
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лохи,а вы угадали с выбором...зелебеня действительно лох,из ваших
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А может попробовать" на колени"?С Зеленського президент,главнокомандующий как с дерьма пуля.
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Зе, ты тупой или придуриваешься?

С 2014 года идет война, а ты хочешь чтобы кто-то на кого там повлиял..... Ну как ребенок! Тебе не ясно - ИДЕТ АГРЕССИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ???

Какой ты хочешь мир получить? Мир будет только на условиях уйла! Не страдай фигней. Раша прекратит агрессию в 2-х случаях:
1. Мы сдадимся.
2. Умоем ее кровью. Будет недовольство масс и тогда возможны варианты.

Ты дурак!
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Факты. А где ваши аргументы?

Давайте вот просто на пальцах. По фактам. Слова, это, конечно, здорово, но давайте уберем в сторону весь этот бла-бла-бла информационный шум и просто посмотрим на пальцах. Вот то, что сходу, за последние несколько дней.

При проклятых старых барыгах, которые наживались на войне:
Армия двигалась в сторону границы.
Оборонительные сооружения строились.
Президент вел стратегию, одним из трех основополагающих компонентов которой была мова.
Украинизация и геть от Москвы.
Керченский пролив - наш. Мы будем здесь ходить.
На переговорах Президент орал на Путина.

При новых лицах:
Армия движется вглубь страны.

Оборонительные сооружения демонтируются.
Но строится русскоязычный канал.
Спикер, серый кардинал и Президент дают интервью и комментарии русским газетам на русском языке.
Опять поднимается вопрос о статусе русского языка на Донбассе.
Керченский пролив забыт. Мы там больше не ходим.
На переговорах Президент просит Путина погрозить пальчиком.
Ну и?

А.Бабченко
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Зато сейчас нет апшорников, барыг, свинарчюков и ротердамов, воть!
Ну,или есть... Кароче, главное что не Петя.
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Ей слуги прокидайтесь, а не то пуйло вас в залі ВР перестріляє, розробляйте військову стратегію, переможенного з'їдять.
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Идеальное время для атаки на Украину, кмк: Президент -- .................., Верховной Рады нет, СНБО -- а есть ли он, армию возглавляет управляемый президентом-................... человек.
(не дай бог!!!)
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Но этого почему-то не происходит... Возможно, что в кремле прекрасно понимают, что если начать вторжение регулярными войсками, то нато, которое только этого и ждет, немедленно атакует в ответ в целях защиты суверинитета страны.
"Путен нападе" - сказочка для запугивания собственного народа, чтобы не возмущались происходящим развалом и разграблением страны. Все властьимущие прекрасно понимают, что кацапские войска и армии не двинутся. Это угробит рашку в прямом смысле. Поэтому остается только давить на нее экономически, но не слишком сильно, чтоб не дай бог необходимые ресурсы не перестала им поставлять (ибо мировые цены на энергоносители взлетят до небес, что спровоцирует множественные коллапсы в других финансовых секторах в развитых странах).
Украину просто используют в своих целях америка, британия, германия и... Рф. Разменная монета. А выживет она в процессе или нет - им наплевать.
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А где все заЗе? Почему они не пишут комменты под этой статьей?
Я уже отвык от такого бронебойного единогласия на ЦЕНЗОРе.
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***** грається з нашим "гарантом" як кіт з мишею.
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- Хотите изменить Конституцию?
- Ну вы знаете, нарот наверное не поймет ...
- А если мои пристрелят не 4-х а скажем 400, передумаете?
- А стрелять сразу потом прекратите? Я же обещал!
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Команда Зе вже навіть проект нової Конституції підготувала... а що його там готувати? Він вже давно існує -
Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм - Цензор.НЕТ 2441
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Партия мракобесия в Украине не сдаётся.Жаждет крови украинцев.Я поддерживаю данные действия Зе ,ибо они раздевают кремлёвского вурдалака плешивого донага.И Меркель и Макрон тоже не отвертятся .Голуби захватнических войн мерзавчика кремлёвского!Зе нарабатывает материал для предметного разговора сТрампом ,конгрессом и сенатом США.Будет с чем разложить пасьянс.Поездка в Истамбул тоже не спроста.Кстати,пусть крымские татары меня поправят.Как правильно ? По моему Истамбул будет правильней?.Почему мы должны пользоватья ордынской транскрипцией?
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Тысячу раз говорил и повторю:
1. Цель Путина проста и понятна - впихнуть ОРДЛО в Украину с правом вето на вступление НАТО-ЕС. Эта позиция НИКОГДА не поменяется. Ещё желательно такой подарок обменять на признание аннексии Крыма.
2. Без помощи Запада нам НЕ выстоять. А Западу нужен Минск? Делаем вид и ведём бесконечную дискуссию.
3. Максиму, чего мы можем добиваться - прекращение огня на линии соприкосновения. Кардинального решения проблемы в обозримом будущем НЕТ,
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Цель пуйла уничтожить Украину, все остальное частности и просто инструментарий для єтого.
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Не думаю. Посмотри на Молдавию, посмотри на Грузию.
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Не совсем понятно, на основании чего сделан такой вывод, но не будем придираться и открыто скажем, что это только начало , дальше будет больше и в чем причина не совсем понятна, почему этого не было при Порошенко?
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Большинство людей берет столько, сколько вы позволите им забрать, поэтому постарайтесь определить и поддерживать предельно допустимые пределы, чтобы не позволить кому-то просто сесть вам на шею. Сильные люди не боятся говорить слово «нет» тому, чего они не хотят делать, потому что они знают, что никто не заступится за них, если они не вступятся за себя сами.
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Наєми і 73%43%зебіли, ви до цього йшли разом!
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Не можна постійно бігати до Путіна як тільки у гаранта паніка.
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Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм - Цензор.НЕТ 1687 Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·7 мин

Зе обложили вже з усіх сторін. Сказав А, кажи і Б. ТА СТОРОНА запрошує Зе на ПРЯМІ перемовини. Це приниження і дипломатична поразка. Одна дибільна фраза і ти вже заручник ситуації. Навіщо Хутіну зустрічатися, якщо є ТА СТОРОНА. Пасічник гарантує Зе безпеку. Лови "мир" Вова.
Путін порушив тему зміни Конституції в контексті загибелі 4 військовослужбовців. Це називається шантаж, - Найєм - Цензор.НЕТ 5141
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