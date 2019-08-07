 США "очень обеспокоены" приговорами крымчанам за отказ служить в оккупационной армии РФ

Об этом американское дипведомство сообщило на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы очень обеспокоены недавними сообщениями о том, что Россия осуждает жителей Крыма за уклонение от призыва в ряды вооруженных сил РФ. Мы призываем Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел по ст. 328 Уголовного кодекса РФ за уклонение от военной службы в вооруженных силах РФ. В 17 из них вынесен приговор, еще 3 - на рассмотрении. Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье.

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Всего за время оккупации Крыма Россией таких дел в отношении крымчан было открыто как минимум 69.

Проведение призыва жителей в ряды армии страны-оккупанта на оккупированных территориях, а также непрерывная пропаганда службы в ВС РФ на территории Крыма нарушают ст. 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской конвенции), а перемещение призванных граждан Украины из оккупированной территории на территорию РФ нарушает ст. 49 этой конвенции.

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