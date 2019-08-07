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Все про:взятка (4656) Николаевская область (874) Нацполиция (9858) ГБР (479)

 Замначальника Ингульского отдела полиции задержан на Николаевщине на взятке 12 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задокументировали факты систематического вымогательства и получения взяток от субъектов хозяйственной деятельности одним из заместителей начальника Ингульного отдела полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Замначальника Ингульского отдела полиции задержан на Николаевщине на взятке 12 тыс. грн, - ГБР 01

Сотрудник полиции требовал деньги от предпринимателя за невмешательство в хозяйственную деятельность и несоставление административных протоколов. Взятку в сумме 12 тыс. гривен полицейский получил на банковскую карточку.

Задержание злоумышленника произошло в служебном кабинете в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения второй части взятки.

Также смотрите: На Донетчине задержали капитана полиции, который систематически вымогал взятки на блокпосту. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенное с вымогательством такой выгоды). Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3141747
 
 
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тоже успешно прошел аттестацию наверное
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Где то там война, а тут мирная жизень, все по прежнему, и вааабще, народ от войны устал.
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О , еще один сопризедент с зелей ! " Мы всі 100% президенти " .
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взятка на банковскую карту, это уже деградация, я считаю. вообще ума нет.
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реформуй не реформуй, все равно получишь...взятку.
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