 "Война не всех вылечила", - военная прокуратура ответила на предложение Рябошапки о ее роспуске

Об этом говорится в заявлении коллектива военной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"Коллектив военных прокуратур, ознакомившись с высказываниями заместителя руководителя Офиса Президента Украины об отсутствии необходимости в существовании военной прокуратуры обращает внимание на то, что со дня восстановления системы военных прокуратур, которое было обусловлено вооруженной агрессией, которая продолжается и по сей день, военными следователями и прокурорами:
- к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны привлечены 263 человека, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ);
- установлены 160 мест незаконного содержания пленных (военнослужащих ВС Украины и гражданского населения);
- допрошены 1800 пострадавших, которых незаконно удерживали и пытали военнослужащие РФ и участники террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на территории временно оккупированного Донбасса;
- переданы в офис прокурора Международного уголовного суда более 1000 страниц доказательств российской агрессии и совершения ее представителями военных преступлений;
- по делу о захвате РФ украинских военных моряков и судов вблизи Керченского пролива к уголовной ответственности привлечены 15 военнослужащих РФ. Министерству юстиции Украины переданы доказательства противоправных действий РФ для участия в рассмотрении Международным трибуналом по морскому праву указанного дела;
- по результатам представительской деятельности заявлены иски на сумму почти 3,5 млрд грн, удовлетворены иски на сумму почти 2,5 млрд грн, предупреждена незаконная реализация государственных предприятий на сумму 52 млн грн, возвращены мобилизационные резервы на сумму 140 млн грн; возвращены 77 тыс. гектаров земель стоимостью 2 млрд грн;
- в суд направлены 1300 обвинительных актов по коррупционным преступлениям", - говорится в заявлении.
"Численность военных прокуроров составляет 6% от общей численности прокуроров, при этом 75% обвинительных актов в отношении преступлений соответствующей подследственности направлены в суд именно военными прокурорами. Ежедневно военные прокуроры в среднем задерживали 2-3 человек, проводили 8-9 обысков и 13 "выемок", допрашивали 120 человек, возмещали 250 тыс. грн, направляли в суд 17 обвинительных актов. И это далеко неполные показатели работы военных прокуроров. Считаем неприемлемыми заявления о ненужности военной прокуратуры, которые обусловлены поверхностным представлением о ее деятельности. Надеемся, что очередные реформы будут конструктивными и обдуманными, лишенными чьих-то заказов, упакованных в реформаторскую обертку с бантиком. Война не всех вылечила", - резюмировали в военной прокуратуре.
Кухаркам краще знати, як потрібно керувати.
Не может тетка, которая расследует кражу курицы или велосипеда судить военного !
Якби не добровольці і майданівці із зимового табору під ВРУ, то загримів би Колмогоров казанками по зонах.
Дешеві демагоги...
Так "військова прокуратура" не судит, а "військових судів" в Украине нет и не было.
Кацап, не пались. Військові суди в Україні існували і були ліквідовані...
А ось у Печерського суду таких проблем немає.
на счет сепаров?
или сечас язык в дупу пойдёт?
Прям все в петю-либо за меня, либо агент кремля, без меня апокалипсис.
Лет двадцать, назад, на рыбалке, один офицер, рассказывал: подъезжает к КПП полка связи, в Чернигове, автомобиль. Оттуда вылезает мужчина с папкой. Вышел дежурный по КПП. "Я - следователь прокуратуры Черниговской области! Позовите директора военной части!...".
Млять, какой-то чувак малопонятный, никому нафиг не нужный раньше, теперь всплыл на поверхность и начинает решать судьбу прокуратуры. Ну не п..ц ли?!
Вы написали "В стране война" я просто хотел уточнить Вы из Ливии или Сомали ? Т.к. по официальной информации сейчас в мире больше нигде война не идет.
Так, кацапе, твій теж нічого не значить.
Они ж все живы здоровы, и кому война а кому...., ну работать хотят и дальше.
У світі дуже рідко розкривають теракти, хоча серіальчик зняти, де це легко і просто, можно...
С военных им брать нечего посему не интерестно.
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Тут два аспекти - по перше це не так просто пояснити, а по друге, якщо це пояснити вам, то із ймовірністю у 99% ви просто не зможете зрозуміти через відсутність спеціалізованої освіти та досвіду.