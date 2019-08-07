EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обыски в Окружном админсуде Киева Обирай свідомо Украинские заложники в РФ
 Политика Украины
  8020  76
Все про:Кулеба Дмитрий (151) Станица Луганская (36)

 Когда двое террористов "ЛНР" заходят к нам и спокойно возвращаются к себе - это бессилие государства, - Кулеба

Когда представители террористической "ЛНР" заходят на контролируемую Украиной территорию, целенаправленно провоцируют на видео и спокойно возвращаются к себе, потому что их не задерживают как представителей незаконной власти, – это бессилие государства.

Об этом заявил в фейсбуке постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно была операция СБУ, когда с неконтролируемой государством территории вывезли чувака, причастного к падению сбитого MH-17. Недавно государство задержало российский корабль, который блокировал наши катера в Керченском проливе. Тут государство показало свою силу. То есть в принципе мы способны и делаем то, что должны.

В Станице все получилось наоборот. И хотя очевидно, что это была сознательная провокация, чтобы показать, кто хозяин и спровоцировать, но задержание персонажей, даже кратковременное, было бы хорошим уроком", - отмечает Кулеба.

Читайте также: Ни СБУ, ни полиция не задержали террористов Дейнего и Копцеву на нашей территории. На них не заведены дела? - Решетилова

По его мнению, государство всегда должно бить на опережение или в ответ любым способом.

"Симметрично или асимметрично, прямо или гибридно, открыто или подковёрно, но бить, защищая свое и своих. Иначе не будет у людей веры в способность их государства защищать себя и в конце концов их самих", - резюмировал дипломат.

Напомним, 6 августа, пособники террористов "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева пересекли линию разграничения в Станице-Луганской и в хамской манере заявили, что их "власть" должна распространяться еще и на территорию Счастья.

Когда двое террористов ЛНР заходят к нам и спокойно возвращаются к себе - это бессилие государства, - Кулеба 01

Источник: https://censor.net.ua/n3141723
 
   
 Топ комментарии
 
Они уже переобулись. Теперь они кричат, что они не ЗЕголосовальщики, теперь они противПЕТИголосовальщики.
 показать весь комментарий
 
Чому цей ексклоун ... резидент ЗЕбіл в усьому йде на поступки кремлівським окупантам в питаннях одностороннього перемир'я , піддаючи загрозі територіальну цілісність і суверенітет Української держави. Невже він ЗЕбіл "Слуга не українського народу а кремля" не розуміє що якби Український народ: ВСУ, патріоти, добровольці, волонтери не відстояли незалежність України ... він би так і залишився на все життя клоуном - блазнем але вже в "Малоросії" і вже смішив і кривлявся зі своїм ідіотським антиукраїнським 95 кварталом перед кремлівськими окупантами. Чому ж він тоді янічара не береже українських воїнів які захищають і Українську державу і його як херового но гаранта и при цьому гинуть за його продажне одностороннього перемир'я ...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они уже переобулись. Теперь они кричат, что они не ЗЕголосовальщики, теперь они противПЕТИголосовальщики.
 показать весь комментарий
 
 
Я не переобувался и понимая, что я буду выбирать между двумя кучками шоколада, проголосовал за Зеленского только по причине, что я не мог поощрить вторым президентским сроком мародерство и патологическую алчность, подлость и предательство, воровство и обман. Получалось если бы я проголосовал за Порошенко, я бы проголосовал за все это дерьмо.
Увы.
 показать весь комментарий
 
 
Та ти перевзувся навіть у цьому пості. Не написавши жодної, жодної переваги Зюзі, а лише вигадані тобою чи іншими недоліки Порошенка. Чому ти проголосував за Зюзю? Пояснення накшталт бо Порох поганий не задовольняють, якщо ти дійсно не перевзувся.
 показать весь комментарий
 
 
>>проголосовал за Зеленского только по причине<<
ЛОБОТОМІЇ. І це вже довічно.
 показать весь комментарий
 
 
Да.да.да... мы тебя поняли. Ты проголосовал за того , кто в сто раз более подлый, мародеристый, алчный, трусливый. И все это ради того чтобы Петя не стал президентом. Короче - ты отморозил себе уши на зло маме.
 показать весь комментарий
 
 
ну дык руководство сбу поменяли, теперь другая политика
 показать весь комментарий
 
 
Чому цей ексклоун ... резидент ЗЕбіл в усьому йде на поступки кремлівським окупантам в питаннях одностороннього перемир'я , піддаючи загрозі територіальну цілісність і суверенітет Української держави. Невже він ЗЕбіл "Слуга не українського народу а кремля" не розуміє що якби Український народ: ВСУ, патріоти, добровольці, волонтери не відстояли незалежність України ... він би так і залишився на все життя клоуном - блазнем але вже в "Малоросії" і вже смішив і кривлявся зі своїм ідіотським антиукраїнським 95 кварталом перед кремлівськими окупантами. Чому ж він тоді янічара не береже українських воїнів які захищають і Українську державу і його як херового но гаранта и при цьому гинуть за його продажне одностороннього перемир'я ...
 показать весь комментарий
 
 
По состоянию на начало августа Минобороны не заключило контракты на несколько миллиардов гривень в рамках гособоронзаказа.

Об этом в интервью информагентству «Оборонно-промышленный курьер» рассказал неназванный представитель украинского военного ведомства, сообщает Defense Express.
По информации источника, речь идет примерно о 8 млрд. гривень, из-за чего выполнять гособоронзаказ для перевооружения войска прекратили несколько десятков оборонных предприятий. Также сообщается, что по ряду сделок предприятия ОПК не получили авансирования для производства продукции для ВСУ.
Собеседник агентства назвал ситуацию с выполнением гособоронзаказа «если не катастрофической, то угрожающей выполнению планов перевооружения в текущем году».
 показать весь комментарий
 
За что боролись, на то и напоролись.
Придется испить эту чашу до дна.
И, судя по "я вас очень попрошу повлиять на ту сторону", мы еще и не начинали.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто він пуцина не вважає стороною конфлікту, ворогом теж не вважає. Радше, як видно зі сказаних фраз і тональності вважає того або старшим колегою, або миротворцем-посередником, або просто моральним авторитетом. І, як бачимо, Зєлєнскій щирий. Він справді так вважає. І навіть не приховує цього, бо думає, що так вважає більшість, яка його обрала. Тому не слід очікувати чудес. Війна не закінчиться на прийнятних умовах. Лише капітуляція. А от чи дозволить це йому зробити країна, це питання.
 показать весь комментарий
 
 
Да Вчера это тело выступило с заявлением, где ни одним словом не обмолвилось от чьих рук погибли наши ребята. Ни ОДНИМ. Просто виртуально погибли, сочувствую и все. Ган*оны зебилы, вы сделали это вместе и теперь вместе не отмоетесь!
 показать весь комментарий
 
 
Вероятно, вот если бы проносили сигареты, то их бы задержали
 показать весь комментарий
 
 
не бессилие а отсутсвие((((((( есть страна но нет государства
 показать весь комментарий
 
 
Я себе представляю что вместо сцыкло от Зебила был бы Гена Москаль...шо бы с этими наглыми лугандонами случилось ?
 показать весь комментарий
 
 
Нічого б не сталося. Вони б при Гені Москалю просто не зайшли. А так вони справді показали, хто там господар. І Зєлєнскій навіть не думає це спростувати.
 показать весь комментарий
 
 
это бессилие государства...... А государство це що??? Це конкретні люди, в яких є імена та прізвища. А загальна назва таких "бессильних" "людей" продажні тварі!
 показать весь комментарий
 
 
А хто відповідальний за неарешт цих колаборантів ?
Часом не аваков ?
 показать весь комментарий
 
 
золкин, который не сообщил об этом полиции???Или грицак который не внес этих лугандонцев в список разыскиваемых?Хотя тут уже можно и к баканову претензии
 показать весь комментарий
 
Скоро лугандоны в Киев приползут а Зебил будет перед ними на коленях просить прощения..ганьба вам зебилы ! Горе побежденному !
 показать весь комментарий
 
 
подковёрно\\\\\\\\\\\
еще и \\\\\\\\\\\

Идиотскую недобукву пихают куда ни попадя. Как хочу - так и сую сие убожество. Йо-кают будто умные, но в результате только штаны мокрыЁ. тьху. Как портнов какой-нибудь в натуре.
 показать весь комментарий
 
 
"Борюсик", а ты знаешь, зачем большевики поменяли и упростили правописание? Чтобы не позориться неграмотностью... Потому что, пока они революции задумывали, другие в гимназиях, учились, становясь грамотными людьми... А если тебе подобный "примитивизм", типа "ежика", нравится, то ты - из той же компании... Мы с "кацапов", стебались, предлагая написать фамилию "Неїжбаба"...
 показать весь комментарий
 
А давай еще 10 буковок всунем шоб умнее казаться? Я к чему ненавижу недобукву? Потому что ты пишешь втыкая ее везде где допускается, а вот другие - как получится. И это говно отвлекает от чтения. Это как тот студент шо западло профессору сделал, спросив как тот кладет бороду - под или на одеяло Коли двоє терористів "ЛНР" заходять до нас і спокійно повертаються до себе - це безсилля держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 720
Че толку в 50-ти буквах алфавита, если их каждая сотона будет раскидывать как вздумается? Как у нас дураки с "дз" и "дж" бесновались. Давай вообще - че там 50 - 100 буковок сделаем, или ваще на иероглифы перейдем, а? Коли двоє терористів "ЛНР" заходять до нас і спокійно повертаються до себе - це безсилля держави, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7801
 показать весь комментарий
 
Ну, тогда отращивай хвост и лезь на пальму...
 показать весь комментарий
 
йєсть случаї када нада поставіть точки над Ё - все і всё, к прімєру, может вознікнуть разлічнойє толклванійє, которойє із контєкста нє рєшайємо
 показать весь комментарий
 
а шо там с афрікатамі бєсновалісь? хотєлі замєніть однім знаком? Кажись в кіріліце йєсть спєціяльнийє знакі для ніх
 показать весь комментарий
 
Согласен на 100%. Если посмотреть на власть, там видно одних "украинских
патриотов". Отсюда и такая реакция и действия на событие в Станице Луганской.
 показать весь комментарий
 
 
ахахаха)))) вот ты, чушка кацапская, рассмешил
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да вот такой карточный домик нам достался после мародера, строить и строить...
 показать весь комментарий
 
 
Это нам вас теперь вычищать придется... за доброту у ватаноидам приходится платить
 показать весь комментарий
 
 
Как всегда всем на все нас..рать .за инициативу у нас по головке не погладят
 показать весь комментарий
 
Это не бессилие государства, это новые лица
 показать весь комментарий
 
 
На днях, новая власть Украины попросила больше Jawelin.
Зачем их давать? Если все идет к "мирному урегулированию"?
Плюс нет гарантии, что они очень скоро, не окажутся в руках рашнгов.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
холеный дармоед кулеба марш на фронт стрелять будешь в террористов
 показать весь комментарий
 
Була купа кандидатів в президенти , зациклились на самих недостойних , які далекі від Держави Україна . Чого ж тепер чекати -то, від гастролерів. Все ж як на долоні , приїхали виступили , взяли бабло і поїхали. Поміняти шило на мило , це спорт виключно мудрого нарідіота.
 показать весь комментарий
 
 
СКОРО ПРАХОБОТЫ С УМНЯКОВЫМ ВИДОМ БУДУТ ТРЕБОВАТЬ ОТ СБУ И ПОЛИЦИИ ЗАДЕРЖИВАТЬ СЕПАРОВ В САМОМ ЛУГАНСКЕ.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС: - СЕПАРСКИЕ ГУМИНОИДЫ БЛОК ПОСТ НЕПЕРЕСЕКАЛИ, СОЗДАВАЯ ПРОВОКАЦИЮ
ПОД ПРИКРЫТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН НА КОНТРОЛИРУЮМУЮ ТЕРРИТОРИЮ НЕЗАХОДИЛИ. ТО ЧТО, ПО МНЕНИЮ УКРАИНСКИХ ГНИД ПРОВОКАТОРОВ И ПРОВОКАТОРШ СБУ ИЛИ ПОЛИЦИЯ ДОЛЖНЫ БЫЛИ АРЕСТОВЫВАТЬ В ,,СЕРОЙ" ЗОНЕ НА ГЛАЗАХ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ООН???? ИСПОЛНИТЬ ЗАДУМАННУЮ СЕПАРСКИМИ ГНИДАМИ ПРОВОКАЦИЮ????? НУ А ДАЛЬШЕ ТО ЧТО??????
 показать весь комментарий
 
яка така сєра зона? сказано шо там поліція наша порядок підтримує
 показать весь комментарий
 
ОТКРЫВАЕШЬ ВИДЕО В СТАТЬЕ ЦЕНЗОРА ОБ ЭТОМ ИНЦИДЕНТЕ, И ЛУПАЕШЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ. ТАМ ЯСНО ВИДНО ЧТО СОБЫТИЯ ПРОИСХОДЯТ НА ДОРОГЕ МЕЖДУ БЛОК ПОСТОМ И РАЗРУШЕННОЙ ЧАСТЬЮ МОСТА. ТАМ ДАЖЕ В ОДИН МОМЕНТ ПРИСУТСТВУЕТ ТОТ АВТОБУС КОТОРЫЙ ВОЗИТ ОТ БЛОК ПОСТА ДО РАЗРУШЕННОГО МОСТА. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ЭТО СЕРАЯ ЗОНА ИЗ КОТОРОЙ ПО МИНСКУ ОТВЕДЕНЫ ВОЙСКА И ПРОЧИЕ СИЛОВИКИ. РАЗРЕШЕНИЯ НА НАХОЖДЕНИЕ ТАМ ПОЛИЦИИ ПОКА НЕТ.
 показать весь комментарий
 
не пишите заглавными буквами, во первых вас неприятно читать, судя по плюсам никто не читает, во вторых это признак женской истерии, хотя по нику вы вроде мужчина, Предвидя ваш высер, я первый раз голосовал за Яроша, второй Кошулинского.
 показать весь комментарий
 
Нахрусти ще чогось.

"La cucaracha, la cucaracha
Ya no puede caminar
Porque no tiene, porque le falta
Marihuana que fumar.
Тарганчик, тарганчик
Вже не може ходити
Тому що у нього немає
Марихуани покурити."
 показать весь комментарий
 
ага, наш голова району как заклінанійє повторял названійє свойєй должності, ожидая покорності по соображеніям законопослушності, а встрєтіл рєальний отвєт
 показать весь комментарий
 
тіпа, а ти заставь мєня! А бєз законопослушанія власть нє дєржица. Єто только українці включают унутрєннєго цензора, а сєпари всє наглийє как криси
 показать весь комментарий
 
Тобто "держави" ? Зараз це свідома політика теперішньої виконавчої влади,а конкретніше-головнокомандувача Зеленського,міністра оборони і СБУ.
Ще півроку тому у всьому,що відбувається негативного в країні був винен Порошенко й олігархи,а тепер-"держава" ?
 показать весь комментарий
 
Скоро цітерористи спокійно будуть сидіти у Верховній Раді і разом з клоуном малоросом будуть судити українських військових !
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх