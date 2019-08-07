 ГБР ждет Порошенко на допрос 12 августа

Об этом сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко вызван на допрос 12 августа", - сказали в ГБР.

По информации бюро, допрос должен начаться в 9.30.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

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