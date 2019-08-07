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 Политика Украины
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 Призываем США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной, - комитет ВР

Комитет Верховной Рады по иностранным делам призывает Вашингтон и Лондон заключить с Киевом оборонные соглашения из-за прекращения действия договора о ракетах между Россией и США.

Соответствующее заявление комитета обнародовано на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

"Комитет… осуждает действия РФ, которые привели к прекращению действия договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и малой дальности от 8 декабря 1987 года. Комитет с пониманием относится к решению США, как реакцию на нарушение Договора со стороны РФ", - сказано в заявлении.

Члены комитета ВР подчеркивают, что действия РФ "привели к полному прекращению действия Договора о РСМД и, как следствие, к угрозе новой гонки вооружений".

"В этих новых безопасности условиях Украина должна серьезно задуматься над своим будущим потенциалом для сдерживания угроз, открылись после разрушения Российской Федерацией Договора о РСМД", - сказано в заявлении.

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Текст документа содержит призыв к США и Великобритании "поддержать действиями Украину в рамках гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму". "Такими практическими механизмами могло бы, в частности, стать безотлагательное заключение двусторонних оборонных соглашений между Украиной и Соединенными Штатами, Украиной и Великобританией, а также предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО до момента обретения полноправного членства Украины в НАТО, как это предлагается в обращении Верховной Рады к Конгрессу США о гарантиях безопасности от 22 марта 2017 года", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что Украина всегда добросовестно придерживалась всех взятых международных обязательств в сфере ядерного разоружения, сокращения и ликвидации оружия массового уничтожения и средств его доставки, в частности, отказалась от третьего крупнейшего в мире ядерного арсенала и в полной мере обеспечила реализацию положений ДРСМД.

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"Однако одно из государств-гарантов – РФ - грубо нарушило основополагающие принципы международного права, Устав ООН и обязательства по Будапештскому меморандуму и начала вооруженную агрессию против Украины… Отмечаем, что вооруженная агрессия РФ против Украины нанесла значительный удар глобальном режима нераспространения, дискредитировав в значительной степени международные гарантии как способ предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки", - подчеркивают в парламентском комитете.

"Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам подчеркивает необходимость солидарных усилий и действий для предотвращения ядерной угрозе, сохранения мира, международного права и порядка", – резюмируется в заявлении.

Источник: https://censor.net.ua/n3141757
 
   
 Топ комментарии
 
Вони пропонують укласти оборонну угоду... оборонну пля! вони хочуть "не стріляти" і оборонятись!
Призываем США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной, - комитет ВР - Цензор.НЕТ 4993
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Віталій Портніков.

"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону".

Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.

Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він - не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?

Володимир Зеленський, Ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.

Нерозуміння Вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій".
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Совет форумчанПравила форума
 
они уже побежали заключать ! аж спотыкаются )
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Після розвалу "договору про ракети" час заключати "договір про гранатомети" з Україною!
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а не то - возврат к статусу ядерной державы - эх - жаль не при зеле - а так придут зеленые и все насмарку
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при мародере великом шо там навозвращали, хрюкобот ?
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тільки маса боєголовки не дозволяє нести ядерний заряд (якого немає і який не так просто зробити) . А ще система наведення (чи дозволять союзники використовувати їх системи?). І чи варто це робити, якщо проти України будуть застосовані санкції з боку колишніх партнерів та повністю припинена будь-яка допомога?
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а хер його знає що у вас є. Може і є, якщо не усі в Сибіру зараз згоріли...
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А в тебе є ракети чи лише гранатометами збагатів?
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В мене чи у моїй країні? Зелені, ви коли навчитесь правильно питання ставити?
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А хто такі зелені, "еколохи" чи що? Коли навчишся питання ставити?
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Вони пропонують укласти оборонну угоду... оборонну пля! вони хочуть "не стріляти" і оборонятись!
Призываем США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной, - комитет ВР - Цензор.НЕТ 4993
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не стріляючи повернути територію----з бамажкою бігти і махати перед носом перед озброєним сепаром..
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Питання ставить комітет колишньої ради. Рішення про припинення вогню приймав Зе, а не ВР.
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та да... нова ВРУ як мінімум відмінить вихід України із СРСР... тут ви праві. Не той рівень
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Через месяц новая рада состоящая из зеленого сброда...напишет отказное письмо.....им не надо...для них паРаша друг...товаришЧ и брат....
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Во, во! И про Будапештский меморандум прокурлыкать!
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Ти таки занепокоєний стурбованістю, ой-вей
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Віталій Портніков.

"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону".

Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.

Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він - не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.

І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?

Володимир Зеленський, Ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.

Нерозуміння Вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій".
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Гугль - переводчика работать не корректно всегда!
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"закликає Вашингтон і Лондон укласти з Києвом оборонні угоди"

Це якби хтось у 1942 запропонував одночасно зі Сталіним та Гітлером підписати оборонні угоди.
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Не будет никакого серьезного сотрудничества и настоящих договоров.
Причина проста. Не было никогда, и пока нет, власти которая бы не работала и не жила одним днем.
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Де стіна на кордоні, де патронний завод, де танки "Оплот" де умови для українських вояків на передовій, де стратегія війни проти угро-фінського, кацапського агресора, комунопорохобариги, до суду і на нари, нечисть колаборантська.
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США могут стать реальным союзником Украины,если Украина отменит безвиз с агрессором и запустит НАБУ в действие.Конечно же,придётся очень постараться новому парламенту в быстрых решениях по ключевым вопросам построения Украины,как державы!
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Рада распущена , депутатьі на морях , а комитет вьідал то , что должен бьіл сделать давньім-давно . Чудньі дела твои , Господь !
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Украинская армия одна из сильнейших, и она защищает Европу от России, а Америку от северной Кореи.
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