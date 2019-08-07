 За уничтожением украинского Ил-76 в Ливии стоит Россия, - Золотухин

Об этом в эфире ObozTV заявил заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что это уже третий транспортный самолет украинских авиакомпаний, взорванный в Ливии за последнее время.

Чуть ранее два Ил-76 были уничтожены в аэропорту Аль-Джуфра, тогда погиб летчик из Мелитополя.

Как считает Золотухин, все три инцидента связаны между собой.

"Есть все основания полагать, что без Кремля там не обошлось", - убежден он.

Золотухин отметил, что в первых новостях о Ил-76, появившихся в российских блогах, содержался месседж о том, что эти самолеты перевозили оружие.

"Мы много раз фиксировали, что в медиа постоянно появляется информация, обвиняющая Украину в незаконной торговле оружием, которая выдумывается и подтасовывается Российской Федерацией. А после того, как словам перестали верить, РФ действительно устраивает провокации, чтобы подкрепить такую информацию какими-то "аргументами", - рассказал замминистра.

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"Российская сторона пытается использовать любые кейсы, любую информацию, чтобы сказать: смотрите, Украина опять поставляет оружие. И это продолжается последние 10 лет", - подчеркнул он.

По словам чиновника, Россия на этом не остановится, и от нее можно ожидать новых провокаций.

"Даже международные издания, такие как Bloomberg или Agence France-Presse, уже вышли с заголовками о том, что, по информации ливийских военных - которые частично подконтрольны Кремлю - это был украинский самолет, который перевозил оружие. Что является фейковой информацией", - констатировал Золотухин.

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При этом он обратил внимание, что от государства Украина в Ливию не отправлялись ни гражданские, ни военные самолеты.

"Это частные самолеты, которые принадлежат частным лицам. В рамках украинского и международного законодательства у них есть право предоставлять услуги, в том числе организациям Красного Креста и Полумесяца. Никакого эмбарго они не нарушали", - объяснил замминистра.

Напомним, накануне украинский самолет с гуманитарным грузом Красного Креста обстреляли в Ливии. Один член экипажа получил ранение. Самолет был уничтожен огнем.