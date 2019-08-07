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 Политика Украины
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Все про:допрос (1193) Порошенко (17724) ГБР (479)

 ГБР ждет Порошенко на допрос 12 августа

Государственное бюро расследований 12 августа вызывает на допрос пятого президента Петр Порошенко.

Об этом сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко вызван на допрос 12 августа", - сказали в ГБР.

По информации бюро, допрос должен начаться в 9.30.

Напомним, 25 июля Порошенко был допрошен в ГБР в качестве свидетеля и получил повестку на следующей допрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко после допроса в ГБР: "Мы получили еще раз заверения, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3141731
 
   
 Топ комментарии
 
И после этой новости зебобики начинают пениться от радости и потихоньку метать икру
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Он идет как свидетель..
Это пока ЗЕ сив на сраку со своими обещаниями садить весной!)))

ЗЕбобы...передайте ему шо уже скоро ОСЕНЬ!))))
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Он идет как свидетель..
Это пока ЗЕ сив на сраку со своими обещаниями садить весной!)))

ЗЕбобы...передайте ему шо уже скоро ОСЕНЬ!))))
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Не ну сори, на бутылку садиться это ваша тема, у нас в основном на сраку
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И после этой новости зебобики начинают пениться от радости и потихоньку метать икру
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буде тепер главПЕСик стабільно бігати куди хазяїн скаже
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Улюблене слово зєлібобів: хазяїн... У кожного зєлібоби має бути хазяїн. В тебе вже є хазяїн, зеленозашмарканий?
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кожен ПЕСик повинен мати хазяїна.. он як ти..шоб була буда а з буди гавкати.. он як ти ГБР ждет Порошенко на допрос 12 августа - Цензор.НЕТ 8880
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В тебе вже є хазаїн, зеленозашмаркане?
І ще, особисто для тебе, недолуге... Песики дінго, африканські дикі та вовки (з сімейства песикових) не мають хазаїв, на відміну від тебе, малароса...
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Гарно було красти,тепер погано на допити ходити,а там і тюрма.
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Янука судили через чотири роки,подивимось))
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13-го вирок, 14-го розстріляють, 15-го перемога над Москвою.
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нынешнему президенту аж 3 раза не вручали и он так и не явился в военкомат
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а че не Кучму с Мельниченко? че не Медведчука, если уже так? это несчастье гавна наделало, конечно, но не с него же начинать разбор полётов партии рыгов)
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Медведчука Бойко Портнова не надо?или закон не один для всех
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Ботокса не смикатимуть а прийде час і зразу на Гаагу.
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Мародьора лише трохи притиснути - всіх поздає.. Жалюгідне створіння.. Сопливе, жадібне та мстиве.. Але одночасно боягузливе до усрачки ГБР ждет Порошенко на допрос 12 августа - Цензор.НЕТ 2603
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Хорошее описание Зе на сегодняшней прессухе. 👍
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Может подонка зеЛю уже вызывать надо?!
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Зеленский на свой смартфон гостайны скачивает?
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Беня,Ахметов,Портнов,Бойко,Медведчук,Тимошенк,Аваковполучается,что не интересны правоохранительным органам.
Что-то меня уже начинает тошнить от двойных стандартов новой власти
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Та вся эта лапша, чтобы зебилов хоть как то радовать. Сами смотрите : Порошенко вызвали на допрос, как свидетеля -и сколько счастья у убогеньких)))))
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Меня тоже, лет пять назад, вызывали как свидетеля... И че, зебобики, у вас это столько счастья вызывает?)))) неужели все так хреново, что в этом только радость...
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И шо? Заключила сделку со следствием? Заставили порохоботить с 2014 года, бо иначе бы посадили?
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почему свиновальц до сих пор в статусе свидетеля а не обвиняемого и далее подсудимого?
Это получается что для шоблы штейнов мыролюбный реформист - онижыдети и адиннарот?
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Зебил он в Украине, чего его искать то?
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Ну да вам не понять что такое любовь к родине. Как там тарифы снизились, война закончилась?
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Аплодисменты команде ЗЕ, Портнову и ГБР за начало чистки Украины от мародерской шушеры.
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Насиров, с клетчатым одеялком встречает! Получай, Пэдро, по наследству!
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Порохоботы---- ****** ---однозначно тут их ка собак не резаных!!!!!
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Ой запоребриковый, а как же так, их же всех после выборов уволили? 😂
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