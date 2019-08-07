 Когда двое террористов "ЛНР" заходят к нам и спокойно возвращаются к себе - это бессилие государства, - Кулеба

Об этом заявил в фейсбуке постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Недавно была операция СБУ, когда с неконтролируемой государством территории вывезли чувака, причастного к падению сбитого MH-17. Недавно государство задержало российский корабль, который блокировал наши катера в Керченском проливе. Тут государство показало свою силу. То есть в принципе мы способны и делаем то, что должны.
В Станице все получилось наоборот. И хотя очевидно, что это была сознательная провокация, чтобы показать, кто хозяин и спровоцировать, но задержание персонажей, даже кратковременное, было бы хорошим уроком", - отмечает Кулеба.
По его мнению, государство всегда должно бить на опережение или в ответ любым способом.
"Симметрично или асимметрично, прямо или гибридно, открыто или подковёрно, но бить, защищая свое и своих. Иначе не будет у людей веры в способность их государства защищать себя и в конце концов их самих", - резюмировал дипломат.
Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.
Увы.
ЛОБОТОМІЇ. І це вже довічно.
Об этом в интервью информагентству «Оборонно-промышленный курьер» рассказал неназванный представитель украинского военного ведомства, сообщает Defense Express.
По информации источника, речь идет примерно о 8 млрд. гривень, из-за чего выполнять гособоронзаказ для перевооружения войска прекратили несколько десятков оборонных предприятий. Также сообщается, что по ряду сделок предприятия ОПК не получили авансирования для производства продукции для ВСУ.
Собеседник агентства назвал ситуацию с выполнением гособоронзаказа «если не катастрофической, то угрожающей выполнению планов перевооружения в текущем году».
Придется испить эту чашу до дна.
И, судя по "я вас очень попрошу повлиять на ту сторону", мы еще и не начинали.
Часом не аваков ?
еще и \\\\\\\\\\\
Идиотскую недобукву пихают куда ни попадя. Как хочу - так и сую сие убожество. Йо-кают будто умные, но в результате только штаны мокрыЁ. тьху. Как портнов какой-нибудь в натуре.
Че толку в 50-ти буквах алфавита, если их каждая сотона будет раскидывать как вздумается? Как у нас дураки с "дз" и "дж" бесновались. Давай вообще - че там 50 - 100 буковок сделаем, или ваще на иероглифы перейдем, а?
патриотов". Отсюда и такая реакция и действия на событие в Станице Луганской.
Зачем их давать? Если все идет к "мирному урегулированию"?
Плюс нет гарантии, что они очень скоро, не окажутся в руках рашнгов.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: - СЕПАРСКИЕ ГУМИНОИДЫ БЛОК ПОСТ НЕПЕРЕСЕКАЛИ, СОЗДАВАЯ ПРОВОКАЦИЮ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН НА КОНТРОЛИРУЮМУЮ ТЕРРИТОРИЮ НЕЗАХОДИЛИ. ТО ЧТО, ПО МНЕНИЮ УКРАИНСКИХ ГНИД ПРОВОКАТОРОВ И ПРОВОКАТОРШ СБУ ИЛИ ПОЛИЦИЯ ДОЛЖНЫ БЫЛИ АРЕСТОВЫВАТЬ В ,,СЕРОЙ" ЗОНЕ НА ГЛАЗАХ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН???? ИСПОЛНИТЬ ЗАДУМАННУЮ СЕПАРСКИМИ ГНИДАМИ ПРОВОКАЦИЮ????? НУ А ДАЛЬШЕ ТО ЧТО??????
"La cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Marihuana que fumar.
Тарганчик, тарганчик
Вже не може ходити
Тому що у нього немає
Марихуани покурити."
Ще півроку тому у всьому,що відбувається негативного в країні був винен Порошенко й олігархи,а тепер-"держава" ?