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Все про:Зеленский (2404) Крым (21696) Турция (2111)

 Зеленский в Турции: "Настанет день, когда Крым обязательно вернется в Украину"

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что оккупированный Крымский полуостров возвратится под юрисдикцию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил сегодня на встрече с украинской общиной в Анкаре.

"Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно вернется в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники", - сказал Зеленский.

Глава Украинского государства отметил, что в последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и поблагодарил их представителей за помощь Украине.

"Благодаря вашей настойчивой работе украинская община в Турции крепнет и превращается в действительно влиятельную силу. Благодарим за многочисленные акции в поддержку нашего государства, за моральную и материальную - что важно - помощь, за содействие в лечении и оздоровлении украинских детей", - заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что 7-8 августа Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике. В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры Главы государства с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин. Кроме того, в Стамбуле Владимир Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141742
 
   
 Топ комментарии
 
Только не при зеЛоной падале презе
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Судя по діям Зелі,то цього не буди ніколи.
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да будут, будут.... две соседние губернии в одной юрисдикции...
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Воем отодвинутых от кормушки порохоботов доволен Зеленський у Туреччині: "Настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну" - Цензор.НЕТ 2180 А о повстанцах пусть своего владельца спросит
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Пасечник с Пушилиным ваши кореша? Чего в мацкву звонить? Пусть в Донецк сьездит, ближе чем в Турцию...
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"Та сторона "есть по любому! Смотрите на голосование. Она есть и она будет! Я не думаю что их большинство, большинство все таки "болото", "уставшее от жизни". Но тем ни менее! И вся прооблема в том, что они сознательно выбрали Кассапию. Они родственные души, порядка 10-15 % населения Украины. Вторая проблема- их не перевоспитать ни деньгами ,ничем!!!! В паре с тупым "болотом"- они составляют большую часть населения! С точки зрения правильной тактики- Клин Клином вышибают! Вот это условное "болото" , которое большинство надо поставить в условия выбора- или эта сторона, или та! С точки зрения развития событий- все идет по известному сценарию.
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Только не при зеЛоной падале презе
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когда мы станем неотъемлемой частью рускага мира .. к этому реваншисты и ведут ..
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Ух какие мечты у сои патриотичные. А кто реваншист?
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чи ти зовсім дурне? чи прикидаєшся? такого сорому за Україну та цього президента, ліліпута-пройдисвіта, давно не відчував... Україну втрачаєте... під чутливим керівництвом москальського ЗЕленого клопа-реваншиста...
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оно просто обычный кацап .. к сожалению у нас их пол страны ..
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твоё кацапское быдло типа портнова ..
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он его должен был из кацапстана доставать? может и яныка с азировым должен был достать и на нары уложить ?
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Так индюковича осудил заочно, чего этого пожалел, щас бы по приезду портнов бы сел, шо не понятно?
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вернется обязательно, но не с этим "преЗЕдентом"....
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с уим вже теж нє.
бо і він не повернеться в президенти.
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Надо же, а шо ж за пять лет не вернул?
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Що зеленський, що порох це гибель. Я вам ще після першого туру виборів сказав. ЦУГЦВАНГ....
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Взорвёт мост и Крым опять будет УКРАИНСКИЙ,а ватники пусть пробуют его багром подтянуть к Новороссийску Зеленский в Турции: "Настанет день, когда Крым обязательно вернется в Украину" - Цензор.НЕТ 3816
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четкая тема на ней и внуки зельца будут пиариться
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_Зельц имеет в виду, что Украина воссоединится с Крымом через интерграцию в расию, если кто недопонял.
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надо тока начать переговоры, и на коленях попросить пукина
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а гелетей раніше зеленського таке сказав)...знов плагіат
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Куда крым вернется? Тут уже люди из Украины толпами бегут что в Польше не успевают их регистрировать. Займись уже Украиной и украинцами, а окупированные территории полностью блокировать и перекрыть их снабжение за счет украинских налогоплательщиков.
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С каждым днем, все больше разочарование...
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ИМПИЧМЕНТ.
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Зеленский в Турции: "Настанет день, когда Крым обязательно вернется в Украину"/Мендель небось текст писала.Туркам все равно-они всерьёз пианиста не воспринимают а украинцам пустые обещания гаранта-какого никакого - слышать уже надоело.
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Любопытно что чувствовали турки, у них ведь та же история с аннексией Кипра. Кстати, они тоже воспользовались революционной неразберихой в Греции. Кипр обрел независимость от Греции, а пол-Кипра независимость от Кипра. Вот такие страсти. Такое ощущение что если бы не революции, в мире была бы всего пара десяток стран.
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Я даже знаю когда этот день настанет. Когда в Украине станет лучше жить чем в россии, когда перестанут воровать, врать, заниматься очковтирательством, работать за достойную заработную плату и так далее, но это уже не при мне.
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"Та сторона "есть по любому! Смотрите на голосование. Она есть и она будет! Я не думаю что их большинство, большинство все таки "болото", "уставшее от жизни". Но тем ни менее! И вся прооблема в том, что они сознательно выбрали Кассапию. Они родственные души, порядка 10-15 % населения Украины. Вторая проблема- их не перевоспитать ни деньгами ,ничем!!!! В паре с тупым "болотом"- они составляют большую часть населения! С точки зрения правильной тактики- Клин Клином вышибают! Вот это условное "болото" , которое большинство надо поставить в условия выбора- или эта сторона, или та! С точки зрения развития событий- все идет по известному сценарию.
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Ще пару раз путін тебе дискредитує та підставить "перемирями", і ти не обіцяти будеш, а зможеш себе лише підісцяти... Або продажна собака, або дебіл, а скоріше і те і інше.
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Да да...... И Кипр тоже станет единым.....
Правда с 1974 года Турция часть отхапала...... Да не признали.... Да санкции..... 45 лет!
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