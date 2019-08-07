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Все про:ГПУ (9257) Денисова (477) допрос (1193)

 Денисову допрашивают как свидетеля по делу Окружного админсуда Киева, - Лысенко

Генеральная прокуратура Украины допрашивает уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову как свидетеля в деле Окружного административного суда Киева.

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Денисова была вызвана на допрос в деле судей. Следственные действия еще продолжаются", - сказал он.

При этом Лысенко уточнил, что омбудсмен пришла на допрос в 9.45 среды.

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Напомним, 26 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

31 июля ряд правозащитных организаций обратились к парламенту и правоохранительным органам с призывом расследовать, совершила ли Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова коррупционное преступление.

В Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека утверждают, что Денисова уволила члена ВККСУ Андрея Козлова из-за отсутствия у него 15-летнего стажа в сфере права.

Источник: https://censor.net.ua/n3141762
 
   
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Нхай відправлять цю кацапку в рашу до ху№ла.
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это опг а не государство. Нанимать можно только сервис и корпорации,а не госчиновников
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А почему как свидетеля не подозреваемую? Запись о том что ее попросят убирать 2х из комиссии была?-была. Она их убрала?-убрала! В замен того что замнут ее дела по недостоверному декларированию. На лицо коррупция.
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