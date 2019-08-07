 Денисову допрашивают как свидетеля по делу Окружного админсуда Киева, - Лысенко

Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Денисова была вызвана на допрос в деле судей. Следственные действия еще продолжаются", - сказал он.

При этом Лысенко уточнил, что омбудсмен пришла на допрос в 9.45 среды.

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Напомним, 26 июля директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова при назначении члена ВККС учла "пожелания" Вовка в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

31 июля ряд правозащитных организаций обратились к парламенту и правоохранительным органам с призывом расследовать, совершила ли Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова коррупционное преступление.

В Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека утверждают, что Денисова уволила члена ВККСУ Андрея Козлова из-за отсутствия у него 15-летнего стажа в сфере права.