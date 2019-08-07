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 Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ. ФОТО

На Луганщине сотрудники СБУ привлеченные к операции Объединенных сил совместно с Нацполицией разоблачили военных одной из частей ВСУ на незаконном сбыте оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ 01

Правоохранители задержали трех военнослужащих и их сообщника вблизи Северодонецка согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время очередной попытки продажи 12 гранатометов РПГ-22 и РПГ-26, 30 гранат РГД-5 и Ф-1, более 30 взрывателей для гранат и почти трех тысяч патронов.

Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ 02

За это арсенал злоумышленники планировать "выручить" 50 тыс. гривен.

Смотрите: Группа торговцев оружием задержана на Полтавщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ 03

Ранее сотрудники СБУ задокументировали два факта реализации дельцами 2 гранатометов, 10 гранат, 600 граммов тротила и около 2,5 тыс. патронов калибра 7,62 мм.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела, источников происхождения оружия и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Также смотрите: СБУ обнаружила схрон с оружием на Луганщине. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3141732
 
   
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судя по фото гранатометов не меньше 19-ти...
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я 35 насчитал на 2-ух фото. Видать продавали они не весь запас.
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СБУшники сім заникали, у протокол не внесли, самі продадуть.
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Доллары в глазах алчных.Не на передке скучают.
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на первом фото -- 19 (девятнадцать) тубусов... Не верьте глазам своим.
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Та лааадно. Как при пете говорили - опять СБУ пиарицца, нет шоб коррупционеров ловить Трое военнослужащих задержаны на Луганщине при попытке продажи 12 гранатометов, - СБУ - Цензор.НЕТ 9157
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А если бы подорвались на украденном оружии ---были бы героями!
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Твари! Гранатометы будут же пулять по ним самим и сослуживцам. Так как сейчас идет война,за такое расстрел на месте.....
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