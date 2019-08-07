 ГБР ждет Порошенко на допрос 12 августа

Об этом сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.
"Порошенко вызван на допрос 12 августа", - сказали в ГБР.
По информации бюро, допрос должен начаться в 9.30.
Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.
Это пока ЗЕ сив на сраку со своими обещаниями садить весной!)))
ЗЕбобы...передайте ему шо уже скоро ОСЕНЬ!))))
І ще, особисто для тебе, недолуге... Песики дінго, африканські дикі та вовки (з сімейства п
ес икових) не мають хазаїв, на відміну від тебе, малароса...
Что-то меня уже начинает тошнить от двойных стандартов новой власти
Это получается что для шоблы штейнов мыролюбный реформист - онижыдети и адиннарот?