 По состоянию на 30 июля в Офисе президента работает 142 сотрудника

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины, предоставленным в Государственное управление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в Офис Президента Украины назначено 142 работника", - говорится в ответе на запрос.

1 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

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