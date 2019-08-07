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 По состоянию на 30 июля в Офисе президента работает 142 сотрудника

По состоянию на 30 июля этого года в Офисе Президента Украины работает более 140 сотрудников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном управлении делами в ответ на информационный запрос УНН.

"Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса Президента Украины, предоставленным в Государственное управление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в Офис Президента Украины назначено 142 работника", - говорится в ответе на запрос.

 1 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Сергея Борзова руководителем Государственного управления делами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141755
 
 
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Хто всі ці люди ?
Які в них посади ? Які заробітні плати ?
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