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Все про:Ливия (641) Россия (73545) Золотухин (11)

 За уничтожением украинского Ил-76 в Ливии стоит Россия, - Золотухин

Уничтожением самолета Ил-76 с гуманитарным грузом Россия пытается дискредитировать Украину и обвинить ее в торговле оружием.

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что это уже третий транспортный самолет украинских авиакомпаний, взорванный в Ливии за последнее время.

Чуть ранее два Ил-76 были уничтожены в аэропорту Аль-Джуфра, тогда погиб летчик из Мелитополя.

Как считает Золотухин, все три инцидента связаны между собой.

"Есть все основания полагать, что без Кремля там не обошлось", - убежден он.

Золотухин отметил, что в первых новостях о Ил-76, появившихся в российских блогах, содержался месседж о том, что эти самолеты перевозили оружие.

"Мы много раз фиксировали, что в медиа постоянно появляется информация, обвиняющая Украину в незаконной торговле оружием, которая выдумывается и подтасовывается Российской Федерацией. А после того, как словам перестали верить, РФ действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию какими-то "аргументами", - рассказал замминистра.

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"Российская сторона пытается использовать любые кейсы, любую информацию, чтобы сказать: смотрите, Украина опять поставляет оружие. И это продолжается последние 10 лет", - подчеркнул он.

По словам чиновника, Россия на этом не остановится, и от нее можно ожидать новых провокаций.

"Даже международные издания, такие как Bloomberg или Agence France-Presse, уже вышли с заголовками о том, что, по информации ливийских военных - которые частично подконтрольны Кремлю - это был украинский самолет, который перевозил оружие. Что является фейковой информацией", - констатировал Золотухин.

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При этом он обратил внимание, что от государства Украина в Ливию не отправлялись ни гражданские, ни военные самолеты.

"Это частные самолеты, которые принадлежат частным лицам. В рамках украинского и международного законодательства у них есть право предоставлять услуги, в том числе организациям Красного Креста и Полумесяца. Никакого эмбарго они не нарушали", - объяснил замминистра.

Напомним, накануне украинский самолет с гуманитарным грузом Красного Креста обстреляли в Ливии. Один член экипажа получил ранение. Самолет был уничтожен огнем.

Источник: https://censor.net.ua/n3141739
 
 
 Топ комментарии
 
1. Нечего летать в зону боевых действий.
2. Сделайте им обратку в Сирии (подарите пару ПЗРК повстанцам возле базы Хмейим или в Идлибе, из гуманитарных соображений, чтобы препятствовать обстрелам мирного населения)
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І що? Ну нехай Зе подзвонить Хуйлу і попросить вплинути на Лівію...
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шо опять, Зеле звонить в кремль???????
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Если знаете что раша поддерживает там одну из сторон то нахрена вы туда летали???????????
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Так то вроде частник, на свой страх и риск, а не государство или госкомпания.
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Если государство тупо посылает самолеты в Ливию и их методично сбивают кацапы ,то это уже преступление государства, а не только кацапа. И вообще какая может быть гуманитарка от страны, которая сама в войне уже почти 6 лет и ее народ нищий? Это вообще -то нонсенс.
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Підтримка однієї з сторін не дає індульгенцію рашистам здійснювати терористичні акти по відношенню до третіх країн . За всі злочини перед людством рашисти будуть відповідати, як терористи і вбивці.
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Хафтара явно поддерживют Египет и ОАЭ. ПНЕ поддерживают Турция и Катар. Египет враждует с Турцией, а ОАЭ враждует с Катаром. Это арабские разборки.

Два ила, которые прилетели с грузом на аэродром Хафтара, уничтожили дроны ПНЕ. В отместку дроны Хафтара уничтожили Ил, который прилетел с грузом на аэродром ПНЕ.
Владелец компании перевозчика захотел заработать на двух хозяев и получил то что заслужил.
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летали ,что бы поддерживать другую,не?
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1. Нечего летать в зону боевых действий.
2. Сделайте им обратку в Сирии (подарите пару ПЗРК повстанцам возле базы Хмейим или в Идлибе, из гуманитарных соображений, чтобы препятствовать обстрелам мирного населения)
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Не вся Лівія є зоною бойових дій. Згідно вашої логіки, і в Україну іноземним компаніям не можна літати. А це якараз те, чого добиваються кацапи.
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Непонятно,Ливию вроде разбомбили Европа и США,а кацапы шо остались?
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Я не зрозумів. А чого це з гадюшника "Узєлєнскага" так тихо, як нібито там вся зєкоМанда в писки гівна понабирала. В кінці кінців - чому мовчить Вофка Сцикун?
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І що? Ну нехай Зе подзвонить ***** і попросить вплинути на Лівію...
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Вызовите колдуна вуду или того сибирского шамана, для проведения обряда. Чтобы, когда Зе играл на рояле, настоящий Пу головой о пол бился. Не поможет - втыкайте иголки. Ну, или радикальное обрезание.
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Прикольно, конечно, что будет с Пу, когда Зе займется с Богданом тем, в чем их подозревают?
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Только давай не впутывай Украину сюда. Самолеты те были давно не украинские как и оружие или что там.
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это уже третий транспортный самолет украинских авиакомпаний, взорванный в Ливии за последнее время.Источник: https://censor.net.ua/n3141739

Обидно. В прошлый раз когда я написал про эти самолеты(когда еще прошлые два взорвали), меня забанили. Там же пилот из Мелитополя погиб, а они банят.
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Те самолеты были на аэродроме мятежников Хафтара. А вот что они там делали, здесь говорить запрещено.
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