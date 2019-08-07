 Беспилотник наблюдателей обстреляли возле Авдеевки, - ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"5 августа, осуществляя полет мини-БПЛА СММ со своей позиции на восточной окраине Авдеевки, наблюдатели слышали 75 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1,6 км к северо-северо-востоку. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал на этом участке. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА. Покидая этот район, члены патруля слышали еще 10 выстрелов из стрелкового оружия на аналогичном расстоянии ориентировочно 1,6 км к северо-северо-востоку от своего месторасположения", - говорится в отчете.

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