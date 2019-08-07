 Призываем США и Великобританию заключить оборонные соглашения с Украиной, - комитет ВР

Соответствующее заявление комитета обнародовано на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.
"Комитет… осуждает действия РФ, которые привели к прекращению действия договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и малой дальности от 8 декабря 1987 года. Комитет с пониманием относится к решению США, как реакцию на нарушение Договора со стороны РФ", - сказано в заявлении.
Члены комитета ВР подчеркивают, что действия РФ "привели к полному прекращению действия Договора о РСМД и, как следствие, к угрозе новой гонки вооружений".
"В этих новых безопасности условиях Украина должна серьезно задуматься над своим будущим потенциалом для сдерживания угроз, открылись после разрушения Российской Федерацией Договора о РСМД", - сказано в заявлении.
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Текст документа содержит призыв к США и Великобритании "поддержать действиями Украину в рамках гарантий безопасности по Будапештскому меморандуму". "Такими практическими механизмами могло бы, в частности, стать безотлагательное заключение двусторонних оборонных соглашений между Украиной и Соединенными Штатами, Украиной и Великобританией, а также предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО до момента обретения полноправного членства Украины в НАТО, как это предлагается в обращении Верховной Рады к Конгрессу США о гарантиях безопасности от 22 марта 2017 года", - говорится в документе.
В заявлении отмечается, что Украина всегда добросовестно придерживалась всех взятых международных обязательств в сфере ядерного разоружения, сокращения и ликвидации оружия массового уничтожения и средств его доставки, в частности, отказалась от третьего крупнейшего в мире ядерного арсенала и в полной мере обеспечила реализацию положений ДРСМД.
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"Однако одно из государств-гарантов – РФ - грубо нарушило основополагающие принципы международного права, Устав ООН и обязательства по Будапештскому меморандуму и начала вооруженную агрессию против Украины… Отмечаем, что вооруженная агрессия РФ против Украины нанесла значительный удар глобальном режима нераспространения, дискредитировав в значительной степени международные гарантии как способ предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки", - подчеркивают в парламентском комитете.
"Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам подчеркивает необходимость солидарных усилий и действий для предотвращения ядерной угрозе, сохранения мира, международного права и порядка", – резюмируется в заявлении.
"Після атаки окупаційних військ на українські позиції і загибелі чотирьох українських військовослужбовців Володимир Зеленський зателефонував своєму російському колезі і попросив його "вплинути на ту сторону".
Українському президенту час прокинутися і відмовитися від своїх небезпечних ілюзій. Не існує ніякої «тієї сторони», це вигадка кремлівської пропаганди.
Існує тільки Путін. Це його війська і спецслужби окупують Донбас. Це він, як головнокомандувач збройними силами Росії, відповідає за будь-яке загострення в окупованому регіоні. Путін не впливає на «ту сторону», а віддає їй розпорядження. Він - не посередник, а учасник конфлікту. І коли Зеленський просить Путіна вплинути на російських найманців, він тим самим виводить його з-під удару, перетворює з окупанта на «парламентера». Це те, що Путіну і потрібно для продовження війни.
І так, Путіну не треба жодного наближення до миру. Він не для того почав війну, щоб вона закінчилася миром. А для того, щоб вона завершилося поразкою України. Нашим крахом. Путіну ця війна сьогодні не заважає, а тільки допомагає. Допомагає тримати Україну на гачку, відчувати себе впливовим лідером, вести переговори із Заходом. Навіщо йому мир?
Володимир Зеленський, Ви вже не учасник передвиборчої боротьби, Ви - президент країни, яка знаходиться у війні з жорстоким агресором. І влада цієї країни не хоче ніякого миру.
Нерозуміння Вами цього простого факту буде тільки множити жертви, призведе до нових втрат - і людей, і територій".
Це якби хтось у 1942 запропонував одночасно зі Сталіним та Гітлером підписати оборонні угоди.
Причина проста. Не было никогда, и пока нет, власти которая бы не работала и не жила одним днем.