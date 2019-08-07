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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
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 Зеленский по телефону призвал Макрона срочно собраться в нормандском формате, тот пообещал согласовать встречу с Меркель и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, во время которого проинформировал своего французского коллегу о гибели четырех украинских военнослужащих на Донбассе в результате обстрела.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью срыв мирного процесса, начатого украинской стороной. Президент Украины также сообщил Макрону о других шагах, направленных на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, в частности о восстановлении инфраструктуры, обмене пленными и т.п..

"Кроме того, Зеленский сообщил о своем разговоре с Президентом РФ Владимиром Путиным сегодня утром, во время которого призвал к выполнению обязательств по прекращению огня, возвращению моряков и других пленных. Президент Украины призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский намерен созвониться с Макроном и Меркель: Я хочу, чтобы встреча "нормандской четверки" прошла в ближайшее время

Макрон выразил полную поддержку инициатив Украины, согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех четырех сторон. Он добавил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу

Читайте также: В ОП сообщили подробности разговора Зеленского с Путиным: Президент заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию

Источник: https://censor.net.ua/n3141754
 
 
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Чтобы упростить порядок получения разрешения для посещения Крыма ?
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Гребаный стыд. Вчера Зеля, это тело папы Бени, выступило с заявлением, где ни одним словом не обмолвилось от чьих рук погибли наши ребята. Ни ОДНИМ. Просто виртуально погибли, сочувствую и все. А слабо такой-же ролик грозный записать, как Пороху записывал? И бровки насупить? И назвать вещи своими именами? Что Раша коварный агрессор и солдаты погибли от рук рашенских диверсантов-агрессоров? И что эта кровь на совести именно Х*йла? Зебиы, ган*оны, вы сделали это вместе со своим божеством и теперь вместе не отмоетесь!
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- альо! мікрон? слиш, чьорт! а ну-ка давай бирєнько ко мнє! Рєзво так! Бістро! я сказал!
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Еще ему не дошло что Путину мир не нужен?
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Тебе ещё не дошло, что вовочка президент не для Украины и её интересов, а слуга расии?
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Он видимо учится только на своих ошибках, только бы за его ошибки не отвечали еще и наши солдаты.
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Нормандский формат как и минский не работает. Что Зеленский от него ожидает? Путин наврет всем ,как уже было ни раз, развешает по ушам лапшу и все.
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Тянет навозную муху зе-зе к канализации . Осторожнее пусть будет .
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_Т. н. нормандский формат - это сборище из расии и её союзников. Т. е. это антиукраинский формат, по определению он действует в интересах путлера. И вот вовочка решил обратиться к этому "формату". К союзникам врага. Это идиотизм или потому что интересы Украины для вовочки не приоритет и вообще не цель?
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если это решительный ответ то что зе будет делать если будут еще обстрелы и погибшие??????? запьет??????
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встреча с моей точки зрения ничего не принесет, могу поспорить тут с любым на бутылку кваса.
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Зе, уже дает вказивкы керивныкам Эвропы...
скоро, по струнке будут бегать... ))
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