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Все про:беспилотник (683) наблюдатель (792) ОБСЕ (3715) обстрел (8105) Донбасс (19084)

 Беспилотник наблюдателей обстреляли возле Авдеевки, - ОБСЕ

Беспилотник СММ ОБСЕ обстреляли во время пролета вблизи прифронтовой Авдеевки Донецкой области.

 Об этом сообщается в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

"5 августа, осуществляя полет мини-БПЛА СММ со своей позиции на восточной окраине Авдеевки, наблюдатели слышали 75 выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 1,6 км к северо-северо-востоку. По их оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал на этом участке. Команда СММ благополучно приземлила БПЛА. Покидая этот район, члены патруля слышали еще 10 выстрелов из стрелкового оружия на аналогичном расстоянии ориентировочно 1,6 км к северо-северо-востоку от своего месторасположения", - говорится в отчете.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141749
 
 
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та сторона стрелять может уже и с этой стороны - настолько прозрачной стала линия разграничения в районе моста у станицы
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Не... тут ведь Авдеевка, тут пока нет... но в скорем будующем вполне возможно.
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**....ные бухгалтера, они там выстрелы считают... И что, не хватило 11 выстрелов для официальной "ОЗАБОЧЕННОСТИ".... 23 выстрела до "МЕГАОЗАБОЧЕННОСТИ"... и 48 для "УЛЬРАМЕГА ОЗАБОЧЕННОСТИ"... дебилы б...дь.
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опа, мох...премьер министр молчит...министр обороны отскакивает на безопасное расстояние вытянутой руки
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Это ничего, Европа богатая, у них тех беспилотников, до ****.. матери.
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я п тоже стрилял по самальотікам - прікольно же! Ето же визов для мальчішкі! Провоціруют своїми БПЛА
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