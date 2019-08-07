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 Шарко, Рак, Шандра, Курдов: обнародованы фото морпехов 36-й ОБрМП, погибших под Павлополем. ФОТОрепортаж

Во время обстрелов российскими оккупационными войсками украинских позиций в Павлополе 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".

Старший матрос Александр Шарко - 1988 года рождения. Родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде был помощником гранатометчика.

Шарко, Рак, Шандра, Курдов: обнародованы фото морпехов 36-й ОБрМП, погибших под Павлополем 01

Александр Шарко

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Матрос Владислав Рак родился в 1998 году. Родом из пгт Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты служил в должности гранатометчика.

Шарко, Рак, Шандра, Курдов: обнародованы фото морпехов 36-й ОБрМП, погибших под Павлополем 02

Владислав Рак

Солдат Сергей Шандра родился в 1995 году. Из села Торчин Хмельникского района Винницкой области.

Шарко, Рак, Шандра, Курдов: обнародованы фото морпехов 36-й ОБрМП, погибших под Павлополем 03

Шарко, Рак, Шандра, Курдов: обнародованы фото морпехов 36-й ОБрМП, погибших под Павлополем 04

Сергей Шандра

По сообщениям местных СМИ, у Сергея осталась только мама (отец умер год назад) и сестра, проживает отдельно.

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Матрос Василий Курдов - из села Ганнивка Братского района Николаевской области, 1999 года рождения.

Шарко, Рак, Шандра, Курдов: обнародованы фото морпехов 36-й ОБрМП, погибших под Павлополем 05

Василий Курдов

Источник: https://censor.net.ua/n3141719
 
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