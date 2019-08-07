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 И.о. директора юрдепартамента Минэнергоугля задержан на взятке 1 тыс. долл., - ГПУ. ФОТО

Правоохранители поймали на взятке исполняющего обязанности директора юридического Департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

И.о. директора юрдепартамента Минэнергоугля задержан на взятке 1 тыс. долл., - ГПУ 01

Указанное должностное лицо путем вымогательства получило от работника этого же Министерства взятку в сумме 1 тыс долларов за непринятие мер и неуведомление НАПК о возможных нарушениях при внесении сведений в электронную декларацию.

7 августа во время получения взятки чиновник задержан, изъяты вещественные доказательства. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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И.о. директора юрдепартамента Минэнергоугля задержан на взятке 1 тыс. долл., - ГПУ 02

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3141738
 
 
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Надо быть дауном что бы поверить что на таком уровне берут взятки в 1000$. Минимум в 1000 раз больше. Даже голова сильрады берет в разы больше. Смешно,явная подстава.
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Да, там было скорей всего на много больше, оставили 1000 для условки остольное оперативники поделили.
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недавно каких-то ушлепков задержали на взятке в 1,5 лимона и ниче, отпустили с миром..., а тут - штука, это несерьезно, господа..., заберите эту штуку, и пусть гуляет...
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ну что вы возмущаетесь мол штука это несерьёзно - ну не было у них больше на подставную взятку ее ведь как вещ. док . оформлять нужно - а жалко
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