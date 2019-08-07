 Зеленский в Турции: "Настанет день, когда Крым обязательно вернется в Украину"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил сегодня на встрече с украинской общиной в Анкаре.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно вернется в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники", - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что в последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и поблагодарил их представителей за помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу. Благодарим за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную - что важно - помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей", - заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

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