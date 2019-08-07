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Все про:Крым (21696) приговор (790) призыв (494) Россия (73545) США (15191)

 США "очень обеспокоены" приговорами крымчанам за отказ служить в оккупационной армии РФ

Посольство США высказало обеспокоенность тем, что Россия выносит жителям оккупированного Крыма приговоры за отказ служить в рядах вооруженных сил РФ.

Об этом американское дипведомство сообщило на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы очень обеспокоены недавними сообщениями о том, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды вооруженных сил РФ. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

США очень обеспокоены приговорами крымчанам за отказ служить в оккупационной армии РФ 01

Как сообщалось, в 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса РФ за уклонение от военной службы в вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении. Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье.

Читайте на Цензор.НЕТ: За период оккупации в Крыму вынесено не менее 522 незаконных решений об аресте граждан Украины, - правозащитники

Всего за время оккупации Крыма Россией таких дел в отношении крымчан было открыто как минимум 69.

Проведение призыва жителей в ряды армии страны-оккупанта на оккупированных территориях, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской конвенции), а перемещение призванных граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой конвенции.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты решили построить в Крыму новое СИЗО на полторы тысячи мест

Источник: https://censor.net.ua/n3141735
 
 
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Обеспокоенность возбуждает гопника...
А внезапно пропущенная двойка...побуждает его делать ноги от жертвы
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Уж лучше уж никак не комментируйте чем ваша заезженная "deep concern"
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Это как??? Служить отказываются? Желают только редиску фурами на Волгоград гонять? Не, ребяты, новую Родину нужно защищать. И не так, как при Украине, что бы воинская часть была в огороде у мамы, а в Ямало Ненецком автономном округе. Ибо все местные защитники уже на Дамбасе... Служите!
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Ну так предоставьте им убежище, обеспокойцы вы озабоченные
Я бы наоборот, если бы жил там, стремился бы к повестке и к открытии дела. Теперь взял эту новость, повестки все и поехал в консульство Трампа - доказывайте свои ценности и озабоченность с обеспокоенностью США "дуже стурбовані" вироками кримчанам за відмову служити в окупаційній армії РФ - Цензор.НЕТ 3805
Если отморозятся - значит таковы эти "ценности")
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так обеспокоенны, что даже кушать не могут?
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Обеспокоимся агрессией и оккупацией 21-го века и нагадим с большой колокольни---За 152 млрд.долларов внешнего долга Украина уже могла 3-и защиты от вторжения создать,но увы-даже горючки в баках не оказалось-всё разворовали.Как жаль!
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