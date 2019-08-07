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 Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса. СПИСОК

Президент Владимир Зеленский своим указом утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в составе комиссии по вопросам правовой реформы.

Об этом  говорится в указе президента №584/2019 от 7 августа, обнародованном на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Рабочая группа осуществляет наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и населения, которое на них проживает.

В состав группы вошли:

Антон Кориневич - постоянный представитель президента в АРК, кандидат юридических наук, доцент, глава рабочей группы.

Валерия Лутковская - представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в трехсторонний контактной группе, заместитель главы рабочей группы (по согласию).

Александр Павличенко - исполнительный директор общественного союза Украинский Хельсинский союз по правам человека, заместитель главы рабочей группы (по согласию).

Надежда Волкова - директор общественной организации Украинская правовая консультативная группа (по согласию).

Тимур Короткий - профессор кафедры международного и европейского права Национального университета Одесская юридическая академия (по согласию).

Александр Лисовой - глава Донецкого апелляционного суда (по согласию).

Гюндуз Мамедов - прокурор АРК, кандидат юридических наук (по согласию).

Роман Мартыновский - адвокат общественной организации Региональный центр прав человека (по согласию).

Роман Романов - директор программы "Права человека и правосудие" Международного фонда Возрождение (по согласию).

Дарья Свиридова - координатор образовательных программ для юристов общественного союза Украинский Хельсинский союз по правам человека, адвокат (по согласию).

Оксана Сенаторова - доцент кафедры международного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, кандидат юридических наук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский утвердил состав Комиссии по правовой реформе

Источник: https://censor.net.ua/n3141736
 
 
 Топ комментарии
 
во . самый лучший реинтегратор Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5402
Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 5429
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у тебя ошибки в слове разваливается
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Щось незрозуміло,він там нічого не сплутав,схоже на реінтеграцію України в Лугандон.
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Щось незрозуміло,він там нічого не сплутав,схоже на реінтеграцію України в Лугандон.
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Ты идиот? Какой "троллить", кретин? Это всё шутки по-твоему скудоумому представлению?
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Зеленский шутник. Какая реинтеграция, если Донбасс не освобожден и Путин не собирается его отдавать на наших условиях? Зеленский собирается его возвращать на условиях Путина, во вред Украине?
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Треба розуміти, що війна вже закінчилась? Це лише для Зєлєнского, чи і для всієї країни?
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він же наказав перестати стріляти, ось війна й скінчилась... в його стомлених від війни зеньках
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Война за Независимость ещё впереди.
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Потужно. З ****** мав консультацію з цього приводу?
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так з цього ж приводу й дзвонив пуйлу...
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Не там стіну Яценюк почав ставити
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Показово, що Зєлєнскій це зробив саме сьогодні, коли ще не прибрали слідів вчорашнього вибуху, який забрав життя чотирьох наших співгромадян. Це і є реакція Зєлєнского на їх загибель від рук тих, кого він зібрався реінтегровувати в Україну. Убивць інтегрувати у країну, де живуть родичі їхніх жертв. Хоча правильно було б через таку велику одноразову втрату оголосити хоча б день трауру. Зате вінок поклав до могили Ататюрка. От такий у нас преЗЕдент-"патріот". Патріот чи то кацапстану, чи то Ізраїлю, чи то Туреччини.
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ЗЕбень телефонував своєму куратору х"йлу - Будь ласка, припиніть стріляти в нас.....
ну що ЗЕбіли процентні %%%, отримали покращення від свого скомороха?
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Повторяю: петики - под Офис!
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Наша песня гарна нова починаймо ее снова Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 1396
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"По вопросам реинтеграции Донбасса"... Всё ясно. Предательство Украины состоялось, будут воплощать требования агрессора и оккупанта. А ещё готовятся в новой зРаде первым делом провести заседание по вопросам внешней политики Украины...
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Опять эта старая рыговатница Лутковская! Ну прям без нее и интеграции не будет, такой ценный кадр!
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Еще пару лет такой реинтеграции и в Украине самой людей не останется Зеленский утвердил состав рабочей группы по вопросам реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 3543
По мойму Парашенка за ето и выгнали из власти что тамженашихлюдей в жопу целовал а ЗЕ идет по его следам в ту же сторону.
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Рабочая группа осуществляет наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и населения, которое на них проживает.
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no comment.......... Зеленський затвердив склад робочої групи з питань реінтеграції Донбасу - Цензор.НЕТ 6893

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Бандформування Даунбасу озброюються, підло під час перемир'я вбивають захисників України а команда ЗЕ хоче для них особливого статусу. То може і решту регіонам озброюватись і теж буде особливий статус? . Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги. "Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто ходів нормальний виїхати вже виїхав. Жителі Даунбасу, ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях. Відгородитись стіною і замінувати смугу шириною 300 метрів, відіонагляд і керовані системи захисту які знищують все що порушує межу, ніяких КПП. Хай як хочуть так живуть.
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Бандформування Даунбасу озброюються, підло під час перемир'я вбивають захисників України а команда ЗЕ хоче для них особливого статусу. То може і решту регіонам озброюватись і теж буде особливий статус? . Ніякого особливого статусу і фінансової допомоги. "Хай самі фінансують, будують, ремонтують, відновлюють. Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Хто ходів нормальний виїхати вже виїхав. Жителі Даунбасу, ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях. Відгородитись стіною і замінувати смугу шириною 300 метрів, відіонагляд і керовані системи захисту які знищують все що порушує межу, ніяких КПП. Хай як хочуть так живуть.
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Из фонда "Возрождение" уши Сороса торчат.
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