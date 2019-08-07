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Все про:Военная прокуратура (762) Рябошапка Руслан (66)

 "Война не всех вылечила", - военная прокуратура ответила на предложение Рябошапки о ее роспуске

Главная военная прокуратура ответила на заявление замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, которого Владимир Зеленский назвал претендентом на пост Генпрокурора, об отсутствии необходимости в существовании военной прокуратуры.

Об этом говорится в заявлении коллектива военной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Коллектив военных прокуратур, ознакомившись с высказываниями заместителя руководителя Офиса Президента Украины об отсутствии необходимости в существовании военной прокуратуры обращает внимание на то, что со дня восстановления системы военных прокуратур, которое было обусловлено вооруженной агрессией, которая продолжается и по сей день, военными следователями и прокурорами:

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- к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечены 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ);

- установлены 160 мест незаконного содержания пленных (военнослужащих ВС Украины и гражданского населения);

- допрошены 1800 пострадавших, которых незаконно удерживали и пытали военнослужащие РФ и участники террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на территории временно оккупированного Донбасса;

- переданы в офис прокурора Международного уголовного суда более 1000 страниц доказательств российской агрессии и совершения ее представителями военных преступлений;

- по делу о захвате РФ украинских военных моряков и судов вблизи Керченского пролива к уголовной ответственности привлечены 15 военнослужащих РФ. Министерству юстиции Украины переданы доказательства противоправных действий РФ для участия в рассмотрении Международным трибуналом по морскому праву указанного дела;

- по результатам представительской деятельности заявлены иски на сумму почти 3,5 млрд грн, удовлетворены иски на сумму почти 2,5 млрд грн, предупреждена незаконная реализация государственных предприятий на сумму 52 млн грн, возвращены мобилизационные резервы на сумму 140 млн грн; возвращены 77 тыс. гектаров земель стоимостью 2 млрд грн;

- в суд направлены 1300 обвинительных актов по коррупционным преступлениям", - говорится в заявлении.

"Численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, при этом 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлены в суд именно военными прокурорами. Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человек, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали 120 человек, возмещали 250 тыс. грн, направляли в суд 17 обвинительных актов. И это далеко неполные показатели работы военных прокуроров. Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война не всех вылечила", - резюмировали в военной прокуратуре.

Война не всех вылечила, - военная прокуратура ответила на предложение Рябошапки о ее роспуске 01
Война не всех вылечила, - военная прокуратура ответила на предложение Рябошапки о ее роспуске 02

Источник: https://censor.net.ua/n3141728
 
   
 Топ комментарии
 
Аматори прийшли.
Кухаркам краще знати, як потрібно керувати.
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_Военными должна заниматься исключительно военная прокуратура. Это не обсуждается. Видел уже как гражданские крысы - судьи антиукраинские, войны не нюхавшие - судили защитника Украины Колмогорова. Я говорю хватит! Идите нахуй, твари!
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Военная прокуратура и суды абсолютно нужны!

Не может тетка, которая расследует кражу курицы или велосипеда судить военного !
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Аматори прийшли.
Кухаркам краще знати, як потрібно керувати.
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Военная прокуратура и суды абсолютно нужны!

Не может тетка, которая расследует кражу курицы или велосипеда судить военного !
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Не може Рябошапка, який, підозрюю, теж в армії не служив розуміти армійський організм, тим більше зсередини. Як і не може давати оцінку роботі військової прокуратури з тієї ж причини. Ця людина не знає, що Україна веде війну. Вірніше, не відчуває цього на собі.
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А ви, пані Ксенія, мабуть найрозумніша, і добре знаєте, як керувати державою. Чому ж тоді ви не у владі? Чи ви можете тільки паплюжити і тоненько дзявкати на людей, які щиро намагаються змінити країну на краще? Але то пусте. Собака гавкає, а караван іде.
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а хто робить зараз страну краще, не підкажете?
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Слыш ты, пан хренов. Твоя зелебобская мерзкая шушара - это спецы? В чем? в игре фуем на рояле? Люди, которые являются откровенными украинофобами, не имеющие ни специальностей нормальных, ни знаний , ни опыта - это по-твоему достойные керманычи страны? Как могут управлять страной актеры недоучки, фотографы, рыгиАнальные бандюки и конченные воры типа бени? Как могут управлять армией уклонисты от этой армии и явные русофилы? Да у пани Ксении больше клепки в голове чем у тебя и твоих зелебоб. Очень надеюсь на то, что скоро за поддержку зеленой дрысни на улице будут бить по лицу, мягко говоря.
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Научись говорить без оскорблений, и тогда я , может быть, буду с тобой разговаривать.
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Та кто ж с тобой пытается разговаривать??? Тебе объяснили, кто ты есть и только.
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толя тепловизор с его бесполезной (скорее вредной, т.к. бюджет они прожирают ого-го какой, а толку от них ровно ноль) конторой напрягся.
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Военная прокуратура забила СИЗО воинами .
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Військова прокуратура забила СІЗО злодіями.
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А сколько вообще ТЕПЛОВИЗОРОВ в ЗАДНИЦЕ у ТОЛИ- БАЛАЛАЕЧНИКА?
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_Военными должна заниматься исключительно военная прокуратура. Это не обсуждается. Видел уже как гражданские крысы - судьи антиукраинские, войны не нюхавшие - судили защитника Украины Колмогорова. Я говорю хватит! Идите *****, твари!
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А обвинувачення проти Колмогорова у суді яка прокурватура підтримувала?
Якби не добровольці і майданівці із зимового табору під ВРУ, то загримів би Колмогоров казанками по зонах.
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_Нужно вычищать авгиевы конюшни, а не спалить их. Гражданские не должны судить военных. Да ещё и во время войны. Это абсурд, вы это себе понимаете?
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У судьи бизнес в ордло и она судила Колмогорова и не забывай . что с подачи военного прокурора .
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А шо такое,откосившие от службы в армии рахитики в зеленых кедах хотят сами судить и сажать военных !
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Що ці прокурвори заспівають, коли випливуть їх фальсифіковані проти воїнів справи, хабарництво та інші злочини?
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Під час військових дій військова прокуратура потрібна, нефіг Вовкам судити наших вояків.
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Ох уж эта ылита.
Так "військова прокуратура" не судит, а "військових судів" в Украине нет и не было. "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск - Цензор.НЕТ 2823
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а "військових судів" в Украине нет и не было.

Кацап, не пались. Військові суди в Україні існували і були ліквідовані...
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Так все правильно. Ато військові ще не захотять саджати за грати військовослужбовців за "порушення режиму припинення вогню".
А ось у Печерського суду таких проблем немає.
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волнуются, могут лишиться доходов. военный прокурор Кулик.... а сколько о таких куликов?
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А шо, Матьйос демпінгував з розцінками? "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск - Цензор.НЕТ 9598
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Сепары во власти Украины, вокруг одни сепары. За бабки сдадут и мать родную. Хотя у таких как Рябошапка матери нет одни только деньги
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доказать можешь?
на счет сепаров?
или сечас язык в дупу пойдёт?
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Що довести? Як сліпому від народження довести що небо блакитне? А головне для чого???
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Как неожиданно, люди только во вкус вошли. "Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск - Цензор.НЕТ 7196 .
Прям все в петю-либо за меня, либо агент кремля, без меня апокалипсис.
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Люди працюють. Зараз все так дорого...
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Уже такое, пробовали - заменить военных судей, и прокуроров, "пиджаками".. Взялись они за следствие и рассмотрение дел в судах, по воинским преступлениям... Такого "налупастрячили" - люди за голову взялись... Военные ведь, не КЗОТ руководствуются, а Уставами, Наставлениями, Руководствами...
Лет двадцать, назад, на рыбалке, один офицер, рассказывал: подъезжает к КПП полка связи, в Чернигове, автомобиль. Оттуда вылезает мужчина с папкой. Вышел дежурный по КПП. "Я - следователь прокуратуры Черниговской области! Позовите директора военной части!...".
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Ну вот)) а клоуну, наверное, сказали, что он будет директором страны)))
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Я сам був свідком, коли одній з цивільних суддів годину намагались пояснити чому комбат є підлеглим комбрига, а вона так і не зрозуміла, бо батальйон був у обласному центрі, а бригада у районному і вона свято вірила, що з цієї підстави комбат головніше... А коли у справі згадали про комкора із сусідньої області, моя нервова система не витримала і я пішов подалі від цього цирку...
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Ага. В стране война, но военная прокуратура не нужна.
Млять, какой-то чувак малопонятный, никому нафиг не нужный раньше, теперь всплыл на поверхность и начинает решать судьбу прокуратуры. Ну не п..ц ли?!
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Зося Синицкая Вы из Ливии или Сомали, а то флажка нет возле ника, посему не понятно о какой Вы стане пишите.
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Иди нах, позвони моему провайдеру и спроси про флажок. Когда не к чему придраться обязательно начинается про флажок.
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Да мне пофиг Ваш флажок как и провайдер.
Вы написали "В стране война" я просто хотел уточнить Вы из Ливии или Сомали ? Т.к. по официальной информации сейчас в мире больше нигде война не идет.
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Да мне пофиг Ваш флажок как и провайдер.

Так, кацапе, твій теж нічого не значить.
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Вимагаю посилання на постанови Верховної Ради та президента про війну)) Iнакше ти-петераст звичайний))
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Не всех дураков война убила - так в оригинале.
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Ну это будет сильно в открытую со стороны военной прокуратуры.
Они ж все живы здоровы, и кому война а кому...., ну работать хотят и дальше.
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Це злочин проти держави. Військова служба настільки специфічна, що про ліквідування військової юстиції, може міркувати лише дилетант, типу цього "піжона" Рябошапки. Воно в армії взагалі служило?
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А что там, тепловизор нашёл этот убогий филиноносец? И где виновные за 5 арсеналов? Где беспилотник, с которого арсеналы бомбили?
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Звідки я знаю? У ДБР запитайте, зараз вони є органом досудового розслідування по цій категорії справ.
У світі дуже рідко розкривають теракти, хоча серіальчик зняти, де це легко і просто, можно...
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_Дилетант. Либо предатель и вредитель, что ближе к истине. Потому как это осознанная диверсия, удар по боеспособности вооружённых сил. Это шаг, который негативно отразится на армии и бойцах. Которые двадцать раз задумаются выполнять ли приказ, потому как судить его будет какой-то пиджак с гражданки. И кто тогда на самом деле командир бойца?.. Это шаг к развалу армии.
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на жаль, це колосальний стрибок до руйнування країни. Я розумію що люди бажали змін, але доручити таку відповідальну роботу дилетантам і сподіватись на гарний результат, можуть лише люди із вадами розумового розвитку
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За п'ять років 263 прятягнуті до відповідальності, 1800 допитаних, 1300 написано обвинуваченних актів...А рультат?!Склади вибухають, зброю з АТО тягнуть,свинарчуки процвітають. Може посадили кілька прапорщиків,головних ніхто не займає. Одне добре-бюджет по утриманню виконують і перевиконують.
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Кнут, сам по собі результатів не дає, але це не привід щоби його виключати із системи впливу.
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Так судя по статьям здесь 263 прятягнуті до відповідальності, 1800 допитаних, 1300 написано обвинуваченних актів это всё о гражданских.
С военных им брать нечего посему не интерестно.
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Хома! тебе дорога в слугу народа- там только такие хитрожопо выкрученные эксперды как ты, ничего не умеют, нгихрена не знают, от армии косили, школу еле закончили, тамадуют на свадьбах, и часть из них - конченные ворюбги из рыгианалов. Тебе туда! Они умеют только хорошо дерьмом поливают Порошенко. А сами- спецы по игре фуем на рояле. Как и ты
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Я сам знаю куди, а от свиносоєвим пора на звалище, п'ять років знущалися на своїм народом, люди показали вам, недоумкам, ваший закуток, так ні недоходить.Досить вже піну носом пуськати, займіться справами. Не вмієте працювати не заважайте другим...
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военная прокуратура ответила на предложение Рябошапки о ее роспуске/ Рябошапка действует Как учили.Как учили в международном университете Соломона.
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​Украинцы в социальных сетях возмущены реакцией президента Зеленского на гибель украинских бойцов на Донбассе и последовавшим за этим звонком российскому президенту Владимиру Путину. При этом Зеленского раскритиковали за формулировки, которые он использовал во время разговора с российским президентом. Особенно ожесточенным в критике был Юрий Бирюков. "Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Пять лет, пять этих гребаных лет Украина показывала и доказывала, что нет никакой "той стороны", что есть четкие доказательства российской агрессии. ДОКАЗЫВАЛА, предоставляя улики для будущего международного трибунала над Россией. А наш-то, новый-то, позвонил Путину и попросил повлиять на "ту сторону". Именно так, шаг за шагом, фраза за фразой, стране теперь вдалбывают в голову тезис про "внутренний конфликт", про "ту сторону", про... помните "повстанцев" на Олимпийском? "Повстанцы с той стороны", а Путина просят на них повлиять. Так постепенно Путин станет миротворцем", - гневно раскритиковал он президента. "Попросил повлиять Путина "на ту сторону". What? На какую сторону, если агрессор - Российская Федерация, и это известно всему миру. Интересно, через сколько карлик с имперскими амбициями станет не агрессором, а миротворцем с такими заигрываниями к нему?", - спрашивает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/186039_1565174699
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Порошенко залишив діряву лінію зіткнення, через яку диверсанти на 5 км можуть пройти, вчинити теракт і потім вільно мандрувати додому. А Зеленський винуватий.
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Правильно каже Рябошапка. Ця військова прокуратура вміє тільки добровольців саджати та сепарів відпускати. І ще контробанду зброї в Лугандон кришувати. Військову прокуратуру треба не роспускати а на довічне з конфіскацією відразу
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Що ще може запропонувати фанат Жульки, як не "усьо забрать і подєліть"?
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Що там обосраний Толя Гриць? Знову в сплячку? До виборів?
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А тобі не покуй? Ти разом із Зебілами обрав ворога України, іпаного малороса. Хоча мав шанс на інше життя.
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Тобто треба було за Порошенка? За "покращення"? Ню-ню...
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"Война не всех вылечила" - 100%%! Цих Зебілів-уклоністів треба хочаб на три дні в гарячу точку на схід - булаб зовсім інща пісня!
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Вірніше було б сказати - Не всіх дурка вилікувала 😕
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питання таке. Якщо доказів зібрано більше ніж достатньо, багато живих свідків, то чому ще й досі в Гаазі не йде слухання про агресію Росії проти України? В чому справа? Хто блокує процес?
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це все рівно що вимога дитини, яка вперше дізналась на уроці фізики, що таке швидкість, пояснити куди дівається світло попадаючи у квантову діру...
Тут два аспекти - по перше це не так просто пояснити, а по друге, якщо це пояснити вам, то із ймовірністю у 99% ви просто не зможете зрозуміти через відсутність спеціалізованої освіти та досвіду.
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майно Матіоса складає 30 млн. гривень. Не дивно)))))))
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А не доларів? Буде він декларувати все накрадене, ага...
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До чого тут Матіос? Хоча дякую що ви так випадково, але злили реальну причину заявленого Рябошапкою... Ці зепокидьки, не знають як зняти конкретну людину із посади. Спочатку Богдан вимагав у міністра оборони відізвати Матіоса назад до армії (для тугих і тупих Зебілів пояснюю, що в.прокурори, це відряджені до прокуратури військовослужбовці МОУ) коли його послали, вони вирішили ліквідувати структуру. Саме так, через особисті інтереси, ці ган.дони готові руйнувати державні інституції. Україна, армія, народ і т.п., для них ніщо!
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я із соціалістичними люмпенами-покидьками і різною там жебротою, майнові питання не обговорюю. Зароби для початку щось,а потім поговоримо.
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Ну вибач, совістю не торгую. Звісно для тебе є неприйнятним.
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Вміти заробити і щось мати це ж звісно аморально... У тебе не з совістю проблеми, а із головою. Не плутай тупу заздрість із якимись моральним принципами.
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Порохоботы---- ****** ---однозначно тут их ка собак не резаных!!!!!
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привлечены 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ)..."Війна не всіх вилікувала", - військова прокуратура відповіла на пропозицію Рябошапки про її розпуск - Цензор.НЕТ 8407
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